«А был ли рекорд?» О том, какие достижения установили на «Газпром Арене»

Хоккей 23 декабря 2018 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Давайте выясним, какие рекорды посещаемости были установлены в двух хоккейных матчах, которые прошли на «Газпром Арене».

После матча СКА – ЦСКА (1:4) мне сразу несколько человек бросили ссылку на заметку, в которой утверждалось, что в Питере придумали рекорд. Это мыльный пузырь, ничего такого не было, организаторы натянули сову на глобус и вообще страдают гигантоманией.

Я уверен, что эту статью писал тот, кто сам на матче не был. Но вот что видел я своими собственными глазами.

К самому началу матча весь стадион не собирался. Потому что хоккейные болельщики не сразу поняли, что на футбольную арену нужно приходить за насколько часов. Поэтому люди стояли в кордонах, проходили досмотры, долго добирались до своих мест. Вот почему итоги посещаемости подводили в конце третьего периода.

На игре СКА – ЦСКА было меньше народу, чем на матче Россия – Финляндия. Некоторые сектора были полупустыми. Но я сразу сказал, что будет больше 60 тысяч. Так и вышло: организаторы объявили 67 770 зрителей.

Вот эта цифра легитимная, как и 71 381 болельщик на матче с финнами на Кубке Первого канала. Надо еще уточнить, всё ли зафиксировали наблюдатели. Вот во время матча, который прошел 1 января 2014 года между «Детройтом» и «Торонто», была предпринята попытка побить действующий рекорд посещаемости. Организаторы объявили, что на игру продали 105 491 билет. Но это не была зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, потому что не удалось установить точное количество зрителей.

Так что рекордом на «Газпром Арене» пусть теперь занимаются статисты и математики. А они пока ничто не отрицали. Хотя некоторые достижения я бы игнорировал. 80 720 зрителей в сумме на хоккее и концерте Лепса? 81 тысяча на хоккее и концерте «Мумий Тролля» в воскресенье?

Конечно, это не официально. Суммарный рекорд – 139 151 зрителей на двух матчах? Это правда, но тандемом в историю не входят.

Тем не менее, вот какие достижения были установлены в Санкт-Петербурге:

– рекорд посещаемости одного матча КХЛ (предыдущее достижение – 17 тысяч зрителей – перекрыто в четыре раза);

– рекорд отечественного хоккея на одном матче (было 55 000 зрителей в 1957 году);

– рекорд европейского хоккея на матчах клубных команд (на матче команд из городов Дюссельдорф – Кельн собиралось около 50 тысяч зрителей.

Это в любом случае круто. С чем вас и поздравляю!