Россиянки тоже нацелились на бронзу? Итоги группового турнира на МЧМ-2019

Хоккей 09 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» – об игре женской сборной России на молодежном чемпионате мира (девушки до 18 лет).

Групповой этап чемпионата мира в Японии прошел без сюрпризов. Нанести поражение канадкам, как год назад, россиянкам не удалось. И, возможно, это к лучшему. Поскольку перед началом плей-офф эйфория от неожиданных побед лишь мешает.

Наша сборная выступила в группе неплохо. Команда Евгения Бобарико очень хорошо пободалась в стартовом матче с главным фаворитом турнира – сборной США, уступив 2:3.

В хорошей борьбе россиянки провели и битву со шведками, вырвав победу в концовке – 5:3. И только Канаде наши уступили неожиданно крупно – 1:5. Впрочем, как отмечают специалисты, судейство в этом матче было не слишком адекватным в отношении нашей команды. Судьи не засчитали первый гол россиянок из-за сдвинутых ворот, при том, что канадский голкипер применял поначалу этот фокус чуть ли не при каждой опасной атаке.

Также значительную часть встречи (28 минут штрафа) наши девушки провели в меньшинстве, обороняясь то вчетвером, то втроем и это привело к подавляющему преимуществу соперниц по броскам 42-11.

Впрочем, расстраиваться из-за поражения и даже несправедливого судейства резона нет. Поскольку наши стартовали в сильнейшей группе «А», то оказаться за пределами плей-офф не могли в принципе. В четвертьфинале также выступят и шведки, которые пока не одержали ни одной победы на турнире.

Зато в нашей команде появился яркий голеодор – 16-летняя Елизавета Шкалева, ныне выступающая в ЖХЛ за «Торнадо» (Дмитров). В боевом матче со шведками она отметилась хет-триком. Гол в ворота канадок также на ее счету.

В четвертьфинале россиянки встретятся со сборной Швейцарии, занявшей второе место в группе «В». Наши будущие соперницы сумели одолеть чешек и японок, но уступили финкам. Во втором четвертьфинале померяются силой команды Швеции и Финляндии.

В случае успеха, россиянок ждет полуфинал и новая встреча с Канадой, где и пригодится урок первой встречи. А, может, и судейство будет уже более лояльным. Но об это, конечно, думать пока рано.

– У нас команда с характером, после поражения никто точно не повесит нос, – заверил главный тренер сборной России Евгений Бобарико. – Девчонки будут двигаться вперед и в следующем матче играть только на победу. Соперника как следует разберем и выложимся на сто процентов.

Напомню, что пока выиграть молодежный чемпионат мира среди женщин удавалось только североамериканкам. Сборная США завоевывала «золото» семь раз. Канада – четыре. Россия дважды брала бронзу на этом турнире – в 2015 и 2017 годах.