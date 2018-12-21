А вы придете в субботу на топ-матч СКА – ЦСКА, чтобы побить рекорд КХЛ?

Хоккей 21 декабря 2018 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел, Арар Самир

Суббота, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, 17:00 – матч СКА vs ЦСКА. Не пропустите! Этот великий матч может собрать 70 тысяч зрителей.

Сначала – о главном. Суббота, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, 17:00 – матч СКА vs ЦСКА. Не пропустите! Этот великий матч может собрать 70 тысяч зрителей и побьет рекорд КХЛ.

А у нас есть повод вспомнить, какое великолепное зрелище мы посмотрели в минувшее воскресенье, когда Россия разгромила Финляндию (5:0).

Сначала зрители увидели концерт группы «Самоцветы», а после них вышли уже главные хедлайнеры – «Мумий Тролль» во главе с Ильей Лагутенко. После выступления группы из Владивостока, которые отыграли ровно час, болельщики посмотрели световое шоу, посвященное Анатолию Тарасову. Ведь недавно исполнилось 100 лет со дня рождения мэтра. В общем, Федерация хоккея России все сделала потрясающе.

«Думаю, что первый опыт можно назвать удачным. На большую работу по организации матча у нас было совсем немного времени, были задействованы все ресурсы ФХР и СКА, нам помогали коллеги из «Зенита» – это действительно большой труд. Но главное – что в итоге стадион был заполнен, мы подарили городу праздник, хоккеисты и тренеры тоже под впечатлением, – заявил первый вице-президент ФХР, заместитель председателя Совета директоров СКА Роман Ротенберг. – По динамике продаж билетов мы понимали, что на арене соберется аншлаг, и были к нему готовы. В современной истории нашей страны не было даже попытки собрать настолько внушительную аудиторию на хоккей. Считаю, этот матч еще раз показал, как наш спорт любят в России».

Да, очень порадовал фан-сектор. Болельщики запустили волну при счете 4:0. Всем было понятно, что сборная России такой счет не упустит. И это было потрясающе!

Рокот трибун – просто чумовой! От скандирования «Россия, Россия» просто земля уходила из-под ног. Вот в чем секрет успеха. Организаторы прекрасно разогрели трибуны, а те в ответ отдали импульс хоккеистам.

Итог – 71 381 зритель. Мы все вместе побили рекорд отечественного хоккея. А теперь будем устанавливать рекорд КХЛ.

«Мы ждем два аншлага, – говорит Ротенберг. – Сейчас в продаже осталось совсем немного билетов, и до начала матча они разойдутся, в этом мы уже уверены. Более того, мы готовы были собрать на трибунах и больше людей, но ограничены вместимостью стадиона. Каким бы огромным он ни был, желающих попасть на эти исторические матчи все равно больше».

Надо добавить, что на этот раз Павел Дацюк сыграет, выйдя в составе СКА. На лавку его никто не сажает, а слова про ротацию… У великого Волшебника есть свое мнение. Но у клуба есть стратегия. К тому же Паша любит пошутить и не придает большого значения этим словам. То есть его никто не гнобит.

В общем, увидимся в субботу! И попробуйте прийти все-таки в 15:00. А то пропустите концерт Григория Лепса.