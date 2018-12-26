Этот 17-летний умеет в хоккее всё! Подколзин может стать лидером сборной на МЧМ

Хоккей 26 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Одни его сравнивают с Крутовым, другие – с Овечкиным, третьи – с Кузнецовым. А мне Василий Подколзин напомнил Валерия Ничушкина, который тоже был капитаном юниорской сборной и самым юным в молодежке на чемпионате мира.

Именно 17-летний Ничушкин принес нам бронзу на молодежном ЧМ-2013 в Уфе, когда в овертайме матча за третье место с Канадой протащил шайбу через всю площадку. Ранее Валерий похожий шедевр выдал в игре с будущими чемпионами из США.

Подколзин на августовском Кубке Глинки/Гретцки, который считают сильнейшим мировым турниром для 17-летних, поставил такие силовые проходы от ворот до ворот на поток. Посмотрите хайлайты с участием капитана россиян, получите большое эстетическое удовольствие. Хет-трик в ворота США в бронзовой битве, дубль с ними же – в группе. Уникальный гол на предпоследней минуте полуфинала, когда Василий прямо по центру прорвался через пятерку шведов, а потом смял и голкипера.

Впрочем, я понимаю тех, кто в Подколзине видит названных выше глыб. У него, как у Кузнецова, отличное чувство дистанции при контроле шайбы и обводке. У него, как у Овечкина, шикарный щелчок в касание – только не из левого круга вбрасывания, а из правого. У него, как у Крутова, глубокое понимание игры: когда надо, все сделает сам; когда надо, сыграет на партнера. У него, как у Радулова, прекрасно работает неудобная сторона клюшки – с лопаты может с пары метров легко запустить шайбу под перекладину либо резко отпасовать от борта до борта. У него, как у Дацюка, широкий тактический кругозор – регулярно выходит, как в большинстве, курсируя по всему периметру зоны атаки, так и меньшинстве…

Словом, удивительно разносторонний форвард. И хотя бы ради одного Подколзина нужно обязательно смотреть этот молодежный ЧМ. Тем более что в Канаду приедут два главных его конкурента в борьбе за первый номер драфта-2019 НХЛ. Россиянин пока котируется пятым. Возглавляет список центр сборной США Джек Хьюз, вторым идет финский нападающий Каапо Какко.

Интересно, если не считать Казахстан, на этом ЧМ выступят только 9 полевых игроков 2001 года рождения: по одному – за Россию, США, Швецию, Канаду, Словакию, Данию, трое – за Финляндию. А вот наши восточные соседи привезут аж пятерку 17-летних! Неужели в Казахстане столько юных дарований!

Валерий Брагин всегда крайне осторожно включает в заявку на ЧМ юниоров. Вот и сейчас, судя по всему, тренер лишь в последний момент 17-летнего Подколзина предпочел 19-летнему Ивану Чеховичу, звезде Лиги Квебека. При этом Василий в начале сезона на молодежный ЧМ не замахивался: дескать, чисто физически тяжело будет соперничать с парнями на два года старше. Но если воспитанник «Белых медведей» надеется повторить путь выпускников этой столичной школы Кучерова и Гусева, ему стоит брать пример с Овечкина или Кузнецова. Оба также впервые попали на молодежный ЧМ в 17 лет, причем Александр Великий сходу взял золото, забив 6 голов. А вот другому «Великому» – Уэйну Гретцки в 1978 году пришлось ограничиться бронзой, хотя 16-летний лидер канадцев и стал лучшим бомбардиром турнира – 17 (8+9) очков.