Верните Никитина в сборную! Колонка Владислава Домрачева

Хоккей 22 декабря 2018 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

СКА под руководством Ильи Воробьева четырежды уступил ЦСКА Игоря Никитина в регулярном чемпионате. Что это – тренерский комплекс или стечение обстоятельств?

Выводы у нас любят делать категоричные – пан или пропал, без полутонов. Когда СКА Олега Знарка трижды подряд проиграл ЦСКА в плей-офф, а вместе с этим и финал Западной конференции, то никто даже не заикнулся на тему комплексов. Знарок превратил неудачу в осечку – мол, не справились лишь с одним игроком в лице вратаря Юханссона.

Когда СКА Сергея Зубова уступил финал конференции-2016 ЦСКА 0-4, это приняли как должное-закономерное. Московские армейцы тогда были очень сильны и запредельно мотивированы.

Наконец, Дмитрий Квартальнов с чемпионским ЦСКА в армейском дерби оказался на щите – 1-3 в регулярке и 3-4 в плей-офф. Но говорить о комплексе Быкова (он тогда стоял у питерского штурвала) язык не поворачивается. СКА без божьей и не только помощи вряд ли бы вытащил серию с 0-3.

После матча на Крестовском острове хозяева надолго заперлись в раздевалке, где состоялся горячий разбор полетов с руководством клуба по горячим следам. Команда наверняка поклялась взять у ЦСКА реванш за эти четыре пощечины, плюс три с прошлого сезона. Ждем в плей-офф.

А первым шагом к избавлению Воробьева от комплекса ЦСКА видится возвращение Никитина в сборную. Чтобы живьем изучить его прогрессивные методики и найти противоядие. Объяснить же поражение глубоко эшелонированной обороной соперника, как сделал Воробьев, проще простого.

Возвращение не будет выглядеть пожарной мерой. Глава штаба национальной команды Роман Ротенберг не раз заявлял, что к чемпионату мира сборная может привлечь лучшие силы.

Да и вопрос с ее капитаном после лишения Дацюка нашивки «C» не снят с повестки дня. Фигура Кетова выглядит по меньшей мере странной, что подтвердило последнее дерби.

На стыке веков футбольный топ-тренер Олег Романцев назвал спартаковца Андрея Тихонова капитаном у кассы. О Кетове так говорить не хочется, но его вес-авторитет в команде и главное – игра наводит на такие мысли.

Четыре из четырех. ЦСКА победил СКА в четвертый раз подряд