«Почему не засчитали наш гол?» Скандальные моменты матча Россия – США (видео) - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 07:10Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

«Почему не засчитали наш гол?» Скандальные моменты матча Россия – США (видео)

Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ (1:2). Разбираем самые яркие моменты этого матча.

1. БЫЛ ЛИ ГОЛ ШАШКОВА?

В первом периоде наш защитник Дмитрий Саморуков бросал, шайба попала в коньки Никите Шашкову, и срикошетила в ворота. Россия ведет 1:0? Но арбитры отменили гол.

И это справедливо. Главный тренер Валерий Брагин после матча говорил, что шайбу следовало бы засчитать, там не было футбольного движения ногой. Понятно, что кто поведет в таком матче, тот получает колоссальное преимущество.

Но есть поправка к правилам, которая работает на этом МЧМ. Есть ли движение ногой или нет – гол все равно надо отменить. Что судьи и сделали. Засчитать такую шайбу можно только в одном случае, если там вообще случайный рикошет. Но Шашков видел траекторию и понимал, что шайба идет точно ему в коньки.

2. КТО ВИНОВАТ В ПЕРВОМ ГОЛЕ АМЕРИКАНЦЕВ?

Сразу трое наших. Степан Старков упустил шайбу на левом фланге, когда американец его здорово накрыл.

Илья Морозов не успел закрыть Логана Кокерилла, а Павел Шэн не уследил за Оливером Вальстромом. В целом это была очень плохая смена сборной России.

3. А КТО ВИНОВАТ ВО ВТОРОМ ГОЛЕ?

Вообще-то там был удален Виталий Кравцов. Американцы же – лучшие на турнире по большинству.

Фаворит будущего драфта Джек Хьюз, похоже, наносил бросок по воротам. Но случился рикошет от присевшего на лед Дмитрия Саморукова. Второй наш игрок должен был накрыть Сашу Хмелевского, но не смог. В целом тут большой вины нет. Нелепое стечение обстоятельств.

4. ЧТО С АТАКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ?

Наши ребята забили только один гол, когда сольный проход в контратаке удался Григорию Денисенко – лучшему бомбардиру сборной России.

В остальном американцы играли очень надежно сзади, накрывая наших игроков. В третьем периоде Россия перебросала соперника со счетом 15-7, желая отыграться. Но взломать оборону сборной США и их вратаря Кэйдена Примо так и не удалось.

А иногда трагически не везло, когда Иван Муранов нырял рыбкой на пятачок, но Фил Кэмп выносил шайбу с самой ленточки.

5. БЫЛО ЛИ УДАЛЕНИЕ СЭМБЕРГА?

Да, защитника Дилана Сэмберга нужно было изгонять до конца матча.

Виталий Кравцов наносил бросок после сирены. Но удар клюшкой в лицо выглядел чрезмерно грубо. Судьи этот момент проспали. А ведь он мог стать решающим.

МОРАЛЬ

В целом сборная США сыграла на редкость грамотно. Вообще американцы снова показали, что у них отличная система подготовки молодых хоккеистов. Не просто так они выбивают Россию из плей-офф уже третий год подряд. В этой команде Брагина много молодых игроков на перспективу, скоро эти ребята придут во взрослую сборную. Жаль, что такая одаренная и классная команда осталась без золота. Но надо брать бронзу, это тоже будет неплохо.

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