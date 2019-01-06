Нам подгадил синдром победителей! Почему россияне не стали чемпионами МЧМ-2019

Хоккей 06 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главной причине, из-за которой сборная России не завоевала в Канаде «золото».

Пусть мои коллеги критикуют нашу команду за «бронзу». Ведь эта критика сама по себе подчеркивает насколько сильны были россияне на молодежном чемпионате мира. Для многих национальных команд, тех же швейцарцев, «бронза» – предел мечтаний. А для наших третье место – неудача.

Мы проиграли на турнире всего одну встречу. Но очень важную – в полуфинале, американцам. И я ни в коем случае не скажу, что наши были в том матче слабее. Все наоборот, они были сильнее сборной США, и сами чувствовал эту силу. И не справились с ней.

Можно валить на невезение. И оно действительно было. Тут и не засчитанный первый гол из-за надуманного правила, введенного в регламент перед началом турнира. И шайба, которую американцы вынесли с «ленточки». Все так. Любой игрок, включая заслуженных олимпийских чемпионов прошлых лет, скажет вам, что от везения многое зависит в каждом матче.

Но и у везения есть свои причины. Сборная России изначально считалась одним из фаворитов на МЧМ. И когда в группе наши одолели хозяев турнира канадцев, ребята, похоже, поняли, что могут все. Что настал их первый серьезный звездный час.

Вот послушайте, что с горечью сказал капитан россиян Клим Костин: «Я обещал маме золото, а вышла бронза».

Этим многое сказано. Ведь настраиваться на победу – это одно. А заранее ее обещать – уже немного другое. Тут надо ощущать, что ты реально сильнее.

Или взять интервью Кирилла Слепца после полуфинала, который показал на турнире филигранную индивидуальную технику. И будь моя воля – я бы ему отдал звание лучшего нападающего. Он заслужил.

После полуфинала Кирилл взял вину за поражение на себя, на свою бригаду меньшинства. Но вдумайтесь в то, что он сказал: «Раньше мы в меньшинстве опасные моменты у чужих ворот создавали, а тут пропустили».

Слепец ведь действительно забил в меньшинстве – швейцарцам, в группе. И у него там целая тактика – как добиваться гола при игре «4 на 5». И понятно, что в 19 лет хочется забивать такие шикарные голы снова и снова, но…

Ребята, это был полуфинал! Тут в меньшинстве надо о «печке» думать, а не о шике. То бишь об обороне. Я если кумекаешь в первую очередь – как забить, свой пятачок сопернику обязательно отдашь.

Мы давили американцев и в равных составах и, тем более, в большинстве. Мы играли с ними за океаном первым номером и это было круто! Плохо, что соперник был к этому готов. И с удовольствием исполнил роль второго плана – ловя нас на ошибках при выходе из зоны и отрабатывая стандарты.

А у наших, надо признать, на чужом пятачке дела постоянно были куда лучше, чем на своем.

Ведь возьмем даже матч за «бронзу» с швейцарцами. Соперник был явно слабее. И голы россиян напоминали порой мастер-класс. Но швейцарцы нам снова забросили две шайбы. А могли и больше. Потому что грубых ошибок у своих ворот хватало. И пятачок свой мы опять не особо чистили. Потому что противников хотелось не просто обыграть – по льду размазать.

Мы в плей-офф так и действовали в каждом матче – без особого уважения к сопернику. И вот за это в полуфинале поплатились. Хотя могли и размазать. Но вот этот самый синдром «победителей-фаворитов» нам немного и подгадил. Потому что с собственной силой тоже надо уметь справляться. Не дать ей себя захватить полностью, с головой.

В целом я выступлением нашей сборной доволен – команда выглядела мощно. За поражение в полуфинале – досадно. Не потому, что проиграли. А потому, что были в этом матче сильнее американцев, уступили менее крутому, но более добросовестному сопернику. Но это не конец света. А просто шрам-урок на будущее. Для побед в новых чемпионатах.