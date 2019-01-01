Валерий Брагин: Победа над Канадой – это подарок всей стране

Хоккей 01 января 2019 13:30 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Абушкин Руслан

После победа над канадцами на МЧМ-2019 (2:1), главный тренер и игроки сборной России прокомментировали результат.

Валерий Брагин, главный тренер:

– Хочу поздравить всю страну с Новым годом! Постарались сыграть достойно, все получилось – это подарок всей стране.

– Игра была близкой к идеальной?

– Я бы не сказал. В каждой игре есть какие-то ошибки. Но чувствуется команда, тем более с победами – они еще больше объединяют.

– Как настраивали парней?

– В спокойном режиме. Конечно, ажиотаж определенный был, но разобрали соперников, подсказали, как правильно играть, и отрезками это получалось.

– В последние две минуты казалось, что команда очень спокойно играет?

– Да, в таких ситуациях главное – хладнокровие.

– Вы знаете, какой торт заказали команде? Нужно же поздравить.

– Поздравим, сейчас приедем и поздравим – и с Новым годом тоже.

Василий Подколзин, нападающий:

– Мы очень строго сыграли в обороне – может быть, за исключением пары моментов, когда нас подтащил вратарь. Быстро прошла акклиматизация к трибунам, к судейству – и мы стали играть, как всегда играем. А канадцы – я не первый раз против них играю. Безусловно, выше скорости, но большой разницы я не заметил. Завтра надо отдохнуть, чуть-чуть восстановиться, эмоционально и физически, и будем готовиться к матчу со Словакией.

Очень эмоциональный день, тем более Новый год – в России уже наступил, у нас сейчас наступит, – и хорошо, что мы ушли с положительными эмоциями с этого матча.

Павел Шэн, нападающий:

– Сегодня сыграла команда – что большинство, что меньшинство. Мы разобрали игру канадцев и получили то, что и думали. Сыграли терпеливо – и выиграли.

Виталий Кравцов, нападающий:

– Мы не в честь праздника играли, а за свою страну – хорошо, что появилась возможность подарить людям чуточку радости.

Григорий Денисенко, нападающий:

– Игра получилась быстрая, жесткая. В принципе, на такую и настраивались. Мужики молодцы, справились с давлением.