Буцаев дебютировал в «Нефтехимике» с нуля. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 27 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

100 результативных баллов набрал в КХЛ форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев. Пока в этом сезоне на его счету 15 (1+14) очков.

14 – на этом числе завершилась серия из поражений «Слована», вчера победившего «Торпедо».

9 раз подряд московское «Динамо» выиграло у «Йокерита», продлив серию побед до пяти матчей.

2 шайбы в меньшинстве были заброшены в Сочи: сначала отличился «леопард» Денис Мосалёв, потом «барс» Артём Лукоянов.

0 – с поражения без заброшенных шайб дебютировал на посту исполняющего обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев. Вратарь рижского «Динамо» Тимур Билялов отразил 43 (!) броска и засушил третий сухарь.

СТАТИСТИКА

Автомобилист – Авангард – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Уралец. 5545 зрителей. Голы: Да Коста, Голышев, Гареев – Широков, Михеев. Вратари: Коварж – Бобков. Броски: 26-32. Штраф: 2-2.

Салават Юлаев – Сибирь – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Уфа-Арена. 4835. Г: Кугрышев, Саюстов – Полыгалов. В: Метсола – Тэйлор. Б: 32-20. Ш: 4-10.

Трактор – Динамо Мн – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Арена Трактор. 6975. Г: Энлунд, А.А. Шаров – Буйницкий. В: Судницин – Энрот. Б: 23-32. Ш: 8-2.

Динамо Р – Нефтехимик – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Арена Рига. 7853. Г: Маренис, Сотниекс. В: Билялов – Коротаев. Б: 18-43. Ш: 10-10.

Слован – Торпедо – 5:4 бул. (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0). Словнафт Арена. 5845. Г: Слобода, Чипчура, Рау, Клок, Червены (реш. бул.) – М.Орлов (2), Кейлоф, Саболич. В: Штепанек – Костин. Б: 41-30. Ш: 8-6.

Северсталь – Спартак – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Ледовый. 3401. Г: Николишин, Михнов, Трубачев, Гераськин – Даугавиньш, Максвелл. В: Фурх – Гудачек. Б: 31-31. Ш: 4-4.

ХК Сочи – Ак Барс – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Большой. 5308. Г: Мосалев, Бочаров, Щитов – Лукоянов. В: Шикин – Подъяпольский. Б: 44-24. Ш: 6-16.

Йокерит – Динамо М – 3:4 от (0:1, 2:1, 1:1, 0:1). Хартвалл Арена. 8204. Г: Лев, Маннинен, Норман – Индрашис, Д.Моисеев, Кагарлицкий, Шипачев. В: Заполски – Бочаров. Б: 44-20. Ш: 18-20.

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