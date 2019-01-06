Ослепительно! Хет-трик Кирилла Слепца помог нашим выиграть матч за бронзу

Хоккей 06 января 2019 06:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Утешительный финал едва не превратился в триллер. Швейцарцы дважды сокращали разрыв в счете до минимума, но не устояли.

Две из трех шайб Слепец забросил в третьем периоде, на этом отрезке наши отчаянно стремились сохранить зыбкое преимущество и бросили по швейцарским воротам лишь трижды.

- Эти три гола я бы променял на один американцам, - признался лучший игрок бронзового матча.

Слепец открыл счет, смело двинувшись справа на ворота и протолкнув шайбу в сетку подо льдом. Правда, потом выяснилось, что наши вошли в зону атаки с офсайдом – Романов пересек синюю линию раньше шайбы, но соперники это не заметили и запрос не взяли. Лучшего защитника чемпионата, тем не менее, похвалим за поставленный блок защитникам, открывший Слепцу зеленую улицу.

В третьем периоде железнодорожник восхитил рывком к швейцарским воротам. Он оставил за спиной двух соперников и изящно перехитрил вратаря. Напомнив о герое олимпийского полуфинала в Нагано-1998 Русской Ракете – Павле Буре. Счет стал 4:2, дышать под гнетом швейцарцев стало легче. А гол в пустые ворота – как бонус за старание.

Еще один яко выраженный герой утешительного финала – вратарь Кочетков. Он отражал шайбы всеми частями тела. Сложилось впечатление, что забить ему можно разве что с пятачка, каким-то экзотическим приемом. В третьем периоде он справился с 17-ю (!) бросками. На заключительном отрезке наши схватили 10 штрафных минут.

Отметим и 18-летнего защитника Романова, набравшего 8 (1+7) очков. Он начал первым армейским пасом через две линии атаку, завершившуюся победным голом Костина.

Нашему капитану зал презрительно улюлюкал, в отместку за слова в адрес канадского капитана-неудачника Контуа. Забросив шайбу, Костин приложил перчатки к голове, как бы затыкая уши.

Капитан сборной России дважды посетил штрафной бокс. А мог и еще раз, но судьи не заметили, как он толкнул в номер соперника, среагировав на ответный удар по ноге. Это в духе арбитров ИИХФ, не силящихся выявить причину нарушения.

Даже на награждении Костину устроили обструкцию. А Клим, получив медаль, приложил руку к сердцу. А потом с достоинством парировал колкие вопросы журналистов в меикст-зоне.

Большего ждали от Кравцова, который только осваивает игру в обороне, без которой в НХЛ никуда.

О Подколзине подробно расскажут мои коллеги. Он точно наиграл на твердую четверку. В апреле его ждут на чемпионате мира среди юниоров. А потом… Дайте ему шанс в СКА, решающим максимальные задачи.

Для главного тренера Валерия Брагина это третья бронза. Утешительных финалов (2016, 2017 и теперь 2019) его сборные не проигрывали. В 2011-м было золото, в 2012-м и 2015-м – серебро. Брагин – лучший молодежный тренер в мире. Не одно поколение молодогвардейцев признавалось, что за этого тренера хочется играть и умирать на льду.

И все-таки осталось ощущение, что этак команда готова была к чемпионскому прыжку.

СТАТИСТИКА

Россия – Швейцария – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Роджерс Арена. 12025 зрителей

Голы: Слепец (3), Шашков, Костин – Нуссбаумер, Брюшвайлер. Вратари: Кочетков – Холленштайн. Броски: 24-36. Штраф: 14-6.