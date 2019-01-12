Еременко победил в 250-й раз. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.
600 матчей в КХЛ провел защитник «Автомобилиста» Кирилл Лямин, украсив юбилейную игру ассистентским баллом во встрече с «Торпедо».
250 побед в КХЛ одержал вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, двукратный обладатель Кубка Гагарина, дважды самый ценный игрок плей-офф.
20 шайб теперь на счету лидера атак ЦСКА Кирилла Капризова, повторившего личный снайперский рекорд, установленный в сезоне-2016/17 в форме «Салавата Юлаева».
7 дублей было оформлено вчера в семи матчах. По два гола забили Николай Кулемин («Металлург»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Крикунов («Автомобилист»), Владимир Брюквин («Динамо» М), Константин Окулов и Грег Скотт (оба – ЦСКА), Александр Семин («Витязь»). 7 матчей продолжается серия побед «Магнитки». 7 сухарей засушил голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин.
3 поражения подряд потерпел «Ак Барс».
СТАТИСТИКА
Сибирь – Северсталь – 4:5, Металлург – Динамо Мн – 4:3, Салават Юлаев – ХК Сочи – 5:4 от, Торпедо – Автомобилист – 3:2, Ак Барс – Динамо М – 2:3, ЦСКА – Трактор – 6:0, Слован – Витязь – 1:3.
АНОНС ДНЯ
Воскресенье
10.00* Адмирал – Локомотив КХЛ ТВ
10.00 Амур – Северсталь
10.00 Куньлунь – Йокерит КХЛ ТВ HD
13.30 Сибирь – Салават Юлаев
14.00 Барыс – ХК Сочи
15.00 Металлург – Нефтехимик КХЛ ТВ HD
17.00 Авангард – Спартак КХЛ ТВ
17.00 Торпедо – Динамо М
17.00 СКА – Витязь
17.00 ЦСКА – Динамо Мн КХЛ ТВ HD (20.30)
18.00 Динамо Р – Трактор КХЛ ТВ HD
19.30 Слован – Автомобилист КХЛ ТВ
* Время московское