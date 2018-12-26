Александр Кожевников: Самый крутой матч? Конечно, в Питере!

Хоккей 26 декабря 2018 08:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подводит итоги уходящего года в семи номинациях.

ПОБЕДА ГОДА

Олимпийские игры

- Конечно, Олимпиада, Пхенчхан. Какие могут быть сомнения! Как поется в песне, этот день мы приближали, как могли. Четверть века и даже дольше шли к этому, вернули частичку потерянного. Победы на чемпионате мира почетны и ценны, но олимпийская золотая медаль дороже всех. Знаю по себе, сам сыграл только на одном чемпионате мира, куда канадцы привезли Гретцки. Мы их дважды обыграли, но в памяти в первую очередь всплывает Сараево и Калгари.

КОМАНДА ГОДА

Сборная России в Пхенчхане

- На первое место поставлю олимпийскую сборную России, выигравшую в Пхенчхане. На второе – «Ак Барс», завоевавший Кубок Гагарина. Слышал и продолжаю слышать много разговоров – мол, победа в Пхенчхане не та, потому что соперники были слабые, НХЛ не прислала игроков. Я тоже побеждал на Олимпийских играх, когда туда не ездили сильнейшие из Канады и США. И что мои медали блестят тускло? Ничего подобного. Пусть НХЛ присылает сильнейших. Сами ведь звезды – Кросби, Макдэвид, Овечкин, Малкин хотят участвовать в Олимпиадах.

МАТЧ ГОДА

СКА – ЦСКА на «Газпром-Арене»

- Думаете, поставлю на первое место олимпийский финал? Нет, не угадали. Самый крутой матч – классика в Питере, на футбольном стадионе. СКА – ЦСКА. Мы как бы вернулись к истокам. Не ожидал, что после сборной там удастся собрать почти 77 тысяч зрителей. Все было организовано на зависть НХЛ. Какой концерт перед игрой забабахали. Да и сам хоккей был высшего качества. Соперники рубились, ложились под шайбу. Даже драка оказалась в тему. Судьи молодцы, что не стали разнимать, дали зрителям получить удовольствие по полной программе.

Наши с финнами тоже подходяще играли, но силы были не равны.

ИГРОК ГОДА

Никита ГУСЕВ СКА

- Выбирая из Гусева, Овечкина и Капризова, проголосую за Гусева. В олимпийском финале он забил самый важный гол, из ничего, благодаря феноменальному чутью и мастерству. Да, формально победу нам принес Капризов. Но шайба Гусева спасла Россию от позора. Даже не знаю, что случилось бы, проиграй наши немцам.

А Овечкин еще Кубок Стэнли выиграет, он сейчас такой темп взял. Словно ему не 33, а 23.

ТРЕНЕР ГОДА

Олег ЗНАРОК/Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

- Трудный выбор между Билялетдиновым и Знарком. Зинэтула Хайдярович с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина, не благодаря, а вопреки. Показав тренерское искусство – подвел команду к решающим матчам в идеальном состоянии. А Олег выстрадал олимпийское золото. Выдержал очень сильное давление, критику. Биллу в этом плане работалось намного спокойнее и комфортнее. Никто ведь не ставил на его команду, едва ли не все обладателем Кубка Гагарина видели СКА.

Поэтому пусть эти тренеры разделят победу.

КОНФУЗ ГОДА

Поражение СКА в плей-офф

- Я назвал Знарка тренером года, но при этом его СКА уступил в финале конференции ЦСКА. Ведя в серии 2-1. Как потом сказал Олег: «Мы не справились только с одним-единственным игроком – вратарем Юханссоном».

Конечно, все ждали от базового клуба сборной победы в чемпионате. Но Олимпийские игры наложили отпечаток на лидеров СКА. Я ведь, когда играл за «Крылья Советов», тоже едва не скинул с трона фаворита, ЦСКА. С 15-ю олимпийскими чемпионами. Мало кто помнит три ничейных матча с буллитами. Жаль, я тогда не забил штрафной бросок ни в первой, ни в третьей игре. Если б «Крылья» прошли ЦСКА, их в финале не остановила бы Рига со Знарком.

КОММЕНТАТОР ГОДА

Тандем Александр КУЗМАК/Олег БРАТАШ

Мне очень нравится, как комментирует Браташ. Со знанием дела, юмором. Подкалывает напарника. Но Олег все-таки эксперт, который вот уже третий год сосредоточился на тренерском направлении, возглавляет олимпийскую сборную – это ближайший резерв национальной.

А из первых номеров, которые гоняют шайбу, выделю Кузмака. Теперь он ведет хоккей на Первом канале. Грамотный парень, знает и понимает хоккей, без гонора, у него приятные манеры. Он не учит играть, как некоторые его коллеги. А то на «Матч ТВ» собрались в основном прогнозисты-предсказатели, а не комментаторы.