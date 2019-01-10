На Канаду после «инфаркта»! Как россиянки пробились в полуфинал женского МЧМ

Хоккей 10 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Сборная России с огромным трудом одолела швейцарок в четвертьфинале молодежного чемпионата мира – 2:1 бул. А в полуфинале нас ждут канадки.

Кто бы мог подумать, что четвертьфинальный матч против сборной Швейцарии вызовет у нашей команды такие проблемы! Россиянки считались в нем фаворитом и начали встречу очень уверенно. После двух периодов наши вели по броскам 22-8. Однако, вдруг захромала реализация. И не взирая на приличное игровое преимущество на табло горели скромные цифры 1:0.

Счет еще в первом периоде открыла Кристи Шашкина, удачно добив в ворота шайбу, отскочившую на пятачок от вратаря швейцарок.

В принципе, и с этим минимальным перевесом можно было спокойно довести матч до победы. Но, понятно, что, уступая всего одну шайбу, швейцарки решились в концовке на штурм. И вот к этому наша команда неожиданно оказалась не готова!

Самое слабое место россиянок на этом турнире – игровая дисциплина. Как только соперник начинает давить на ворота, девчонки сразу фолят. Вот и сейчас Анна Савонина схлопотала удаление за четыре с половиной минуты до конца третьего периода. И оно обернулось точным броском от синей линии.

1:1! Пропустить важную шайбу в конце матча – уже стресс. Но настоящий кошмар, как оказалось, был впереди…

За минуту до окончания основного времени в штрафной бокс отправляется Полина Лучникова. Наши отбиваются с трудом, но перед самой сиреной снова фолит еще и Савонина. Это означает что начинать овертайм россиянкам предстоит в формате «3 на 5» и продержаться до появления четвертого игрока надо минуту. А потом столько же сыграть еще и в формате «4 на 5».

Сколько опасных моментов создали швейцарки за это время лучше не пересказывать. Сборную России раз за разом оставляла в игре голкипер Дарья Гредзен, которая после завершения встречи получит приз лучшего игрока в нашей команде.

В серии буллитов швейцарки вновь вырвались вперед первым же броском. Марии Пушкарь удалось уравнять шансы. Но судьба матча еще долго висела на тонюсеньком волоске. И только с 10-й попытки россиянок Елена Проворова вывела наших в полуфинал. Гредзен больше не пропустила ни разу.

Сил на радость у наших не осталось. Да и вряд ли они были довольны своей игрой в этом матче. В зачет его точно не поставишь, даже несмотря на положительный в итоге результат. Лишь, когда заиграл гимн России, девчонки, казалось, пришли в себя. Традиционно обнялись и хором спели под музыку.

Во втором четвертьфинале шведки также уступили финкам в дополнительное время – 2:3 ОТ. А в утешительном раунде чешки разгромили хозяек турнира, японок – 6:0.

Таким образом, в полуфиналах встретятся Финляндия с США, а Россия – с Канадой.

Напомню, что как раз матчем с канадками наши завершали свое выступление в группе и уступили 1:5. Впрочем, опускать руки не стоит. Ведь год назад россиянкам удалось одолеть Канаду на домашнем чемпионате мира. А, значит, все возможно. Вот только перед субботним матчем сборной России потребуется полная перезагрузка. Если будем играть также, не дисциплинированно, как в двух последних встречах, ловить в полуфинале нечего.