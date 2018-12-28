4:0 и 14:0. Наши на порядок хуже Канады?! Чем зацепил матч россиян на МЧМ-2019

Хоккей 28 декабря 2018 03:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Тревожные размышления обозревателя «Советского спорта» Дмитрия Пономаренко о первом матче россиян на молодежном чемпионате мира.

Признаться, до начала матча нашей команды я недоумевал: что вообще делает сборная Дании на чемпионате мира? И почему организаторы турнира намеренно отвели этой команде роль мальчиков для битья в показательной порке на старте?

Ведь счет 0:14, с которым датчане уступили канадцам в стартовой встрече – это непрофессионально. Не для датчан – им-то как раз учеба на пользу. А с точки зрения организации турнира. За такие счета на первенствах планеты всегда неловко.

При этом датчане провели за первые сутки чемпионата сразу две встречи – против Канады и России. Кто им придумал такой календарь? Тем более, что исход этих матчей иллюзий не вызывал. Потому что год назад эта команда также уступила в группе все четыре игры с общим счетом 2:26. И в элитном дивизионе удержалась только благодаря победам над белорусами в утешительно раунде.

Однако по ходу матча россиян я вынужден был, скрепя сердце, мысленно поблагодарить организаторов за то, что нам на старте достались размазанные по льду канадцами датчане. Потому что иначе мы могли бы потерять в нем очки.

Нет, счет 4:0 достаточно комфортный. И, конечно, он мог быть крупнее – шайба попадала в штангу, наши мазали по уже пустым воротам, судьи не засчитали гол россиян…

Но 26 минут удалений против усталых датчан! Откуда?! Это они должны были на наших, по идее, фолить постоянно. Получается, что россияне оказались не готовы к современным требованиям арбитров на молодежном ЧМ.

Это датчанам мы можем забивать даже в меньшинстве. А вот с чехами, во второй встрече, это, боюсь, уже не прокатит. А уж с канадцами играть пол матча вчетвером… И вот за это очень тревожно. Потому что заставить себя действовать на льду по-другому за короткий срок – непросто.

В общем получилось, что канадцы делали с датчанами, что хотели. А мы… Изрядно попыхтели, чтобы просто победить. 4:0 и 14:0. Уж очень разница наглядная!

Так еще раз спасибо организаторам, что дали нам на датчанах высветить свои ошибки. В безболезненном варианте. Надеюсь, что наши их исправят. Хотя времени, повторюсь, на это очень мало.