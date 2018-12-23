Это было потрясно. Чем запомнится хоккей на «Газпром Арене»?

Хоккей 23 декабря 2018 13:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Арар Самир

Такие матчи запали в сердце каждому фанату игры.

Сегодня прошел второй матч серии, а значит, что мы можем сделать определенные выводы о том, как прошла "Классика. Петербург. 2018".

Хоккей - не хуже футбола



Хоккей за два матча показал, что может собирать стадионы наравне с футболом. Спасибо людям, которые организовывали данные события

В первом матче 71 тысяча присутствовала на матче, а во втором - 67 тысяч. В общей сумме мы побили сразу несколько рекордов:

1. Рекорд отечественного хоккея по посещаемости, собравший 71 тысячу человек

2. Рекорд по посещаемости КХЛ, который составил 67 тысяч

3. Мировой рекорд по посещению двух матчей подряд, который составил 139 тысяч в сумме.

Здорово и круто, что все получилось так, как и хотели в Федерации хоккея России.

Один билет - несколько событий

Покупая билеты на матчи "Классики" вы автоматом покупали билеты на хоккейный праздник. Помимо того, что вам предоставлялся шанс увидеть игру, так еще и концерт групп "Самоцветы" и "Мумий Тролль" - идут даром.

К матчу СКА и ЦСКА бонусом шел Григорий Лепс, а также зрители могли увидеть чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который участвовал в торжественном открытии школы "Турбо СКА" и произвел символическое вбрасывание.

От праздника к ненависти

На матче сборной России трибуны гнали вперед свою национальную команду. Сама игра выглядела праздником, помимо болельщиков из Санкт-Петербурга я видел очень много фанов в джерси "Трактора", "Сибири", "Ак Барса", "Авангарда" и многих других.

Во втором матче произошел дикий контраст. Хоккеисты, которые играли вместе в воскресенье резко перешли от праздника к соперничеству.

Редко можно такое видеть, как хоккеисты сначала представляют одну команду, а через неделю на этом же стадионе сражаются уже друг против друга.

Великолепные перфомансы

Первый матч был посвящен ко Дню Рождения Анатолия Тарасова. В шоу затронули все его подвиги.

Вторая часть была не менее эпичной и приурочена ко Дню Рождения всего российского хоккея.

Закончилось представление вынесенным баннером СКА и ЦСКА.

Шайбу было видно

ФХР разрушила все предрассудки, что на футбольном стадионе шайбы не видно.

Хочу вам сказать, что все было просто замечательно. "Газпром Арена" доказала свою многофункциональность.

"В Северной Америке на матчах НХЛ на бейсбольных стадионах вообще ничего не видно. К тому же нам удалось установить дополнительные трибуны близко ко льду, это дало людям возможность ощутить атмосферу. Команда тоже чувствовала эту поддержку. Арена фантастическая, её оценили наши партнёры, Рене Фазель. В Гельзенкирхене в 2010 году, когда устанавливали рекорд Европы, практически не было видно шайбы. Здесь всё было видно. Не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться установить мировой рекорд", - заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг после первого матча.

Ждем «Красную машину» в регионах

Еще одно важное заявление прозвучало из уст Ротенберга. Он сказал, что следующий матч сборной России пройдет в Ярославле.