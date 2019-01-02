Артем Анисимов: Я встретил Новый год в постели. В Америке другие праздники

- Артем, как вы себя чувствуете после сотрясения мозга?

- Все хорошо, я полностью восстановился. Сотрясение было не очень серьезным. Скорее меня предохраняли от более тяжелых последствий. Для меня это в прошлом.

Да, это у меня не первое сотрясение мозга. Но лучше об этом не говорить. И лучше, чтобы их не было.

- Это ведь ваша четвертый матч под открытым небом?

- Да. У меня были три «Зимние классики» и еще один матч из «Стадионной серии». Опыт очень хороший. Я никогда не играл на футбольном стадионе, как тут в Нотр-Даме. Все время играли на бейсбольных аренах. И тут ощущения немного другие. Трибуны расположены как в хоккее, вокруг площадки. Арена же в бейсболе – как треугольник.

- Собралось 76 126 зрителей, и большинство поддерживало «Чикаго».

- Атмосфера была супер. Что тут добавить? Поддерживали нас до конца матча. К сожалению, мы проиграли. Так получилось.

- Вам нравится играть под открытым небом? Или не очень?

- Один раз в год можно поиграть на улице. Но лучше – в закрытых помещениях. Потому что не знаешь, какая будет погода, переживаешь. А вдруг дождь или снег? Могут отменить матч.

- «Чикаго» провел уже шестую игру такого формата – потерпел пять поражений. В чем же дело?

- Я честно не знаю, почему. Тяжело ответить на такой вопрос. Мы настраиваемся на каждый матч, выходим и хотим победить. Но почему-то в «Зимней классике» и «Стадионных сериях» не получается.

- На скамейках не замерзли?

- Они подогревались. Там было хорошо, тепло, и ветра не ощущалось.

- Семья вас поддерживала?

- Да, родные были на трибуне.

- «Чикаго» когда приехал в Нотр-Дам?

- 30 декабря. Но покататься не получилось – шел сильный дождь. Новый год я встретил в кровати. Отмечу праздник уже 1 января. Такой запоздалый Новый год.

- В декабре в Санкт-Петербурге прошли два матча на футбольном стадионе, которые собрали 71381 и 67770 зрителей. Важно ли, чтобы в России тоже проходили игры на улице?

- Конечно. Я даже немного посмотрел, как сборная России играла с финнами (5:0). А потом СКА с ЦСКА, очень большое дерби. Хорошо, что решили сделать такие матчи. Это привлекает больше людей к хоккею. Получить такой опыт не каждый может.

- Вас дважды удалили, «Бостон» реализовал одно большинство. Не хотели показать арбитрам, что они не слишком правы в тех моментах?

- Я не знаю. Стараюсь держаться подальше от судей. Не разговаривать с ними. Да что он может сделать? Ведь решение уже принял, удалил меня. О чем тут спорить?

- Вас теперь ставят на фланг. Вы скучаете по игре в центре?

- Мне без разницы, где. Главное – выходить, играть. Слева, справа – неважно. Тем более у меня был опыт выступления на левом краю. Я там играл восемь с половиной сезонов в «Рейнджерс». Мне комфортно на любой позиции.

- Раньше вы упорно тренировали вбрасывания. Сейчас гора с плеч свалилась? Не нужно так часто вставать на точку.

- Я бы так не сказал. И продолжаю работать над этим компонентом. Ты ведь не знаешь, что случится завтра. Тебя могут перевести обратно в центр. Надо подправлять статистику на вбрасываниях. Выигрывать больше 50 процентов.

- Вообще что не хватает «Чикаго»? Почему нельзя вернуться на топ-уровень?

- Почему же? Мы потихоньку находим свою игру, шаг за шагом взбираемся на самую высоту. Но иногда бывают такие матчи, что уступаем. Надо переспать с этим, настраиваться на следующий поединок.

- Вас заряжает рев 80 тысяч фанатов?

- Ну не знаю, тут другие ощущения. Совершенно иной звук, когда ты играешь на открытом воздухе. Внутри ты больше слышишь рев, там другая акустика. А тут в Нотр-Даме как-то расплывается звук.

- Как вы планируете встретить Рождество, старый Новый год?

- Надо посмотреть по расписанию. Пока ничего не планировали. Новый год я отпраздновал во сне. Готовились к матчу с «Бостоном». Мы играем в этой стране, тут совершенно другие праздники. Иногда не получается отмечать праздники по-русски, как мы хотим.