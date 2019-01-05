Придется бронзоветь. Сборная России уступила в полуфинале МЧМ американцам

Хоккей 05 января 2019 06:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Исход матча решили нюансы. Наши совершили больше ошибок. Сил на финальный штурм у россиян не осталось.

Лучшим игроком у сборной России признали форварда Денисенко. Да, он забил гол с острого угла, подловив вратаря Примо на ошибке. Едва ли не на его единственной в полуфинале.

Но вспомним, что случилось на последних секундах первого периода. Россияне разыгрывают лишнего. Уже после свистка защитник звездно-полосатых Сэмберг безжалостно бросает Кравцова на лед. Судья жестом показал удаление. Но что делает Денисенко? Он вершит самосуд, клюшкой толкая в спину обидчика. В итоге второй периоде мы начинаем «5 на 4», а не «5 на 3».

Потом последовала потеря Романова, который вспомнил, как до 16 лет был нападающим. И фол Кравцова, который в обороне мало напоминал центрфорварда. Американцы реализовали численное преимущество. После рикошета первым на шайбе оказался Хмелевски. Как-то пассивно ему противодействовал защитник Алексеев.

Наше счастье, что вторая 20-минутка закончилась вничью. Хотя после гола Денисенко россияне перехватили инициативу и перед перерывом навалились на ворота Примо, сына форварда-гренадера «Детройта» и «Филадельфии» Кита Примо (рост 198 см, вес 103 кг). Его отца на трибуне то и дело показывали телевизионщики. Суперфорвардом, как утверждали комментаторы, он никогда не был. А карьеру завершил, получив по башке от нашего Пережогина, в то время форварда «Монреаля».

Примо-младший редко выкатывался из ворот. А когда на излете второго периода выдвинулся из краски, бросок Кравцова по пустой рамке заблокировали обороняющиеся.

Американский голкипер оказался готов к переводам шайбы с фланга на фланг и уантаймерам с полборта.

В третьем периоде ему на помощь пришел защитник, смахнувший шайбу с ленточки. Она даже облизала стойку и выскочила прочь. Потом и наш голкипер Кочетков клюшкой выбил шайбу, которую готовы были добить в сетку.

За последние четыре с копейками минуты игры наши сподобились лишь на один бросок в створ. Как тут спасти матч?

А тональность матчу задал гол Вальстрома. Того самого, который скептически отозвался о выборе «Рейнджерс» под девятым номером Кравцова. Началась комбинация с потери в средней зоне Старкова. Потом Кокерилл легко обкатил защитника Морозова и выложил шайбу под бросок героя ЮЧМ-2018.

До этого был незасчитанный гол Шашкова, шайба влетела в ворота от конька, так что здесь все справедливо.

Как справедлив итог полуфинала. После финальной сирены Кравцов признался «Матч ТВ», что испытывает опустошение. И списал поражение на невезение. А Романов и вовсе заявил, что сборная России играла сильнее. Им виднее…

– Недонастроя не было? – едва не убила Подколзина чисто женским вопросом спецкор «Матч ТВ» Мария Басс.

– Ну какой может быть недонастрой в матче с американцами, – невозмутимо парировал наш «сын полка».

Увы, третий подряд чемпионат наши уступают американцам. Пора эту серию прервать.

А завтра достать из себя последние силы и выиграть бронзу. Не только для себя, но и для Валерия Брагина, которого Евгений Малкин на днях назвал лучшим молодежным тренером мира.

СТАТИСТИКА

Россия – США – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Роджерс Арена. 14355 зрителей. Голы: Вальстром, Хмелевски – Денисенко. Вратари: Примо – Кочетков. Броски: 35-27. Штраф: 6-6.