Клим Костин: Мне стыдно перед мамой. Я ей обещал золото, а вышла бронза (видео)

После матча за бронзу Россия – Швейцария (5:2) к прессе вышли наши игроки – Клим Костин, Петр Кочетков, Кирилл Слепец, Дмитрий Саморуков.
КОСТИН: МЫ БЫЛИ ДОСТОЙНЫ ЗОЛОТА
- Это большая ложка меда в бочку с дегтем после полуфинала с американцами, - сказал капитан сборной России Клим Костин. – Хорошо, что мы отошли от поражения, собрались. Забрали бронзу, хотя достойны были золота. Как нашли нужный настрой? Погуляли после ужина. Поговорили с ребятами, что стоит принять это поражение. И забрать хотя бы бронзовые медали.
- Кто вас поддерживал на турнире?
- Да все родственники болели. Если честно, мне стыдно перед мамой. Я ей обещал золото привезти. А получилась бронза. Но думаю, она меня простит.
- Это очень ценная для вас медаль?
- То, что мы выиграли бронзовые медали и вообще то, что я играю здесь в сборной – это заслуга моего отца и мамы. Они мне очень помогли.
КОЧЕТКОВ: ВРАТАРЬ СБОРНОЙ США МЕНЯ ПЕРЕИГРАЛ
- На этом турнире была очень классная атмосфера, - говорит лучший вратарь турнира Петр Кочетков. – Было очень приятно работать.
- Что скажете о конкуренции с Даниилом Тарасовым?
- Мы сыграли по два матча в группе. Он два выиграл, я – тоже. Просто я провел последний матч в группе с канадцами. Из-за этого не стали менять. Данила провел тоже очень хороший турнир. Отыграл на ноль. Вообще в сборной России все – классные ребята.
- Что скажете о полуфинале?
- Было обидно, что американский вратарь Кайден Примо меня переиграл. Он отразил в районе 35 бросков, совершил ключевые спасения, которые были нужны команде. Я играл неплохо, но в моменте со второй шайбой не повезло. Ну и при первом голе я неправильно прочитал ситуацию. Сел и уже не успел отразить бросок.
- Но бронза – это успех?
- Да, для меня это большая победа. Очень важная медаль.
СЛЕПЕЦ: ТРИБУНЫ ВСЕГДА БОЛЕЛИ ПРОТИВ НАС
- Как вам удалось снова забить в меньшинстве? Как вы сделали хет-трик?
- Я вырывался в контратаки много раз на этом турнире. Но в матче со Швейцарией мне помогло мое спокойствие. Я еще после полуфинала сказал, что мы будем биться только за победу. И все отдадим.
- Ваша мечта?
- Обменять эти свои три гола на один вчерашний. Я бы лучше поменял этот хет-трик и играл за золото, - говорит Слепец.
- Трибуны вам не мешали? В основном болели против вас.
- Так против нас были весь турнир. Мы к этому уже привыкли.
- Вы пока никем не задрафтованы в НХЛ. Но это может произойти в июне этого года. Желаем вам этого!
- Спасибо. Увидим, что будет.
САМОРУКОВ: ЭТА КОМАНДА – КАК ОДНА СЕМЬЯ
- Победа есть победа, - говорит защитник Дмитрий Саморуков. – Самое приятное, когда в команде собирается твой год – те ребята, с кем ты играл с детства. С кем-то вместе или против кого-то. И ты понимаешь, что прошел все сборы. Все с мужиками прошел. И вот ты в медалях. Выигрываешь их.
И ты видишь, как объединяют команду. Мы как одна семья. И это очень хорошее, приятное чувство. Хочется сейчас с ребятками еще побольше провести времени. Я-то в Северной Америке остаюсь, а они уедут. Мне русских не хватает в команде. Хотел бы увидеть семью…
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