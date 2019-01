Костин назвал канадца циркачом, а в «СЮ» не дают играть звезде молодежки (видео)

1. ЭТОТ МАТЧ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ

Ничего удивительного в победе России над Канадой нет. В этом году у нас в составе хватает звезд молодежного уровня – Костин, Кравцов, Денисенко, Коваленко, Саморуков и другие. Я сразу говорил, что это похоже на ту сборную образца 2011 года, которая завоевала золото в Баффало и подарила миру россыпь бриллиантов: Кузнецов, Тарасенко, Панарин…

Да, из такого подбора нужно еще сколотить команду. Но главный тренер Валерий Брагин умеет это делать, как никто другой. Конечно, такая Россия может взять золото. Однако матч с Канадой не дал нам ничего, кроме уверенности в своих силах, что мы способны побеждать хозяев турнира на их арене при 17 556 зрителях.

Это была хорошая проверка боем. Но в четвертьфинале нас ждут словаки, которые разгромили Казахстан (11:2). Мы со Словакией испытываем проблемы на всех уровнях. И этот матч будет гораздо важнее, чем битва с канадцами, которую нужно оставить в 2018 году. И забыть.

2. ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ВРАТАРЬ

На групповом этапе в сборной России решали, кто станет первым вратарем. Даниил Тарасов провел два матча, пропустив четыре шайбы (92,16.*) при одном сухаре с Данией (4:0). Это все неплохо, хотя четыре пропущенных гола от Швейцарии (7:4) идут Тарасову в минус. Ту игру россияне вытащили на характере, уступая 0:2.

А вот Петр Кочетков – абсолютно лучший вратарь турнира (96,43.*). С ним Россия победила главных конкурентов – чехов (2:1) и канадцев (2:1). Лишь по одной пропущенной шайбе в каждом матче. А как Кочетков тащил во втором периоде с Канадой, в котором Россия заметно уступила по броскам (4-13)?

Да, у нас есть первый вратарь. На Кочеткова и сделают ставку в плей-офф. Так и планировалось до турнира, и мы видим, что Петр пока не подводит.

3. ПРОВОКАЦИИ

Я бы не стал обращать внимание на историю, что Клим Костин толкнул в спину лидера канадцев Макса Комтуа, тот упал, и нашему капитану выписали удаление.

Listen I know I poke fun at Canada a lot but, in all seriousness, I hope Max Comtois is okay after this. You never ~* to see this kind of gruesome violence out there pic.twitter.com/OLGpH5yZwO — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

После игры Костин сказал, что Комтуа пришел в хоккей из цирка, и много симулирует – будто он лучший друг Неймара. Но это все – трэшток. Он только заводит молодых парней. Я бы не стал раздувать из этого скандал. Главное – не хватать глупые удаления в плей-офф. Вот это из игры сборной России нужно искоренять. Может, Комтуа – и клоун. Но он делал все, чтобы заработать большинство для своей команды.

4. ВБРАСЫВАНИЯ

Это важнейший компонент в хоккее. Просто вспомните, что единственный гол в наши ворота канадцы забили, когда выиграли вбрасывание в российской зоне, и Коди Гласс нанес меткий бросок.

Так вот, по вбрасываниям мы канадцам уступили – и Артем Галимов (8 выиграл/12 проиграл), и Виталий Кравцов (4/8), которого наигрывают на позиции центра, и Иван Морозов (4/6).

PAVEL SHEN! Shen (@NHLBruins #212 in 2018 // @hcsalavat) uses his speed to get into the slot and slam one home to give Russia the 2-1 lead!



🇷🇺 #RUS 2 - 1 #CAN 🇨🇦 pic.twitter.com/ENLb2fgVlu — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 1 января 2019 г.

Но очень хорош был Павел Шэн. Не только тем, что здорово продрался к чужим воротам, забив победный гол. Он еще и на вбрасываниях был изумителен (12/5). И только он из россиян входит в пятерку лучших на этом турнире (68,42.*). Так что Кравцов не шутил, когда говорил, что Шэн – лучший в сборной России на МЧМ. Очень хороший игрок!

5. НЕ ДАЮТ ИГРАТЬ В КХЛ

Но возникает вопрос, почему талантливой молодежи не дают играть на высшем уровне. Ну ладно, Костин – за это пусть отвечает «Сент-Луис». Но тот же Шэн в этом сезоне провел 15 матчей за «Салават Юлаев», в среднем выходя на… две минуты за игру. Конечно, у него – ноль очков в этом сезоне. А команда из Уфы – снова образец нестабильности.

Спасибо «Локомотиву», где сделали тотальную ставку на свою молодежь. Но тот же Кирилл Слепец, роскошный форвард для меньшинства, провел лишь шесть матчей – ноль очков, по пять минут за матч на льду. Кочетков – только одна игра за «ХК Сочи». Ну да, ему 19 лет. Но можно уже подпускать к основе.

Да, в России редко когда доверяли своей молодежи. А на кого еще делать ставку, если не на таких ребят?