Крикунов выжил в битве аксакалов! Как «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани

Хоккей 11 января 2019 22:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о главных моментах в культовой битве «Ак Барса» с «Динамо», в которой верх взяли москвичи – 3:2.

1. КРИКУНОВ+БИЛЯЛЕТДНОВ=131 ГОД

В битве бело-голубых с «барсами» сошлись лицом к лицу два старейших российских специалиста. Главному тренеру «Динамо» Владимиру Крикунову – 68, наставнику «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову – 63. Оба в прошлом возглавляли сборную России и становились чемпионами страны.

Злые языки порой пускают слух, что их методы устарели… Однако практика говорит об обратном. Именно Билялетдинов привел весной «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина-2018, одолев и всех восточных конкурентов, где работали более молодые специалисты и ЦСКА Игоря Никитина в финале.

И именно после баллонов Владимира Крикунова динамовцы встрепенулись, выдали несколько победных серий и совершили вертикальный взлет в турнирной таблице.

Перед матчем многие болельщики «Ак Барса» вновь проклинали Билялетдинова за «унылый хоккей». И отчасти были правы. Дело в том, что два последних матча казанцы проиграли, забросив всего одну шайбу. Атака в нынешнем сезоне действительно не главный козырь «барсов» - команде не хватает голеодоров. Это и заставляет Билялетдинова выбирать более осторожную тактику.

А вот у динамовцев как раз забивных форвардов с ловкими руками в составе хватает. Владимир Крикунов, как в шахматной партии, двинул ферзя и двух офицеров вперед и быстро добился удачи на чужом пятачке. Против легких и изящных атак тяжелая защита «барсов» оказалась бессильна.

После второго периода гости вели 3:0 и казалось, что главный аксакал КХЛ легко возьмет верх над своим более титулованным оппонентом.

Но не тут-то было. Билялетдинов мигом поменял тактику, перешел от обороны к атаке, и его команда лихо отквитала две шайбы. Большего хозяевам сделать не удалось. Хотя судьба матча до последних секунд висела на волоске.

Вывод: В очередной раз подтвердилась истина, что хоккей – один из самых консервативных видом спорта в мире. Здесь все решает опыт тренера, подбор игроков и их готовность к конкретному матчу. Так что возраст Крикунову только в плюс. Но и Билялетдинова со счетов, конечно, не списываем. Не секрет, что «Ак Барс» еще осенью начинает готовиться к плей-офф. А регулярка для него – только часть тренировочного процесса.

2. ЗЛАЯ МИСТИКА УДАРНОГО ЗВЕНА «ДИНАМО»

За ударным звеном «Динамо» в этом сезоне тянется недобрая слава. Нет, к Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому никаких претензий нет. Эта связка работает, как часы на взрывном механизме, заложенном у ворот соперника и регулярно бабахает при розыгрыше лишнего, что подтвердилось в пятницу и в Казани.

Но вот игрока, рискнувшего стать там третьим, преследуют серьезные травмы. Ранее до конца регулярного чемпионата уже выбыли игравшие там Максим Афиногенов и Андрей Алексеев. Теперь та же участь постигла и Даниила Тарасова, который получил повреждение в матче с «Йокеритом» и по прогнозам врачей вернется в строй только во второй половине февраля.

Причем, Алексеев и Тарасов по ходу этого сезона получали травмы дважды, выходя в первой тройке. Долго восстанавливались, набирали форму, начинали опять забивать, но вскоре снова отправлялись в лазарет.

Против «Ак Барса» в ударном звене москвичей сыграл Микс Индрашис. И болельщики «Динамо» заранее пожелали ему здоровья. Пока с форвардом, слава Богу, все в порядке - две результативных передачи в матче против казанцев.

Вывод: Мистика? Возможно. Но скорее, непредсказуемая игра двух лидеров «Динамо», которая заставляет третьего члена их звена принимать моментальные решения на льду, которые и приводят… То к голам, то к травмам.

3. ШИПАЧЕВ И ЗАРИПОВ ЕДУТ НА МАТЧ ЗВЕЗД

В последний момент КХЛ внесла изменения в состав сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ.

Из-за травм в форуме не смогут принять участие Патрик Херсли (СКА), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Александр Хохлачёв («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА) и Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»).

В итоге трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заменил защитника китайского клуба, что очень логично, учитывая, что форум пройдет в Казани. Даже с учетом того, что забивает 37-летний ветеран в этом сезоне не так часто, как в былые времена. Зато какую классную передачу сделал на Артема Лукоянова в матче против «Динамо», вернув на площадку интригу!

А вместо Койвисто на Матч звезд поедет его партнер по «Динамо» - олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вадим Шипачев, который сейчас идет третьим по результативности в КХЛ. И в матче против «Ак Барса» записал на свой счет еще 2 (1+1) очка.

Так что замены – по делу! Херсли и Нестерова в Казани заменят еще два олимпийских чемпиона – Владислав Гавриков и Алексей Марченко.

Вывод: КХЛ порадовала здравым смыслом – добавила казанским болельщикам их любимца Зарипова, а травмированных иностранцев заменила на наших олимпийских чемпионов.