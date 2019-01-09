Фазель, не смей гробить мировой хоккей! Колонка Виталия Славина

Хоккей 09 января 2019 15:29 Источник: «Советский спорт»

Обозреватель "Советского спорта" снова объясняет, почему очередная реформа Фазеля плоха

Уходящий в 2020 году в отставку с поста президента ИИХФ Рене Фазель в соответствии с китайским символом 2019 года решил напоследок подложить мировому хоккею свинью. Сразу после молодежного ЧМ в Ванкувере швейцарец объявил: вся его организация будет переходить на маленькие коробки НХЛ, чтобы уже с 2022 года и Олимпиады, и чемпионаты мира проводить в заокеанских «лифтах».

Прямо скажу, мне жутко надоело уже лет 20 объяснять прописные истины, главная из которых – красота, зрелищность хоккея зависят не от размера площадок, а от класса исполнителей. Ну что толку от того, что «Адмирал» с момента своего основания гоняет шайбу в энхаэловском загончике на «Фетисов-Арене»? Там, что, какая-то запредельная результативность и каждая встреча превращается в матч тура? Да нет, конечно же! А вот выступал бы за моряков, скажем, Дацюк, и игра сразу бы засверкала, ибо для Волшебника малые размеры – не помеха. Ну или взять «Нефтехимик», который с какого-то перепуга в этом сезоне решил заузить домашнюю коробку на пару метров: в итоге и результатов нет, и харизматичный тренер Назаров давно не у дел.

Почему Фазелю так понравился молодежный ЧМ в «лифтах» НХЛ? Да все просто как дважды два.

Во-первых, здесь, в отличие от взрослых ЧМ, минимум статистов, а именно лишь две сборные: на сей раз – Дании и Казахстана. А уровень игроков, как мы отметили выше, определяет все.

Во-вторых, между юниорами 17-19 лет и зрелыми 25-35-летними мужиками пропасть в габаритах – прежде всего в весе. Потому на молодежном ЧМ, с одной стороны, больше свободного льда. С другой – юркие, быстрые нападающие готовы его использовать, а несформировавшиеся защитники еще не в состоянии противостоять таким набегам в полной мере.

В-третьих, и самое важное: антураж. Когда матчи юниоров проходят в роскошном зале НХЛ да еще при заполненных трибунах, любая игра превращается в праздник. Очевидно, если на следующем молодежном ЧМ в Чехии организаторы вдруг уменьшат площадки и в полуфинале, к примеру, снова сойдутся Россия и США, в пустом дворце – а в этом, к сожалению, сомневаться не приходится! - такого восприятия хоккея точно уже не будет.

Но! При этом Фазель как-то забыл о решающем минусе НХЛ-стандарта – радикальном упрощении игры! Зачастую все определяют случайности, пуля (шайба) – дура. Самый яркий пример – вылет Канады. Вспомните ответный гол финнов: Толванен сперва тупо бросил из угла в заднюю сетку ворот, а затем также просто на удачу запустил ее на пятак, и после невероятных рикошетов шайба оказалась в сетке.

Во втором эпизоде – вовсе невиданная хохма. У канадца, который, казалось бы, уже наверняка поражал пустой угол, сломалась клюшка! Последовала мгновенная контратака по флангу выбывшего игрока, подстраховать бедолагу никто не успел. Бай, Канада…

Да, хозяева во многом сами виноваты, избрав при счете 1:0 оборонительную тактику. Но разве не так Канада действует на всех последних крупных турнирах в ключевых поединках?! Неужели вы забыли нудятину Бэбкока независимо от коробок в полуфинале и финале Ванкувера, весь его плей-офф в Сочи, в финальной серии Кубка мира в Торонто, которая, похоже, похоронила этот турнир минимум на ближайшие годы? Или взять два последних финала «Кленовых» на ЧМ: золотой в 2016-м с финнами (1:0, второй гол в пустые ворота за секунду до сирены опустим) и серебряный в 2017-м со шведами (1:2 по буллитам). То есть расчет на одну заброшенную шайбу – это норма!

Выбиваются из ряда разве что стыки с россиянами в Ванкувере, на ЧМ и КМ, но это, как мы все понимаем, исторически отдельная песня. Хотя на Олимпиаде в Турине и ЧМ в Берне нам для победы при закрытом хоккее хватило пары голов. Возможно, именно тогда канадцы и сделали для себя вывод: основа основ – защита, ибо даже две пропущенные шайбы могут решить все. Тем более что в этом они давно убедились в своей НХЛ.

