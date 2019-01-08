Белов опять победил «Ак Барс». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 08 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

1000 матчей в чемпионатах России провел форвард «Магнитки» Денис Платонов. Юбилей он украсил заброшенной шайбой в ворота «Адмирала», а его команда продлила серию побед до шести.

600 игр в КХЛ провел капитан «Авангарда» Евгений Медведев, юбилейный матч завершился сухой победой «ястребов» над «Спартаком» (4:0).

7 сухарей засушил чемпиона мира среди молодежи-2011 Игорь Бобков.

4 шайбы забросил «Нефтехимик» в ворота «Торпедо» и одержал первую победу под руководством Вячеслава Буцаева. До вчерашнего дня в четырех матчах при новом тренере нижнекамцы больше одного гола не забивали.

2 победы отпраздновал «Витязь» над обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом». За три сезона в клубе из Подмосковья его наставник Валерий Белов четырежды обыгрывал свою бывшую команду.

СТАТИСТИКА

Металлург – Адмирал – 3:1, Нефтехимик – Торпедо – 4:3 от, ХК Сочи – Сибирь – 5:3, Витязь – Ак Барс – 2:1, Спартак – Авангард - 0:4.

АНОНС ДНЯ

14.30* Автомобилист – СКА Матч ТВ, КХЛ ТВ HD

14.30 Салават Юлаев – Куньлунь КХЛ ТВ

16.30 Барыс – Амур

17.00 Локомотив - ЦСКА КХЛ ТВ

17.00 Северсталь – Динамо Р КХЛ ТВ HD

19.30 Йокерит – Динамо М КХЛ ТВ

19.30 Динамо Мн - Слован КХЛ ТВ HD* Время московское.