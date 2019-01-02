«Моему телу нужен отдых»…» Овечкин пошел против НХЛ – и будет наказан - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 21:15Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

«Моему телу нужен отдых»…» Овечкин пошел против НХЛ – и будет наказан

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает решение Александра Овечкина – не ехать на «Матч всех звезд» НХЛ в Сан-Хосе.

Александр Овечкин снова удивил. Когда мы мыслями уже были в дождливом Ванкувере, готовясь к четвертьфиналу Россия – Словакия, в стане «Вашингтона» разорвалась бомба.

– В первую очередь, спасибо фанатам, которые голосовали за меня, заявил 33-летний Овечкин, экстренно выступая перед прессой. – Конечно, это тяжелое решение. Я люблю принимать участие в мероприятиях лиги. Но сейчас, в это время сезона и в своем возрасте, мы решили взять паузу и не ехать на «Матч всех звезд».

Это трудно. Но так будет лучше для меня. Это наша точка зрения.

По правилам вы будете дисквалифицированы на один матч.
Да. Но пока точно не знаю, какое решение примут согласно этому правилу. Увидим.

Суть в том, что моему телу нужен отдых. Межсезонье было коротким, потому что мы играли в финале. Поэтому я беру неделю отдыха, чтобы лучше подготовиться ко второй половине сезона.

Будете болеть за парней из «Вашингтона», которые поедут на «Матч всех звезд»?
Да, надеюсь, что один-два игрока от нас туда поедут. Не знаю, кто. А по себе – это трудное решение для меня и всей организации. Но ничего с этим не поделаешь.

У вас нет никаких травм?
Нет, все нормально. Ничего серьезного. Просто мне нужен отдых. И я думаю, мы приняли правильное решение.

МНЕНИЕ ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА

– Как вы видите, решение принял не лично Овечкин, а весь «Вашингтон». Клуб готов к тому, что Александр Великий пропустит домашнюю игру 1 февраля против «Калгари», потому что будет дисквалифицирован согласно правилам лиги.

Зато Овечкин получит полноценную неделю отдыха. Слетает в Майами, побудет с семьей, с маленьким сыном, зарядится эмоциями. Шесть матчей без голов – не просто так. Александр Великий – не робот, ему нужна перезарядка.

Так что решение нормальное и понятное, но удивила его форма. Одни хоккеисты просто не вызываются на «Матч всех звезд», а сразу летят на курорт. Другие имеют шанс на вызов, но его не получают и называют звездный уик-энд «шнягой». Третьи вызываются, но тихо косят, ссылаясь на травмы. Главное – не вызвать скандал. Четвертые – летят в Сан-Хосе и играют.

А есть пятые, точнее – пятый. Это Александр Овечкин. Я не помню, кто еще так открыто шел против лиги. Честно излагал свою точку зрения. И говорил: «Ребята, я вас уважаю, но будет по-моему».

«Жираф большой, ему видней», пел Высоцкий. Овечкин – фигура такого масштаба, что он может смело делать не очень популярные заявления. А что ты ему сделаешь? Это ведь Овечкин. Он может все.

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр#Матч всех звезд НХЛ
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