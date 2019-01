«Почему не засчитали наш гол?» Скандальные моменты матча Россия – США (видео)

Хоккей 05 января 2019 07:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ (1:2). Разбираем самые яркие моменты этого матча.

1. БЫЛ ЛИ ГОЛ ШАШКОВА?

В первом периоде наш защитник Дмитрий Саморуков бросал, шайба попала в коньки Никите Шашкову, и срикошетила в ворота. Россия ведет 1:0? Но арбитры отменили гол.

Dmitri Samorukov with an excellent slap pass to Nikita Shashkov, but the goal was disallowed. pic.twitter.com/EJV0GHsIKl — let’s go rangres (@DraftLook) January 4, 2019

И это справедливо. Главный тренер Валерий Брагин после матча говорил, что шайбу следовало бы засчитать, там не было футбольного движения ногой. Понятно, что кто поведет в таком матче, тот получает колоссальное преимущество.

Но есть поправка к правилам, которая работает на этом МЧМ. Есть ли движение ногой или нет – гол все равно надо отменить. Что судьи и сделали. Засчитать такую шайбу можно только в одном случае, если там вообще случайный рикошет. Но Шашков видел траекторию и понимал, что шайба идет точно ему в коньки.

2. КТО ВИНОВАТ В ПЕРВОМ ГОЛЕ АМЕРИКАНЦЕВ?

Сразу трое наших. Степан Старков упустил шайбу на левом фланге, когда американец его здорово накрыл.

A pair of Islander prospects team up to give the Americans the early lead.



Logan Cockerill does a great job with the zone entry and fires a pretty pass to Oliver Wahlstrom for the finish. Secondary 🍏 given to Dyan Samberg. #WJC2019 #USAWJC #Isles #GoJetsGo pic.twitter.com/PCMYK5MJDG — Stars n’ Stripes Hockey (@StarsStripesHKY) January 4, 2019

Илья Морозов не успел закрыть Логана Кокерилла, а Павел Шэн не уследил за Оливером Вальстромом. В целом это была очень плохая смена сборной России.

3. А КТО ВИНОВАТ ВО ВТОРОМ ГОЛЕ?

Вообще-то там был удален Виталий Кравцов. Американцы же – лучшие на турнире по большинству.

~*Sexy sexy*~ puck movement from Team USA on the powerplay to make it 2-0. Jack Hughes to Sasha Chmelevski. What a beaut. #WJC2019 pic.twitter.com/XdDcriK1vX — Jordie 🔵 (@BarstoolJordie) January 4, 2019

Фаворит будущего драфта Джек Хьюз, похоже, наносил бросок по воротам. Но случился рикошет от присевшего на лед Дмитрия Саморукова. Второй наш игрок должен был накрыть Сашу Хмелевского, но не смог. В целом тут большой вины нет. Нелепое стечение обстоятельств.

4. ЧТО С АТАКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ?

Наши ребята забили только один гол, когда сольный проход в контратаке удался Григорию Денисенко – лучшему бомбардиру сборной России.

Gorgeous shot by Grigori Denisenko (@FlaPanthers) to get the Russians on the board -- he's scored in four consecutive games!#WorldJuniors pic.twitter.com/RMGWElTsDQ — TSN (@TSN_Sports) January 4, 2019

В остальном американцы играли очень надежно сзади, накрывая наших игроков. В третьем периоде Россия перебросала соперника со счетом 15-7, желая отыграться. Но взломать оборону сборной США и их вратаря Кэйдена Примо так и не удалось.

HEART ATTACK DOT GIF pic.twitter.com/eyoJxp7xbu — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 4, 2019

А иногда трагически не везло, когда Иван Муранов нырял рыбкой на пятачок, но Фил Кэмп выносил шайбу с самой ленточки.

5. БЫЛО ЛИ УДАЛЕНИЕ СЭМБЕРГА?

Да, защитника Дилана Сэмберга нужно было изгонять до конца матча.

Dylan Samberg shoved Vitali Kravstov at the end of the period and the Americans will start the second with a penalty. #WJC2019 pic.twitter.com/26Deu84eIk — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) January 4, 2019

Виталий Кравцов наносил бросок после сирены. Но удар клюшкой в лицо выглядел чрезмерно грубо. Судьи этот момент проспали. А ведь он мог стать решающим.

МОРАЛЬ

В целом сборная США сыграла на редкость грамотно. Вообще американцы снова показали, что у них отличная система подготовки молодых хоккеистов. Не просто так они выбивают Россию из плей-офф уже третий год подряд. В этой команде Брагина много молодых игроков на перспективу, скоро эти ребята придут во взрослую сборную. Жаль, что такая одаренная и классная команда осталась без золота. Но надо брать бронзу, это тоже будет неплохо.