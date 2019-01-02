«Вот как Словакия может победить Россию…» Все о парах 1/4 финала МЧМ

Хоккей 02 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» представляет четвертьфинальные пары молодежного ЧМ. Россия сыграет со Словакией.

ШВЕЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ (13:00, Виктория, Save-On-FoodsMemorialCentre)

00:00 со 2 на 3 января по московскому времени

Лучшие бомбардиры

Эмиль Бемстрем (4+2) – Филипп Курашев (5+1)

Лучшие вратари

Самуэль Эрссон (91,36%) – Лука Холленштайн (95,83%)

Путь в плей-офф

Швеция: 2:1 с Финляндией, 5:2 со Словакией, 5:4 ОТ с США, 4:1 с Казахстаном

Швейцария: 1:2 ОТ с Чехией, 2:3 с Канадой, 4:0 с Данией, 4:7 с Россией

Прогноз «Советского спорта»: для шведов это будет тяжелейший матч, но они выйдут в полуфинал – может даже, по буллитам.

Самая большая интрига в четвертьфиналах – именно в этой паре. Швейцарцы – быстрые шустрые ребята, способные уморить кого угодно. В этой стране на подъеме хоккей, на этом турнире Швейцария может вести 2:0 с Россией, может наказывать Канаду, забивая ей два гола в большинстве. Там есть лучший снайпер турнира – парень с русскими корнями Филипп Курашев, проспект «Чикаго».

А вот шведы – не кубковая команда. Это в группе она не проигрывает никому с 2007 года. В плей-офф на этом отрезке взяла лишь одно золото – в 2012 году, когда в финале перебросала Россию со счетом 58-17. Но победила лишь в овертайме (1:0), которого могло не быть, замкни Никита Гусев изумительную передачу Евгения Кузнецова.

Вообще о Гусеве можно писать книгу – от того промаха, когда он не забил верный гол, до того попадания в Корее, когда гола в меньшинстве в ворота немцев вообще быть не должно. Судьба ему в итоге отплатила. Шведы же дожмут швейцарцев на классе, хотя у них с ними возникнут проблемы. Вспомните, эти страны играли друг с другом даже в финале ЧМ-2018 в Копенгагене, и тогда Швеция выиграла лишь по буллитам.

КАНАДА – ФИНЛЯНДИЯ (15:30, Ванкувер, Rogers Arena)

3 января, 02:30 мск

Лучшие бомбардиры

Морган Фрост (4+3) – Аарни Талвитие (2+2)

Лучшие вратари

Майкл ДиПьетро (95,65%) – Укко-Пекка Луукконен (92,39%)

Путь в плей-офф

Канада: 14:0 с Данией, 3:2 со Швейцарией, 5:1 с Чехией, 1:2 с Россией

Финляндия: 1:2 со Швецией, 5:0 с Казахстаном, 5:1 со Словакией, 1:4 с США

Прогноз «Советского спорта»: канадцы одержат легкую победу в основное время, с разницей две и более шайбы.

Конечно, это не самая сильная сборная Канады за последние годы. Но это хозяева, и у них крепкая качественная команда. Она лучше всех реализует свои моменты (16,67%), забила больше всех на турнире. Но это спасибо разгрому Дании – 14:0.

А в целом смущает, что у Канады не очень хорошее большинство (20% – седьмое место в турнире), неважное меньшинство (76,92%) и очень большая нагрузка на своего вратаря (94,19%). Оба главных матча – против Швейцарии и России – получились неубедительными.

Другое дело, что Финляндия на этом МЧМ выглядит еще хуже. Ей просто не хватит мастерства и запаса прочности, чтобы победить Канаду. Больших звезд вроде Патрика Лайне у этой сборной Суоми просто нет.

США – ЧЕХИЯ (17:00, Виктория, Save-On-Foods Memorial Centre)

3 января, 04:00 мск

Лучшие бомбардиры

Райан Полинг (5+3) – Мартин Каут (2+1)

Лучшие вратари

Кайден Примо (92,68%) – Лукаш Достал (96,00%)

Путь в плей-офф

США: 2:1 со Словакией, 8:2 с Казахстаном, 4:5 ОТ со Швецией, 4:1 с Финляндией

Чехия: 2:1 ОТ со Швейцарией, 1:2 с Россией, 1:5 с Канадой, 4:0 с Данией

Прогноз «Советского спорта»: США победит чехов в основное время, с разницей в одну шайбу, благодаря своему большинству.

А вот у сборной США – идеальные спецбригады. Американцы лучше всех играют в большинстве (35,29%), лучше всех убивают меньшинство (вообще 100%). К плей-офф может поправиться фаворит будущего драфта Джек Хьюз. Конечно, чехи – непростые ребята, они дадут бой, постараются выстроить эшелонированную оборону. Ибо обыграть США от атаки нельзя. Но все-таки американцы взломают этот чешский сейф. Хотя шансы у чехов есть, особенно если свои шансы реализуют нападающие вроде Каута и Задины.

РОССИЯ – СЛОВАКИЯ (19:30, Ванкувер, Rogers Arena)

3 января, 6:30 мск

Лучшие бомбардиры

Виталий Кравцов (2+3) – Адам Лиска (2+2)

Лучшие вратари

Петр Кочетков (96,43%) – Самуэль Главай (89,77%)

Путь в плей-офф

Россия: 4:0 с Данией, 2:1 с Чехией, 7:4 со Швейцарией, 2:1 с Канадой

Словакия: 1:2 с США, 2:5 со Швецией, 1:5 с Финляндией, 11:2 с Казахстаном

Прогноз «Советского спорта»: Россия победит словаков с разницей в две и более шайбы, особой интриги в этом матче не будет.

Тут все просто – сборная России должна забить быстрый гол, а в идеале – два. И добить словаков, которые ниже классом. Если наши игроки начнут валять дурака или начнут слабо, как было со Швейцарией – ждать беды. Потом ведь наши хоккеисты признавались, что они недооценили швейцарцев, думая, что они будут такими же слабыми, как в товарищеском матче. Ан нет.

Тут я бы даже возложил ответственность за настрой команды на консультанта Олега Знарка и его ученика, капитана его московского «Динамо» – Юрия Бабенко, который сейчас работает тренером нашей молодежки. У обоих – день рождения, они родились 2 января. И пусть сделают все, чтобы наши пацаны не подарили им по галстуку.

В чем словаки лучше России? Они точнее бросают (14,29% против 12,71%), то есть в контратаках опасны. Большинство там неплохое (23,53%), а сборная России лидирует по количеству штрафа среди всех сборных на турнире (75). То есть удаления нашим хватать нельзя. С другой стороны, Россия забила уже три гола в меньшинстве. Но до этого лучше не доводить.

Конечно, исход этого четвертьфинала – 90% против 10% в пользу России. Однако кошмарный сценарий будет выглядеть так: наша атака упрется в словацкого вратаря, и мы пропустим пару-тройку контратак. Или поведем 2:0, а потом задерем нос и пропустим три. Так словаки победили команду Знарка на Олимпиаде в Корее.

Альтернативный прогноз на четвертьфиналы МЧМ от Вячеслава Ильиных