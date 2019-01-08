Петр Кочетков: Никто в КХЛ не отдаст свое место. Надо работать, терпеть (видео)

Хоккей 08 января 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» встретил сборную России в аэропорту и задал вопросы лучшему вратарю турнира Петру Кочеткову.

– Немного сказочный сюжет для вас. Попали на такой турнир, где стали лучшим вратарем.

– Никогда не испытывал таких ощущений! Это лучший период в моей жизни. Было очень приятно выступать на таком турнире. Такое бывает один раз. А еще приятно, что давали играть, доверяли. Большое спасибо тренерскому штабу, что в меня поверили.

Нам немного не хватило для золота. Но думаю, мы никого не разочаровали. Старались, бились.

– Какой момент из Ванкувера особо засел в памяти?

– Матч с Канадой (2:1). Для меня вообще было впервой, что пришло столько народу. Мы выходили на раскатку, все закричали: «Фууу…» Чуть потряхивало. Но сама атмосфера классная. Очень много народу, все болеют. Такого в России пока нет, к сожалению.

– Аудитория огромная.

– Совсем все по-другому. Просто супер!

– У вас с Даниилом Тарасовым сложился удивительный тандем, вы очень друг друга поддерживали. Такое среди вратарей нечасто встретишь.

– Все всё понимают. Это не клуб, а сборная. Тут надо достигать результата. А для этого нужно помогать друг другу. У нас во вратарском трио была здоровая конкуренция. Тренер по голкиперам нашел правильные слова. И мы сами с Тарасовым очень хорошо общаемся. Подружились с ним во время турнира еще во время суперсерии. Классная была атмосфера.

– Консультант сборной Олег Знарок вообще не подходил к вратарям?

– Ну так, мог с нами поболтать. А вообще с нами работал тренер по голкиперам.

– Интересно было смотреть на вратарей других сборных?

– Конечно! У каждого голкипера на чемпионате мира было чему поучиться. Приехали очень сильные, обученные пацаны. Луукконен у финнов очень хороший. Еще мне понравился голкипер шведов, не помню его фамилию. Тоже классный парень. У каждого было можно что-то взять.

– Что тяжелее – стать лучшим вратарем МЧМ или пробиться в основу клуба КХЛ?

– Идти наверх в КХЛ очень тяжело, спору нет.

– Вы ведь сейчас едете в «Рязань», а не в «Сочи».

– Никто не хочет отдавать свое место. Но надо работать, терпеть, использовать свои шансы, если они будут.

Чемпионат мира – это такой скоротечный турнир. Тут много факторов должно сойтись. Если ты плохо начал, то тяжело собраться. Все очень быстро, игры идут подряд. А в основу КХЛ ты должен пробиваться сезонами. Это чуть разные вещи.

– Вы провели один матч за «Сочи». Это стало огромным событием?

– Если честно, я мог лучше отыграть тот матч против «Йокерита» (2:4). Но он мне многое дал. Я понял, куда мне надо расти. Над чем работать. Тот матч сразу показал мои ошибки. Я поговорил с тренером вратарей Яри Каарелой. Он указал мне на мои ошибки. И сказал, над чем работать, чтобы играть в КХЛ и ВХЛ.

– Если в июне вас выберут на драфте НХЛ, вы сильно обрадуетесь?

– В прошлом году я видел, как драфтовались мои друзья. Завидовал им белой завистью. Очень хотелось на драфт. А сейчас, когда пошли разговоры… Надо мне это? Не надо? Но я никак на это не могу повлиять. Отнесусь к этому спокойно. Зачем переживать? Дай бог, чтобы меня выбрал клуб, где у меня была бы возможность.

– Ваш сэйв в матче со швейцарцами крутили по всем каналам в Северной Америке. Вы ощутили какую-то популярность?

– Ладно нам бы не забили. О’кей, шайба попала в меня. Но потом нам забили гол в той же атаке. Так что этот сэйв не принес команде никакой пользы.

– Как и мега-сэйвы с Америкой?

– Ну да. Мы проиграли полуфинал. К сожалению, те сэйвы не пошли в нашу копилку.

– Вы бы отдали титул лучшего вратаря турнира за победу над США?

– Ну конечно! Мы серьезно шли к золоту, и то поражение получилось очень тяжелым. По моему мнению, это был наш лучший матч на турнире. Наша команда сыграла очень сильно. Мы встречались с американцами в товарищеском матче перед турниром. Та игра была совсем другой. А теперь мы вышли, играли первым номером, давили. У нас были моменты. Блин, это очень обидное поражение!

Вратарь у них – молодчик, здорово сыграл. Они в третьем периоде откатились. Жаль, что все так получилось. Но хорошо, что мы с этим справились – и вышли на игру со Швейцарией с пустой головой. И добились победы.