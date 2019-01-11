Илья Хохлов: Пришлось играть в чужих коньках!

Хоккей 11 января 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Защитник «Северстали» Илья Хохлов о возвращении в череповецкий клуб, условиях для повышения статистики и игре в чужих коньках.

Илья, с какими чувствами приняли решение о возвращении в «Северсталь»? Череповецкие болельщики вас помнят и любят…

– Был рад сюда вернуться. Всегда очень комфортно ощущаю себя в Череповце. Много поиграл уже здесь – и за молодежку, и в КХЛ. Именно тут сделал первый шаг во взрослый хоккей. Многих ребят знаю давно, поэтому никакой адаптации мне не потребовалось.

– Именно с этим можно связать и то, что ваша статистика заметно улучшилась по сравнению той, какая была в минском «Динамо»?

– В «Северстали» и в минском «Динамо» у меня разные роли на льду. В Минске меня не выпускали в большинстве, я мало подключался к атакам, потому что там, в принципе. игра была построена от обороны. Тут, во-первых, я хорошо знаю Андрея Владимировича Разина, его требования. Во-вторых, я чувствую доверие тренера, и это очень помогает.

– Не боялись переходить в клуб, про который уже второй год говорят, что могут исключить из лиги?

– Да и сейчас переживаю, но в плане того, что мне не хочется, чтобы Череповец остался без хоккея. У нас были недавно домашние матчи, и на трибунах был аншлаг. Опять же Павел Бучневич играет в НХЛ, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев – все они отличные хоккеисты, настоящие мастера и череповецкие воспитанники. Этот город давал и будет давать игроков высокого уровня.

«ЧУЖИЕ КОНЬКИ»

– Как отметили Новый Год?

– Новый год встретил в семейном кругу в Москве. Посмотрели хоккей – как раз наша молодежная сборная с Канадой играла. Хорошая команда была, с большим потенциалом. Жаль, что не удалось взять золото, но ребята-молодцы – с медалями вернулись.

– Знаете кого-то из них лично?

– Когда выступал за «Сочи», то там пересекались с вратарем Петром Кочетковым и нападающим Степаном Старковым. Со Степой играли, старался его подбадривать, подсказывать что-то.

– Вы, наверное, со многими хоккеистами поддерживаете дружеские отношения, потому что к вашим постам в Instagram всегда много комментариев от коллег! Например, под одной из последних, с матча против московского «Динамо». Там и Миронов, и Бочаров целую дискуссию развели!

– Я же в динамовской школе хоккеем занимался. С Андреем Мироновым много времени раньше проводили вместе – и в школе, и в сборную нас привлекали. Иван Бочаров нас на год младше, но мы все вместе общались – динамовские воспитанники. У нас много общих воспоминаний, историй из детства. Вот я как-то на игру в Воскресенск без коньков приехал. Мне чужие нашли, пришлось играть в них. Голова тогда еще в облаках плавала, не всегда был собранным. Как и многие из нас в детстве!

«КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»

– Ваш сын может стать хоккеистом?

– Судя по тому, что Тимофей любит бывать на арене и из груды машинок и прочих игрушек всегда выбирает клюшку и мячик, может станет спортсменом. Ему самому выбирать, но мне было бы приятно. Тем более, что я смогу ему помочь и подсказать в этом деле.

– Да и крестный отец тоже может подсказать, Илья Любушкин…

– Илья – мой лучший друг и крестный Тимофея. Слежу за ним в НХЛ. Созваниваемся часто, общаемся по видеосвязи. Дружим семьями. Я у его второго ребенка – крестный отец.

– Как у Ильи дела в Америке?

– Первое время, конечно, были сложности в плане адаптации. Особенно с языком. А сейчас все хорошо. Единственное, что вот Новый год был, а Илья-то в Аризоне, где 20-30 градусов. Снега им не хватало!

– Вам во время выступления за «Сочи» тоже не хватало новогодней метели?

– А меня накануне Нового года обменяли в Омск. Из самого теплого места КХЛ в Сибирь. В Сочи 15 градусов было, а в Омск прилетел – там минус 30. Бросало меня вот так в прошлом году. В Сочи мне понравилось играть. Там восстанавливаешься очень быстро – воздух, море, солнце играют свою роль. Во время сборов, конечно, тяжко там. Народ отдыхает, а ты тренируешься. Выбирали время либо рано утром, либо вечером. В этом клубе я провел неплохой отрезок. В «Авангард» меня обменяли неожиданно. Мы были на выезде в Новосибирске. Лежали в номере, отдыхали, играли в приставку и смеялись о том, что последний день обмена и вдруг кто-то отправиться в другую команду. И тут заходит Руслан Педан и говорит, что я в Омске. Думал, что он разыгрывает, но зашел в интернет и сам увидел.

– Почему не сложилось в Омске?

– В Омске при тренере Андрее Скабелке я сыграл один матч. Потом пришел новый наставник, и, возможно, что-то у нас не сложилось. Но я считаю, что «Авангард» – хороший опыт. Я посмотрел, как все устроено в таком серьезном клубе. Периодически получал свой шанс и, хоть мало, но играл.

«ДРУГОЙ МИР»

– У вас есть увлечения помимо хоккея?

– Мне интересно путешествовать. Хочется посмотреть мир, узнавать другие культуры и народы – как они живут, чем занимаются… В этом году как раз с Любушкиными ездили в Эмираты. Но мне там не особо понравилось – пустыня и пустыня! Вот в Доминикане, например, интересно. На Саону съездить или, даже, просто полежать на шезлонге и посмотреть вдаль. Там такая природа красивая, что мозг просто любуется и отдыхает.

– Александр Елесин из «Локомотива» прошлым летом осматривал Доминикану с вертолета – экскурсия такая была…

– Слышал, но не рискнул. Я во время перелетов на самолете иногда нервничаю, особенно когда трясет или посадка во время сильного снега. Я за более спокойный отдых.