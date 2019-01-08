Белов опять победил «Ак Барс». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.
Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.
1000 матчей в чемпионатах России провел форвард «Магнитки» Денис Платонов. Юбилей он украсил заброшенной шайбой в ворота «Адмирала», а его команда продлила серию побед до шести.
600 игр в КХЛ провел капитан «Авангарда» Евгений Медведев, юбилейный матч завершился сухой победой «ястребов» над «Спартаком» (4:0).
7 сухарей засушил чемпиона мира среди молодежи-2011 Игорь Бобков.
4 шайбы забросил «Нефтехимик» в ворота «Торпедо» и одержал первую победу под руководством Вячеслава Буцаева. До вчерашнего дня в четырех матчах при новом тренере нижнекамцы больше одного гола не забивали.
2 победы отпраздновал «Витязь» над обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом». За три сезона в клубе из Подмосковья его наставник Валерий Белов четырежды обыгрывал свою бывшую команду.
СТАТИСТИКА
Металлург – Адмирал – 3:1, Нефтехимик – Торпедо – 4:3 от, ХК Сочи – Сибирь – 5:3, Витязь – Ак Барс – 2:1, Спартак – Авангард - 0:4.
АНОНС ДНЯ
14.30* Автомобилист – СКА Матч ТВ, КХЛ ТВ HD
14.30 Салават Юлаев – Куньлунь КХЛ ТВ
16.30 Барыс – Амур
17.00 Локомотив - ЦСКА КХЛ ТВ
17.00 Северсталь – Динамо Р КХЛ ТВ HD
19.30 Йокерит – Динамо М КХЛ ТВ
19.30 Динамо Мн - Слован КХЛ ТВ HD* Время московское.