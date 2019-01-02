«Моему телу нужен отдых»…» Овечкин пошел против НХЛ – и будет наказан

Хоккей 02 января 2019 21:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает решение Александра Овечкина – не ехать на «Матч всех звезд» НХЛ в Сан-Хосе.

Александр Овечкин снова удивил. Когда мы мыслями уже были в дождливом Ванкувере, готовясь к четвертьфиналу Россия – Словакия, в стане «Вашингтона» разорвалась бомба.

– В первую очередь, спасибо фанатам, которые голосовали за меня, – заявил 33-летний Овечкин, экстренно выступая перед прессой. – Конечно, это тяжелое решение. Я люблю принимать участие в мероприятиях лиги. Но сейчас, в это время сезона и в своем возрасте, мы решили взять паузу и не ехать на «Матч всех звезд».

Это трудно. Но так будет лучше для меня. Это наша точка зрения.

– По правилам вы будете дисквалифицированы на один матч.

– Да. Но пока точно не знаю, какое решение примут согласно этому правилу. Увидим.

Суть в том, что моему телу нужен отдых. Межсезонье было коротким, потому что мы играли в финале. Поэтому я беру неделю отдыха, чтобы лучше подготовиться ко второй половине сезона.

– Будете болеть за парней из «Вашингтона», которые поедут на «Матч всех звезд»?

– Да, надеюсь, что один-два игрока от нас туда поедут. Не знаю, кто. А по себе – это трудное решение для меня и всей организации. Но ничего с этим не поделаешь.

– У вас нет никаких травм?

– Нет, все нормально. Ничего серьезного. Просто мне нужен отдых. И я думаю, мы приняли правильное решение.

МНЕНИЕ ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА

– Как вы видите, решение принял не лично Овечкин, а весь «Вашингтон». Клуб готов к тому, что Александр Великий пропустит домашнюю игру 1 февраля против «Калгари», потому что будет дисквалифицирован согласно правилам лиги.

Зато Овечкин получит полноценную неделю отдыха. Слетает в Майами, побудет с семьей, с маленьким сыном, зарядится эмоциями. Шесть матчей без голов – не просто так. Александр Великий – не робот, ему нужна перезарядка.

Так что решение нормальное и понятное, но удивила его форма. Одни хоккеисты просто не вызываются на «Матч всех звезд», а сразу летят на курорт. Другие имеют шанс на вызов, но его не получают и называют звездный уик-энд «шнягой». Третьи вызываются, но тихо косят, ссылаясь на травмы. Главное – не вызвать скандал. Четвертые – летят в Сан-Хосе и играют.

А есть пятые, точнее – пятый. Это Александр Овечкин. Я не помню, кто еще так открыто шел против лиги. Честно излагал свою точку зрения. И говорил: «Ребята, я вас уважаю, но будет по-моему».

«Жираф большой, ему видней», – пел Высоцкий. Овечкин – фигура такого масштаба, что он может смело делать не очень популярные заявления. А что ты ему сделаешь? Это ведь Овечкин. Он может все.