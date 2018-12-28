По-царски! Гол и две передачи Романова помогли нашим разгромить Данию

Хоккей 28 декабря 2018 07:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сборная России уверенно стартовала на МЧМ в Ванкувере, отправив четыре безответные шайбы в ворота датчан.

- Александр РОманов! – именно так, с ударением на первый слог диктор на «Роджерс-Арена» объявил фамилию лучшего игрока матча у сборной России.

18-летний внук знаменитого защитника «Красной машины» Зинэтулы Билялетдинова, задрафтованный «Монреалем» во втором раунде под 38-м номером, сыграл по обыкновению солидно, да еще и результативно. Он не разменивался на силовые приемы ради запугивания соперников. Напомню, в первом периоде контрольного матча с американцами защитник ЦСКА с грохотом горного камнепада врезался в борт, промахнувшись мимо соперника, и получил травму.

Вчера мы увидели другого Романова – расчетливого, рационального. Однажды он заложил крутой вираж у своих ворот, но с шайбой не расстался.

Во втором периоде Романов коротким щелчком с радиуса едва не порвал сетку ворот. А в третьем направил шайбу в сторону ворот в надежде на рикошет и преуспел. Шайба от Шэна запорхнула в цель. Четвертый гол в пустые ворота состоялся не без участия Романова.

Наивно было предполагать, что датчане снова станут мальчиками для битья, как накануне в матче с канадцами (0:14). Скандинавы вышли злыми, отмобилизованными, нацеленными на ворота. На первых минутах они трижды заставили вступить в игру вратаря Тарасова, сына известного голкипера «Кузни» и «Салавата Юлаева».

Скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко не уставал нахваливать российскую вратарскую бригаду, одну из сильнейших на чемпионате. Соперники в итоге перебросали победителей – 20-18, но эта их локальная победа оказалась пирровой.

А счет открыл Кравцов, реализовав численное преимущество в… контратаке «4 в 2». В третьем периоде был момент, когда автора победного гола взяли в коробочку, он упал и больно ударился о борт. Судьи проглотили свисток. К счастью, тревога оказалась ложной, Кравцов продолжил матч.

Да и вообще люди в полосатых рубашках порой принимали неоднозначные решения, объяснить которые вряд ли под силу даже профессионалам. Мало кто понял, в чем провинился юный Подколзин, которого усадили в штрафной бокс «за неправильную атаку соперника».

В любом случае столь легко хватать удаления наши не имели права. Соперники посильнее непременно накажут голами.

К слову, швейцарцы, уступившие на старте турнира чехам (в овертайме), сегодня под утро дали бой хозяевам, едва не сравняв счет на последних секундах (2:3).

Мы же сегодня вечером обязательно поздравим деда героя матча с Данией Зинэтулу Билялетдинова, приехавшего в Москву с «Ак Барсом» взять реванш у ЦСКА за разгром в Казани (0:5). Биллу вспоминать Ванкувер вряд ли приятно, ведь именно в этом городе его родное «Динамо» открыло свою историю встреч против клубов НХЛ – поражением 2:6 от «Кэнакс».