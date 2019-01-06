«Эта бронза – разочарование». Павел Лысенков – об игре сборной России на МЧМ

ИГРА В ОДНО ЗВЕНО

Давайте подведем итоги молодежного чемпионата мира-2019 для сборной России. Что мы видим? Шесть побед в семи матчах. Первое место в группе. Это не такая уж фигня. Первое место дает легкого соперника в четвертьфинале, то есть это прямой путь к медалям. Посмотрим, как Россия выиграет первое место на чешском МЧМ-2020, где будет выступать в группе с Канадой, США, Чехией и Германией.

Но ладно, это случится только через год. А вот на МЧМ-2019 сборная России не наработала на пятерку. Потому что был полуфинал (1:2), в котором американцы нас переиграли. И оставили без золота. А как побеждать эту сборную США – всему миру показали финны в финале (3:2), когда стали чемпионами.

Главный тренер Валерий Брагин сказал, что у сборной России сильно сыграли вратарь (Петр Кочетков), меньшинство (особенно Кирилл Слепец) и среднее звено, имея в виду тройку Григорий Денисенко – Виталий Кравцов – Клим Костин, которое в сумме набрало 21 (9+12) очко.

Но возникает вопрос, например – почему наши лидеры по ходу матча с США получили сверхнагрузку? На остаток матча у них не хватило сил. Еще бы, ведь в конце третьего периода Брагин вообще перешел на игру в одно звено. Вопросы по тактике тоже остаются. Американцы блокировали нашу атаку, а единственный гол был забит после сольного прохода Денисенко.

ВОСЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ЗОЛОТА

В целом это был очень ровный чемпионат мира, без явных фаворитов. Шведы вылетели в четвертьфинале. Канадцы впервые в истории на домашнем МЧМ не вышли в полуфинал. Американцы были биты в финале сборной, которая заняла четвертое место в группе. Швейцария попала в четверку сильнейших.

Да, в молодежном хоккее сильно подскочила конкуренция. Никто не доминирует. Теперь важна роль моментального управления и реагирования, кто лучше сплотит команду перед плей-офф, кто примет самые правильные решения по тактике. Кстати, на главного тренера финнов, 38-летнего Юсси Ахокаса повлияло даже то, что он стал отцом – жена в день четвертьфинала подарила ему дочку. Положительные эмоции передались команде, и финны вынесли канадцев в овертайме (2:1). Конечно, это не главный фактор. Но как-то объясняет, откуда у сборной Суоми взялось столько вдохновения. В них не верил никто. Финны удивили всех.

Непобедимых на этом МЧМ не было. Россия имела реальнейший шанс стать чемпионом. Но вместо этого мы получаем самую продолжительную серию, когда наша сборная уже восемь лет не может взять золото молодежного чемпионата мира. Это наш антирекорд. И он совпал с годами работы самого успешного нашего тренера в молодежном хоккее Валерия Брагина.

Я не говорю о том, что Брагина надо снимать, тем более у него контракт действует и на следующем турнире. Но из года в год России что-то мешает взять золото.

МОЛОДЫМ НЕ ДОВЕРЯЮТ В КХЛ

Выход только один – терпеть, работать дальше. Внедрять программы развития молодых хоккеистов. Вот какие-то фишечки придумываются. Например, в сборной появился специальный тренер – канадец Дэниэл Бохнер, который дополнительно работает над физической подготовкой, катанием игроков. Следит за их здоровьем, функционалкой, изучает продвинутую статистику. Нет такого, что молодежной сборной России, этим новым поколением, руководят люди, которые не умеют пользоваться компьютером. Мы в инновациях не отстаем. Но нужно работать еще лучше, чтобы выдерживать круто возросшую конкуренцию. Если ты стоишь на месте, то проиграл.

И дело не только в молодежной сборной России, где хоккеисты собираются на полтора месяца в году с учетом суперсерии. Посмотрите – Павел Шен хорошо себя показал в Ванкувере, но ведь в «Салавате Юлаеве» ему не дают играть. Кирилл Слепец – вообще гений, но «Локомотив» при всей любви к молодым хоккеистам отправил парня в «Ладу» (ВХЛ), где тот попал в третье звено. Ему что, нет места в КХЛ? А почему в воротах «ХК Сочи» не играет роскошный Кочетков?

Я поговорил со знающими людьми о том же Шене, который прекрасен на вбрасываниях и забил победный гол канадцам. Мне сказали: «Так ведь в «СЮ» доверили пост главного тренера молодому Николаю Цулыгину. И сразу же начали долбать со всех сторон. Вот он и боится доверять молодежи, которая во время своего роста будет делать ошибки, набивать шишки. Это замкнутый круг. Поэтому молодые уезжают в Северную Америку – в ту систему, в которой они четко понимают, как пойдут вверх. Если ты играешь хорошо, и у тебя есть перспектива, то ты получишь свой шанс».

А у нас далеко не во всех клубах КХЛ развита вертикал. Не везде молодежь допускают даже до нижних звеньев основы. Надо принимать какие-то важные решения на уровне лиги. С одной стороны, многие молодые уезжают за океан. Тот же Клим Костин. Но многие там не раскрываются, тормозятся в развитии. Опять Клим Костин. Ему ведь пока так и не дали провести ни одного матча в НХЛ. Хотя наш капитан может талантливо не только троллить канадских болельщиков, но и забивать голы.

И в КХЛ всем клубам пора переходить на маленькие площадки. Рене Фазель сказал четко, что планирует проводить турниры ИИХФ, особенно молодежные ЧМ, на маленьких коробках. Тут уже выбора нет. Большие поляны должны остаться в прошлом. А на маленьких идет более интенсивный хоккей, больше силовой борьбы, выше реакция. Это важно для развития молодежи.

КТО ПРИДЕТ ВО ВЗРОСЛУЮ СБОРНУЮ

Вообще это шестая бронза МЧМ для России за последние 12 лет. И две бронзы за последние три года на взрослом ЧМ. Никогда в истории молодежного турнира сборная СССР/СНГ/России не проигрывала бронзовый матч. Никогда! И всего за историю взяла 11 бронзовых медалей. У трех ближайших преследователей – по шесть.

Но я бы посмотрел на итоги турнира иначе. 2018 год – из той сборной, которая вылетела в четвертьфинале, сейчас на виду в мировом хоккее только Андрей Свечников. 2017 (бронза) – Кирилл Капризов, Михаил Сергачев. 2016 (серебро) – Иван Проворов. 2015 (серебро) – Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Павел Бучневич, Иван Барбашев, Владислав Гавриков…

Вот что важно. Кто из нынешнего состава сборной России сможет расти дальше в мастерстве, кто станет звездой для взрослой команды. Я думаю, из этого состава выйдет несколько сильных игроков. Мы увидели, что в России по-прежнему появляются качественные хоккеисты, способные стать лидерами мирового хоккея.

Лучший вратарь МЧМ – Петр Кочетков. Лучший защитник Александр Романов. Это все не просто так. Но как будут развивать этих ребят? А впечатление от турнира – это разочарование, когда вместо казавшегося верным золота ты получаешь бронзу. Но если из этого состава выйдет несколько Капризовых, которые будут зажигать в КХЛ и забьют золотые голы на Олимпиадах и чемпионатах мира, мы с этим разочарованием как-нибудь попробуем справиться.