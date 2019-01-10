Где спалился Бобровский? «Коламбус» жестко наказал свою главную звезду

Хоккей 10 января 2019 21:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» изучает ситуацию Сергея Бобровского, которого отстранили от матча с «Нэшвиллом» с неприятной формулировкой.

Давайте разберемся, что случилось с Сергеем Бобровским. Вот официальное заявление лиги.

«Сергея Бобровского не будет в составе «Коламбуса» в матче с «Нэшвиллом» на Nationwide Arena. «Есть определенные ценности и ожидания от хоккеистов, которые мы установили в рамках внутренней культуры, – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен. – С Сергеем случился эпизод, который не соответствует этим ожиданиям и ценностям. Поэтому мы приняли решение, что его не будет в составе команды на сегодняшний матч. Это внутреннее дело команды, и мы не будем давать дальнейших комментариев по данному вопросу».

Из команды «Кливленд» (АХЛ) был вызван вратарь Жан-Франсуа Беруби. Ожидается, что в матче с «Предаторз» он будет резервным голкипером Юнаса Корписало.

Я навел справки по этой теме в проверенных источниках. И мне дали такую информацию, что мы должны идти к истине методом исключения.

«Это никак не связано с Артемием Панариным»

Два веселых парня из «Коламбуса», которые тусуются вместе, а недавно устроили веселый эфир в инстаграме. Кстати, во время этого эфира в кадр зашел Кекяляйнен.

«Тише-тише, видите там лысый идет? Это наш генменеджер», – напряглись ребята. Но вообще ничего провокационного они не сказали. И не зависали где-то в баре после отбоя. Панарин тут не при чем.

«Это никак не связано с возможным обменом»

Дескать, вратаря так решили поберечь от травмы перед возможной сделкой. Нет-нет, у Бобровского в контракте есть пункт о том, что его нельзя обменять без его согласия. И сам Боб хотел бы завершить сезон в «Коламбусе». Он бы такое согласие не дал. К тому же в запас не сажают с оскорбительной формулировкой «попрал командные ценности».

«Это никак не связано с домашним насилием»

В последние годы на этом палились Семен Варламов и Слава Войнов, на которых жаловались в полицию их вторые половины. Так вот, это не случай Бобровского, иначе об этой истории сейчас трубили бы все СМИ в Северной Америке.

Что думаю я

Это очень похоже на банальное опоздание на тренировку или командное собрание. Так, в свое время Боб Хартли снял с игры Илью Ковальчука, когда тот на минуту опоздал на собрание перед игрой с «Нью-Джерси», потому что его вез таксист и заплутал на подъезде к стадиону.

Ничего страшного с Бобом не произошло. Это подтверждает и то, что Бобровский в пятницу будет тренироваться с «Коламбусом». Лучше бы Сергею дать интервью, в котором объяснить свою ситуацию. Такая формулировка бросает тень на его безупречную репутацию.

Правда и в том, что Бобровский недоволен своим положением в «Коламбусе», иначе не отказывался бы продлевать контракт. И что клуб его поддушивает, потому что после дедлайна потеряет свою главную звезду, дважды обладателя «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги, не получив за него компенсацию.

P.S. А еще после этой истории я уверен на 99,99%, что Бобровский теперь точно выпилится из «Коламбуса», причем оставит клуб ни с чем. То есть не позволит сделать хоть какой-то обмен перед дедлайном.

Очень похоже на то, как «Нэшвилл» в плей-офф наказал Александра Радулова, сняв его с матча. И мы это назвали «выстрелом в ногу» – «Предаторз» проиграли серию, а Радулов вернулся в КХЛ.