Ведь в чем основная беда маленькой коробки? Она нивелирует уровень игроков. Потому в НХЛ суперзвезд все меньше и меньше. Талантам элементарно нет пространства, чтобы себя проявить на все сто! По сути единственная остающаяся возможность – это убежать в контратаку, когда противник еще не успевает выстроить оборонительные редуты. Потому, если разобраться, в НХЛ сейчас всего три способа поразить ворота: поймать оппонента на контрвыпаде с численным перевесом (как организовали победный гол Орлов – Овечкин – Кузнецов в плей-офф-2018 с «Питтсбургом»), реализовать большинство (в касание из левого круга вбрасывания, что Александр Великий, кажется, будет делать до 65 лет, новой российской пенсии), забить "дурочку" (как финны с Канадой на МЧМ-2019).

Все это, понятно, при одном условии: исключении невынужденных собственных ошибок. Действительно, а что ты сделаешь, если пятеро бугаев под два метра встают в средней зоне, а потом синхронно вместе отходят назад и перекрывают у своих ворот весь крохотный энхаэловский лед! «Нью-Джерси» 20 с гаком лет назад первым это понял и своими фирменными капканами буквально удушил лигу, попутно хапнув три Кубка Стэнли. Я бы не удивился, если бы и «Лас-Вегас» в год дебюта в НХЛ взял бы в минувшем сезоне Кубок Стэнли. Что это, если не кризис всего миропорядка – пока только в НХЛ?! Да, дорогостоящие звезды, яркие исполнители нужны для привлечения зрителя в регулярке, где еще нет тотальной рубки исключительно за результат. А в плей-офф, как свидетельствует практика, вполне можно обойтись середняками.

Если узкие площадки так хороши, как теперь считает и Фазель, давайте пойдем от противного. Почему НХЛ в овертаймах перешла на формат составов 4 – 4 и позже 3 –3, а не на 6 – 6? Абсурд, говорите? А уменьшение коробки – не абсурд? Ведь тут происходит одно и то же. НХЛ, чтобы повысить результативность, позволить форвардам проявить индивидуальное мастерство и не доводить дело до буллитов, фактически увеличила свою коробку, уменьшив количество на ней полевых игроков! Однако и восьмерых разом на льду хоккеистов оказалось много, и их теперь – шестеро! Что самое поразительное-парадоксальное: те же люди, которые ратуют сейчас за переход на размеры НХЛ, восхищались ее форматом "3 на 3" в овертайме и первыми требовали перейти на такую же систему ИИХФ!

Так, ребята, определитесь: вы за скучный, вязкий, медленный, оборонительный, малорезультативный хоккей бей-бросай-беги-добивай в «лифтах» НХЛ или вы за игру скоростную, размашистую, лихую, кружевную, голевую на евроаренах, где таланты могут показать свое дарование во всей красе!

Последний молодежный ЧМ, кстати, добавил еще кирпичик против НХЛ. Речь о травмах. Как их избежать в телефонной будке при кардинально выросших за 100 лет (когда при прежних размерах полей стали играть не 6 на 6, а 5 на 5) скоростях и габаритах хоккеистов? Переломы и сотрясения теперь запрограммированы! Способ только один – ужесточить правила и всячески ограничить силовую борьбу. Уже на минувшем ЧМ юниоры терялись, когда можно идти в стык, а когда это грозит удалением. Знаменитые "мельницы" Давыдова – Васильева – Каспарайтиса уже ушли из хоккея. Все движется к тому, что силовую борьбу от греха подальше вообще упразднят. Каким без этого компонента станет хоккей, мы прекрасно знаем по давно скомпрометировавшим себя матчам звезд.

И еще. Почему ИИХФ в свое время отменила правило проброса, которое она переняла у НХЛ? Да потому что по этим правилам должен играть весь мир, но даже в элитной группе ЧМ, в отличие от НХЛ, уровень игроков серьезно разнится. Что говорить о низших дивизионах. Стоило ИИХФ ввести правило обязательного касания защитника для фиксации проброса, как ее подопечных тут же накрыла лавина травм. Нападающие на предельной скорости летели за шайбой, но недостаток мастерства, слабое владение коньками приводили к тому, что они на полном ходу врезались в борт с соответствующими последствиями. То же самое произойдет и сейчас, если ИИХФ на своих турнирах повсеместно заузит коробки. Малоквалифицированные игроки попросту начнут втыкаться - зачастую непроизвольно - в оппонентов и калечить друг друга!

Фазель, опомнись!