Кто такой швейцарец Филипп Курашев, забивший два гола канадцам на МЧМ?

Коллеги до сих пор удивляются, когда видят в составах других сборных игроков с русскими фамилиями. Классический пример – великолепный центрфорвард «Флориды» и лидер сборной Финляндии Александр Барков, чей папа выступал в Суоми, а потом его сыну оформили финское гражданство. Надо сказать, что Россия в свое время проспала этого выдающегося игрока.

Кстати, в той же «Флориде» выступает швейцарец Денис Мальгин. Его отец Альберт Мальгин играл за «Химик» и «Молот-Прикамье». Сын мог играть за Россию, но контакты с федерацией тоже не сложились.

В «Вашингтоне» есть Дмитрий Яшкин с чешским паспортом. Его отец Алексей Яшкин тоже выступал за «Химик». Александр Гальченюк из «Аризоны» – сын белоруса, родившийся и заигранный за сборную США. Лео Комаров – финн из эстонской Нарвы, рожденный в СССР.

В общем, таких случаев – миллион. И вот – Филипп Курашев. Его отец – защитник Константин Курашев родился в Мытищах, стал чемпионом мира с юниорской сборной СССР в 1980 году, много играл за «Крылья Советов», потом уехал доигрывать в австрийскую лигу, стал помощником тренера в Швейцарии. В прошлом сезоне, кстати, работал ассистентом в ХК «Сочи» при Сергее Зубове.

Его сын Филипп родился как раз в Швейцарии, учился хоккею в «Берне». На драфте в 2018 году в четвертом раунде под общим номером 120 был выбран «Чикаго». Перспективный центрфорвард, выступающий в канадской лиге – за «Квебек» (33 матча – 18+25=43 очка).

Это его второй молодежный чемпионат мира. На прошлом он набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах. Результативнее у швейцарцев сыграл только Нико Хишир, которого выбрали первым на драфте НХЛ.

В общем, удивляться дублю Курашева не стоит, тем более он его сделал в большинстве.

