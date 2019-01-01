Хозяев победили, а гимн забыли. Все о матче Россия - Канада

Хоккей 01 января 2019 07:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Наши героически обыграли хозяев и заняли первое место в группе. А «Матч ТВ» даже не дал прослушать российский гимн. Не говоря уже о разборе полетов.

У наших вернулся на строй форвард Коваленко, пропустивший матч со швейцарцами. В игре с чехами он и в борт врезался, и под «мельницу» попал (оказывается, этот силовой прием – фишка «Динамо» - дожил до наших дней).

К счастью, избежал дисквалификации Муранов, ударивший швейцарца концом клюшки. А канадскому защитнику Макензи, важной фигуре бригады меньшинства, выписали одну игру за удар в голову чеха в прыжке, хотя удаления в игре он избежал. Того самого, забившего нам подбородком.

Ворота доверили Кочеткову. Еще раз напомню мнение скаута «Рейнджерс» Владимира Лутченко, заявившего, что наши вратари на МЧМ сильнее канадских.

Хозяева легко открыли счет. Защитник Журавлев, носящий номер 2, был наказан за самоуверенность. Великая «двойка» Фетисов в сравнении с ним отдыхает.

Канадцы сразу решили припугнуть россиян. Фрост засадил в номер бедолаге Журавлеву и отправился в штрафной бокс на 12 минут. А Кравцов с Денисенко провернули в большинстве комбинацию, которую довели до автоматизма в матче со Швейцарией.

За 6:30 до перерыва повздорили два капитана. Канадец Комтуа врезал клюшкой по икре Костина, который толкнул обидчика клюшкой. Тот опрокинулся на лед. Оба получили по две минуты – Комтуа за симуляцию.

- Он в прошлой жизни работал в цирке, а летом переиграл в футбол, подражая Неймару, - заявил в перерыве о канадском капитане, которого «Анахайм» отпустил на МЧМ, Клим Костин в телекамеру.

Переполненный зал презрительно улюлюкал Подколзину, когда тот лежал после попадания шайбы, потом вскочил и организовал выход «2 в 1». В начале второго периода Энтвистл сбил нашего юниора с ног сомнительным приемом, судьи проглотили свисток, а зал взревел.

Вскоре «Роджерс Арена» еще раз взорвалась, когда Комтуа замыкал штангу, но на пути шайбы вырос щиток Кочеткова. Молодчик! Не посрамил 20-й номер!

Кравцову свой же игрок попал в щеку, доктор достал нашатырь. Во втором периоде нашему помощнику капитана не хватало ног. Особенно в обороне. Отсюда и удаление. Руки же у него волшебные.

Перед перерывом Подколзин отмахнулся, вырываясь из жарких объятий защитника Филлипса. Тут уж рефери были начеку и выписали нашему масочнику штраф.

Тем не менее другой помощник капитана Саморуков косвенно осудил несдержанность партнера:

- В третьем периоде надо убирать глупые удаления и переводить шайбу в канадскую зону.

Наша команда так и поступила. Следующее и последнее в матче удаление последовало за 5,8 секунды до сирены. При счете 2:1 в пользу россиян. Отличился центрфорвард Шэн, промчавшись по правому флангу мимо Комтуа и Филлипса, срезав угол и воткнув шайбу в сетку мимо опешившего вратаря. Гол ничем не хуже бронзовой шайбы канадцам Ничушкина на МЧМ-2013 в Уфе.

Канадцы на какое-то время растерялись. Денисенко почти с нулевого угла попал в перекладину. Потом Слепец дважды выходил один на один с вратарем. Увы, не забил.

За 2:02 канадцы сняли вратаря и навалились на владения Кочеткова.

Шэн в круге вбрасывания рукой прижал шайбу ко льду и получил две минуты. На секундомере замерли цифры «5,8». Но судьи отправились смотреть «кино» (как это согласуется с правилами?) и добавили одну секунду. Впрочем, канадцам это не помогло.

Едва провыла сирена, комментатор Ткачев объявил, что время в эфире закончилось. Как? Нам опять не показали награждение лучших игроков исторического матча! А ведь как хотелось прослушать в этот счастливый миг российский гимн. Так ли часто наши обыгрывают канадцев? Патриоты же с «Матч ТВ» предложили телезрителям трансляцию матча из Виктории США – Финляндия. Какого черта, спрашивается?

Но довольно о грустном и убогом. В четвертьфинале сборная России встретится с андердогом Словакией. Кто-то уже видит наших в полуфинале. Не рановато ли?

СТАТИСТИКА

Россия – Канада – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Денисенко, Шэн – Гласс. Вратари: Кочетков – Дипьетро (57.55)

Броски: 31-31. Штраф: 10-18

Роджерс Арена. 17556 зрителей