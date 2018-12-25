С днем рождения, капитан! Виталию Прохорову – 52!

Хоккей 25 декабря 2018 14:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сегодня вице-президент КХЛ Виталий Прохоров празднует день рождения.

Совсем недавно Прохоров пришел в гости к «Советскому спорту» на церемонию «Итоги года». А чуть раньше чуть ли не в одиночку обыграл в финале «Кубка Легенд» ветеранов ЦСКА во главе с Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Александром Могильным, Валерием Каменским… Забил пять (!) голов безоговорочным фаворитам. Эту победу «Спартака» точно никто не ожидал.

«Прохоров выиграл у Потанина», - выдал заголовок один из таблоидов. Намекая на противостояние олигархов. Владимир Потанин, к слову, выходил на лед в форме ЦСКА, в тройке с легендами Буре и Могильным, а Федоров переместился в защиту.

Прохорова отличала боевитость, жажда борьбы, он никогда не снимал шляпу перед авторитетами. В «Спартаке» он завоевал серебро (в 1991-м) и бронзу (в 1992-м).

Он был душой и мотором птицы-тройки Прохоров – Болдин – Борщевский, в полном составе поехавшей на Олимпиаду-1992 в Альбервилль и вернувшейся из Франции с золотыми медалями. Именно спартаковское трио забило победный гол в финале с канадцами.

Прохоров был капитаном сборной России на двух чемпионатах мира, в том числе и на первом в нашей новой хоккейной истории.

Прекрасный комментатор-эксперт, тренер и функционер. Жаль, что его юниорская сборная так и не выступила на чемпионате мира (U18), готовясь к нему целый сезон в чемпионате МХЛ.

С днем рождения, друг «Советского спорта»!