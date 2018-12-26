Павел Бучневич: Слушайте тренера-легенду Брагина. И железно будете в медалях!

Хоккей 26 декабря 2018 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Трунина Лина

Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.

«ХОДИШЬ КАК ЗОМБИ»

– Как у вас дела, Павел? Как сезон? Вы пропустили приличное количество матчей из-за травмы.

– Начало сезона особо не задалось. Тренеры недовольны были. Пару раз сидел.

Потом объяснили, что мне надо делать. И я стал больше играть, вернул уверенность, начал набирать очки.

Но, как всегда со мной бывает, получил травму. Не выступал месяц. Сейчас вернулся. И даже не знаю, что сказать. Не то, чтобы тяжело… Но не могу вернуть ту уверенность в себе. Хочу помогать команде, чтобы она чаще побеждала. Но пока не все получается.

– Насколько тяжело вообще после любой травмы возвращаться в форму, когда ты пропускаешь много матчей?

– Мне еще повезло, что я забил в первой же игре за «Рейнджерс» после возвращения – мне отдали на пустые ворота. Это чуть добавило уверенности. Если б не забивал, у меня опять началась бы депрессия. Начал бы копаться в себе, ничего бы не получалось.

Так тяжело, когда ты не играешь. Напрочь выбиваешься из ритма. Игра быстрая в НХЛ, голова не успевает, ноги не бегут. Ничего не получается, пытаешься это вернуть через игру. Но тренеры понимают, что не бывает чудес. Если ты месяц не играл, как от тебя требовать неимоверного? Все принимают эту ситуацию и нормально к этому относятся.

– Вы по ходу сезона сильно зависите от эмоций? Когда набираешь очки и все получается – или когда идет черная серия? Смотрите в рейтинги и таблицы, как это на вас влияет?

– Я так скажу. Если команда побеждает, то я особо не парюсь по этому поводу. Когда ты одержал победу, то на следующий день не будет депрессухи в раздевалке. Никто не будет ходить с хмурыми лицами. Найдется, с кем поржать и пошутить.

А когда проигрываешь, то все ходят хмурые, никто не улыбается. И у тебя самого падает настроение. Ты ходишь как зомби.

Но если ты еще и очки набираешь, и победы идут… Любой хоккеист хочет забивать и отдавать. Но не всегда это получается, такова хоккейная жизнь. Что ж, продолжаешь работать дальше.

«КАКОЙ ИЗ МЕНЯ КАПИТАН?!»

– Сейчас в «Рейнджерс» нет капитана, как и в «Торонто». Только три ассистента. Это важный фактор, чтобы какой-то игрок носил букву «С»?

– Да у нас есть лидеры в раздевалке. Специальное звание не нужно. Это больше для вас, для прессы. А мы особо не паримся. У нас есть вожаки – Марк Стаал, Матс Цуккарелло, Крис Крайдер… Есть опытные ребята, которые подскажут, что нужно делать в трудные моменты.

– А вы сами хотели бы стать капитаном?

– Нет. Это не мое. Я никогда не был капитаном… Только один турнир в детстве. Все знают, что я чуть-чуть отчаянный. Думаю, никто меня капитаном не представляет вообще.

– Вы следите за своим питанием, диетой? Ведь живете в Северной Америке, где культ фастфуда. И важно не набрать вес, когда у тебя травма.

– Кстати, все думают, что когда ты травмирован, то должен находиться на особом режиме. А я просто жил, много тренировался. Я работал больше, чем команда. Прилично меня тренировали, как будто завтра – Олимпиада.

А следить за едой… Я не такой загонный. Ем все, что попало. Бывают люди, которые съели чуть побольше – и сразу набрали вес. У меня не так. Я не набираю вес. Сколько ешь, сколько ни ешь – одинаково.

Конечно, мне говорят, что нужно набрать чуть больше вес. Но не всегда это получается.

– Идите в «Макдональдс», ешьте гамбургеры.

– Так ты только жир наберешь. Мне это особо не надо. У меня своего хватает.

«ТРЕНЕР-ЛЕГЕНДА БРАГИН»

– Вот-вот стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Вы в этом турнире участвовали два раза – в 2014 и 2015 годах. Выступали в одной команде с Иваном Барбашевым из «Сент-Луиса»?

– Да-да. Было дело.

– Насколько опыт «молодежки» помог вам в хоккейной жизни?

– Это очень мощный опыт. У нас была хорошая команда. Тренер-легенда Валерий Брагин. Это здорово помогает. Турнир, на котором на тебя смотрят все. Как ты сыграл – хорошо или нет?

Второй чемпионат мира получился не очень, от меня ждали большего. Но это дало мне толчок в развитии. Я увидел новые арены, другой мир. Хочется после этого прогрессировать. Скауты звонят: бла-бла-бла, начинают петь. «Давай сюда, давай туда».

А ребятам из этого молодежной сборной России хочу вот что сказать: «Слушайте Валерия Николаевича. И железно будете в медалях!»

Все будет зависеть от вас, как карта ляжет, как играть станете. Но у Брагина как правило хорошая дисциплина. Он отлично сплачивает команду. Я желаю ребятам только удачи.

– Будете смотреть турнир, который пройдет в Ванкувере? Три часа разницы во времени с Нью-Йорком.

– Конечно, посмотрю! Тут у нас в раздевалке сразу ставки пойдут, когда между собой начнут играть чехи, шведы, русские… Забурлит жизнь. Надо выигрывать, парни! – смеется Бучневич.