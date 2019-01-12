Еременко победил в 250-й раз. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 12 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

600 матчей в КХЛ провел защитник «Автомобилиста» Кирилл Лямин, украсив юбилейную игру ассистентским баллом во встрече с «Торпедо».

250 побед в КХЛ одержал вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, двукратный обладатель Кубка Гагарина, дважды самый ценный игрок плей-офф.

20 шайб теперь на счету лидера атак ЦСКА Кирилла Капризова, повторившего личный снайперский рекорд, установленный в сезоне-2016/17 в форме «Салавата Юлаева».

7 дублей было оформлено вчера в семи матчах. По два гола забили Николай Кулемин («Металлург»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Крикунов («Автомобилист»), Владимир Брюквин («Динамо» М), Константин Окулов и Грег Скотт (оба – ЦСКА), Александр Семин («Витязь»). 7 матчей продолжается серия побед «Магнитки». 7 сухарей засушил голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин.

3 поражения подряд потерпел «Ак Барс».

СТАТИСТИКА

Сибирь – Северсталь – 4:5, Металлург – Динамо Мн – 4:3, Салават Юлаев – ХК Сочи – 5:4 от, Торпедо – Автомобилист – 3:2, Ак Барс – Динамо М – 2:3, ЦСКА – Трактор – 6:0, Слован – Витязь – 1:3.

АНОНС ДНЯ

Воскресенье

10.00* Адмирал – Локомотив КХЛ ТВ

10.00 Амур – Северсталь

10.00 Куньлунь – Йокерит КХЛ ТВ HD

13.30 Сибирь – Салават Юлаев

14.00 Барыс – ХК Сочи

15.00 Металлург – Нефтехимик КХЛ ТВ HD

17.00 Авангард – Спартак КХЛ ТВ

17.00 Торпедо – Динамо М

17.00 СКА – Витязь

17.00 ЦСКА – Динамо Мн КХЛ ТВ HD (20.30)

18.00 Динамо Р – Трактор КХЛ ТВ HD

19.30 Слован – Автомобилист КХЛ ТВ

* Время московское