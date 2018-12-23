Михаил Григоренко: Я не могу сказать, что СКА уже стал нашим клиентом - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 01:00Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Михаил Григоренко: Я не могу сказать, что СКА уже стал нашим клиентом

    Форвард ЦСКА Михаил Григоренко отдал результативную передачу в битве со СКА (4:1), а после матча пообщался с прессой.

    – Как же вам удалось сделать СКА своим клиентом? Четыре победы из четырех!
     Не стоит так говорить. Мы просто настраиваемся на матч, выходим – знаем, что серьезный соперник, что нужно брать такие принципиальные игры. И получается, что во всех матчах со СКА мы были чуть-чуть сильнее.

    Не хотите говорить резко, потому что можете встретиться со СКА в плей-офф, и не хотите их злить?
     Почему же? Это серьезный хороший соперник. Что и говорить? Клиент или нет, но команда классная. Просто так получилось, что мы взяли все четыре матча. Однако они были боевыми. Соперник тоже имел шанс, но мы были чуть лучше.

    Второй раз за неделю выходить на такой стадион – это становится буднями?
     Это все равно завораживает. Сейчас было даже интереснее на разминке, потому что Лепс выступал. Все сделали интереснее. Возможно, внесли коррективы. Было побольше шума. Мне больше понравилось, чем в матче Россия – Финляндия.

    После той игры некоторые хоккеисты говорили, что не всегда понимали, где борт. Потому что пространство другое, зрительное восприятие.
     Ну не знаю. Есть свои нюансы, конечно. Но все было комфортно. И лед отличный, и атмосфера замечательная. Мы тут с ЦСКА потренировались накануне. Это тоже помогло.

    Если вспоминать все четыре матча, то теперь ЦСКА играл наиболее агрессивно. Всегда по четыре человека шли в атаку. Почему?
     Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Иногда это не получается, матчи бывают разными. Но теперь все было здорово, и мы чувствовали, что можем играть агрессивно.

    Когда у вас меняется центрфорвард – Вэй или Шалунов – стиль звена становится другим?
     Конечно. Это два разных игрока. Вэй – праворукий, с ним разнообразнее играть. А в принципе – оба сильные партнеры. Шалунов обладает очень серьезным броском, получше видит площадку, может отдать. Но у каждого свои качества. С обоими приятно играть.

    А свой бросок в этом сезоне вы за Шалуновым подтянули?
    Ха-ха, я стараюсь!

    #кхл#хк цска#хк ска#григоренко михаил
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