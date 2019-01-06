Клим Костин: Мне стыдно перед мамой. Я ей обещал золото, а вышла бронза (видео)

Хоккей 06 января 2019 08:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

После матча за бронзу Россия – Швейцария (5:2) к прессе вышли наши игроки – Клим Костин, Петр Кочетков, Кирилл Слепец, Дмитрий Саморуков.

КОСТИН: МЫ БЫЛИ ДОСТОЙНЫ ЗОЛОТА

- Это большая ложка меда в бочку с дегтем после полуфинала с американцами, - сказал капитан сборной России Клим Костин. – Хорошо, что мы отошли от поражения, собрались. Забрали бронзу, хотя достойны были золота. Как нашли нужный настрой? Погуляли после ужина. Поговорили с ребятами, что стоит принять это поражение. И забрать хотя бы бронзовые медали.

- Кто вас поддерживал на турнире?

- Да все родственники болели. Если честно, мне стыдно перед мамой. Я ей обещал золото привезти. А получилась бронза. Но думаю, она меня простит.

- Это очень ценная для вас медаль?

- То, что мы выиграли бронзовые медали и вообще то, что я играю здесь в сборной – это заслуга моего отца и мамы. Они мне очень помогли.

КОЧЕТКОВ: ВРАТАРЬ СБОРНОЙ США МЕНЯ ПЕРЕИГРАЛ

- На этом турнире была очень классная атмосфера, - говорит лучший вратарь турнира Петр Кочетков. – Было очень приятно работать.

- Что скажете о конкуренции с Даниилом Тарасовым?

- Мы сыграли по два матча в группе. Он два выиграл, я – тоже. Просто я провел последний матч в группе с канадцами. Из-за этого не стали менять. Данила провел тоже очень хороший турнир. Отыграл на ноль. Вообще в сборной России все – классные ребята.

- Что скажете о полуфинале?

- Было обидно, что американский вратарь Кайден Примо меня переиграл. Он отразил в районе 35 бросков, совершил ключевые спасения, которые были нужны команде. Я играл неплохо, но в моменте со второй шайбой не повезло. Ну и при первом голе я неправильно прочитал ситуацию. Сел и уже не успел отразить бросок.

- Но бронза – это успех?

- Да, для меня это большая победа. Очень важная медаль.

СЛЕПЕЦ: ТРИБУНЫ ВСЕГДА БОЛЕЛИ ПРОТИВ НАС

- Как вам удалось снова забить в меньшинстве? Как вы сделали хет-трик?

- Я вырывался в контратаки много раз на этом турнире. Но в матче со Швейцарией мне помогло мое спокойствие. Я еще после полуфинала сказал, что мы будем биться только за победу. И все отдадим.

- Ваша мечта?

- Обменять эти свои три гола на один вчерашний. Я бы лучше поменял этот хет-трик и играл за золото, - говорит Слепец.

- Трибуны вам не мешали? В основном болели против вас.

- Так против нас были весь турнир. Мы к этому уже привыкли.

- Вы пока никем не задрафтованы в НХЛ. Но это может произойти в июне этого года. Желаем вам этого!

- Спасибо. Увидим, что будет.

САМОРУКОВ: ЭТА КОМАНДА – КАК ОДНА СЕМЬЯ

- Победа есть победа, - говорит защитник Дмитрий Саморуков. – Самое приятное, когда в команде собирается твой год – те ребята, с кем ты играл с детства. С кем-то вместе или против кого-то. И ты понимаешь, что прошел все сборы. Все с мужиками прошел. И вот ты в медалях. Выигрываешь их.

И ты видишь, как объединяют команду. Мы как одна семья. И это очень хорошее, приятное чувство. Хочется сейчас с ребятками еще побольше провести времени. Я-то в Северной Америке остаюсь, а они уедут. Мне русских не хватает в команде. Хотел бы увидеть семью…

Интервью всех игроков + Валерия Брагина смотрите на видео