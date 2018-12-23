Михаил Григоренко: Я не могу сказать, что СКА уже стал нашим клиентом

Хоккей 23 декабря 2018 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко отдал результативную передачу в битве со СКА (4:1), а после матча пообщался с прессой.

– Как же вам удалось сделать СКА своим клиентом? Четыре победы из четырех!

– Не стоит так говорить. Мы просто настраиваемся на матч, выходим – знаем, что серьезный соперник, что нужно брать такие принципиальные игры. И получается, что во всех матчах со СКА мы были чуть-чуть сильнее.

– Не хотите говорить резко, потому что можете встретиться со СКА в плей-офф, и не хотите их злить?

– Почему же? Это серьезный хороший соперник. Что и говорить? Клиент или нет, но команда классная. Просто так получилось, что мы взяли все четыре матча. Однако они были боевыми. Соперник тоже имел шанс, но мы были чуть лучше.

– Второй раз за неделю выходить на такой стадион – это становится буднями?

– Это все равно завораживает. Сейчас было даже интереснее на разминке, потому что Лепс выступал. Все сделали интереснее. Возможно, внесли коррективы. Было побольше шума. Мне больше понравилось, чем в матче Россия – Финляндия.

– После той игры некоторые хоккеисты говорили, что не всегда понимали, где борт. Потому что пространство другое, зрительное восприятие.

– Ну не знаю. Есть свои нюансы, конечно. Но все было комфортно. И лед отличный, и атмосфера замечательная. Мы тут с ЦСКА потренировались накануне. Это тоже помогло.

– Если вспоминать все четыре матча, то теперь ЦСКА играл наиболее агрессивно. Всегда по четыре человека шли в атаку. Почему?

– Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Иногда это не получается, матчи бывают разными. Но теперь все было здорово, и мы чувствовали, что можем играть агрессивно.

– Когда у вас меняется центрфорвард – Вэй или Шалунов – стиль звена становится другим?

– Конечно. Это два разных игрока. Вэй – праворукий, с ним разнообразнее играть. А в принципе – оба сильные партнеры. Шалунов обладает очень серьезным броском, получше видит площадку, может отдать. Но у каждого свои качества. С обоими приятно играть.

– А свой бросок в этом сезоне вы за Шалуновым подтянули?

– Ха-ха, я стараюсь!