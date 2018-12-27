Великолепная пятерка Брагина. Кто станет лидером сборной России на МЧМ-2019

Хоккей 27 декабря 2018 13:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

«Советский спорт» представляет самых ярких игроков сборной России, которые наверняка проявят себя и на молодежном чемпионате мира в Канаде.

В ночь с четверга на пятницу сборная России начнет свое выступление на молодежном чемпионате мира. Первый соперник – Дания, уже успевшая уступить Канаде 0:14 в стартовом матче. Верим в команду. И накануне турнира представляем пятерку ее лучших игроков, от кого в первую очередь ждем результата и ярких побед уже в новом году!

1. КЛИМ КОСТИН

19 лет. Нападающий. Рост 191 см. Вес 96 кг. Выступает в АХЛ за «Сан-Антонио», фарм-клуб «Сент-Луиса». Выбран на драфте НХЛ под 31 номером.

Клима Костина выбрали капитаном нашей команды, конечно, не за мощные габариты, а в первую очередь – за опыт выступления во взрослой североамериканской лиге. Не секрет, что на чемпионате мира в Канаде главными соперниками россиян за золотые медали будут именно сборные США и Канады.

Кроме того, Костин имеет уже приличный опыт и выступлений за национальную команду. Он выступал за юниоров на ЧМ-2016, где тоже был капитаном команды. А также на Кубке Вызова и Мемориале Глинки. Год назад он сыграл на чемпионате мира уже за молодежную команду и стал ее лучшим бомбардиром – 8 (5+3) очков.

Начинал Клим свой путь в хоккее в Пензе. В 12 лет перешел в московское «Динамо», за которое дебютировал в КХЛ еще в сезоне 2016/17.

2. ВИТАЛИЙ КРАВЦОВ

19 лет. Нападающий. Рост 192 см. Вес 85 кг. Выступает в КХЛ за «Трактор». Выбран на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Ренджерс» под 9 номером.

В молодежной сборной России Кравцов – ассистент капитана и один из явных лидеров, поскольку из нынешних игроков национальной команды он имеет наибольший опыт выступлений в КХЛ.

Выступать в нашей элитной лиге за «Трактор» Виталий начал еще в 2016 году. А сейчас стал одним из лидеров челябинской команды, проводя на льду до 18 минут за матч. Особенно громко Кравцов заявил о себе прошлой весной в Кубке Гагарина, когда тренеры перевели его в ударное звено и начали выпускать в большинстве. Виталий забил в плей-офф шесть голов и помог челябинцам добраться до финала Восточной конференции.

Начал заниматься хоккеем во Владивостоке. В 8 лет один ездил на поезде на тренировки в Хабаровск, где была более сильная хоккейная школа. В возрасте 11 лет переехал в Челябинск.

3. АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

18 лет. Защитник. Рост 181 см. Вес 84 кг. Выступает в КХЛ за ЦСКА. Выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль» под 38 номером.

В своем довольно юном возрасте Романов считается в ЦСКА крепким игроком основы. В составе главной армейской команды Александр дебютировал только в нынешнем сезоне. Однако сыграл за одного из лидеров КХЛ уже в 28 матчах, проводя на льду в среднем по 10 с лишним минут. И имея при этом весьма приличный показатель полезности – «+11».

Возможно, сказывается отличная родословная. Ведь отец Александра – известный форвард Александр Романов. А дед – знаменитый защитник и тренер Зинэтула Билялетдинов.

В этом году Романов успел сыграть на чемпионате мира и за юниоров. Хоккеем он начал заниматься в московских «Крыльях Советов». В систему ЦСКА перешел в возрасте 17 лет.

4. ГРИГОРИЙ ДЕНИСЕНКО

18 лет. Нападающий. Рост 179 см. Вес 74 кг. Выступает в КХЛ за «Локомотив». Выбран на драфте НХЛ клубом «Флорида» под 15 номером.

Денисенко дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Однако его старт в элитной лиге был далеко незаурядным. Сразу четыре матча в Кубке Гагарина да еще и в серии против СКА!

В нынешнем сезоне Григорий поначалу стабильно играл в основе проводя на льду в среднем более 10 минут. И успел отметиться тремя голами. Хотя специалисты всегда считали, что самые сильные качества Денисенко – техника и понимание игры. В более юном возрасте он обещал стать скорее классным распасовщиком, нежели голеодором.

В ноябре, схлопотав дисквалификацию за неправильный силовой прием, Денисенко был отправлен «на исправление» в «Ладу», откуда и был призван на чемпионат мира. Валерия Брагина эта ссылка форварда в ВХЛ не смутила.

Григорий начал заниматься хоккеем в Новосибирске. В девять лет перешел в «Газовик» (Тюмень). С 12 лет – в системе «Локомотива».

5. ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН

17 лет. Нападающий. Рост 185 см. Вес 86 кг. Выступает в КХЛ за СКА. Считается одним из фаворитов на драфте НХЛ.

Самый юный и, пожалуй, самый талантливый игрок нашей команды. Подколзину уже сейчас раздают щедрые авансы, называя будущим Овечкиным или Кросби.

Однако важнее восторгов позиция Валерия Брагина. Опытный тренер нашей «молодежки» - не сторонник возить на турниры малолетних вундеркиндов. Поскольку прекрасно понимает, как важны в юном возрасте лишние два года. Для большинства игроков это огромная, непреодолимая пропасть. Но вот Подколзина Брагин в состав включил, не раздумывая. Еще и охарактеризовал, как нельзя лучше: «Хорош и в атаке, и в обороне. Универсал».

Конечно, взрослого опыта Василию пока не хватает. Подколзин – первый хоккеист 2001 года рождения, сыгравший в нашей лиге. Но выступил он за СКА пока всего в одном матче, проведя на площадке 2 минуты и 7 секунд. Куда чаще он появляется на льду в СКА-Неве (ВХЛ) и СКА-1946 (МХЛ).

Зато опыт в сборной у него приличный. За юниоров форвард успел сыграть и на чемпионате мира, и на Кубке Вызова, и на Кубке Глинки/Гретцки, набрав в 14 матчах 21 (11+10) очков.

Начинал заниматься хоккеем в Москве, в школе «Белые медведи». В 13 лет перешел в подольский «Витязь», за который выступал до нынешнего лета.

СБОРНАЯ РОССИИ НА МЧМ-2019

Вратари: Амир Мифтахов, Петр Кочетков, Даниил Тарасов.

Защитники: Даниил Журавлев, Александр Алексеев, Дмитрий Саморуков, Илья Морозов, Александр Романов, Марк Рубинчик.

Нападающие: Артем Галимов, Степан Старков, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Виталий Кравцов, Николай Коваленко, Павел Шэн, Иван Морозов, Иван Муранов, Клим Костин, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец.

Запасные: защитники Савелий Ольшанский, Евгений Калабушкин, нападающий Александр Хованов, Никита Шашков.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ (ГРУППОВОЙ ЭТАП)

28 декабря. Россия – Дания (0.00*)

29 декабря. Чехия – Россия (4.00)

31 декабря. Швейцария – Россия (4.00)

1 января. Россия – Канада (4.00)

* - время московское

СТАТИСТИКА

Канада – Дания – 14:0, США – Словакия – 2:1, Чехия – Швейцария – 2:1 ОТ, Финляндия – Швеция – 1:2.