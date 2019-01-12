А счастье было так близко… Россиянки уступили канадкам в полуфинале МЧМ в Японии

Хоккей 12 января 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Наши девушки прыгнули выше головы, не уступив канадкам в основное время. Судьбу полуфинала решило глупое удаление и гол в овертайме.

Напомним, сборная Канады заняла второе место в группе и напрямую пробилась в полуфинал женского молодежного чемпионата мира. Нашим пришлось играть квалификационный матч против Швейцарии. Победа далась тяжело – лишь по буллитам, а в овертайме выстояли втроем против пятерки соперниц.

В группе наши уступили канадцам в одну калитку – 1:5. Однако перед полуфиналом российские девушки были настроены сотворить сенсацию.

Начали они уверенно, с позиции силы. В середине первого периода Савонина открыла счет. Однако канадки вскоре отыгрались. На первый перерыв соперницы ушли при ничейном счете.

Впоследствии канадки уходили вперед, наши догоняли. Маркова мощным броском заставила капитулировать голкипера Кирк – 2:2. Россиянок не выбила из колеи шайба в раздевалку Гослинг, реализовавшей численное преимущество за 24 секунды до сирены на перерыв. Как тут не вспомнить упущенный шанс, когда в течение минуты наши впятером бесплодно штурмовали ворота, которые обороняло трио соперниц и вратарь.

Впрочем, в середине третьего периода Проворова реализовала большинство. Канадки опешили, наши навалились на их ворота. За две с копейками минуты до конца основного времени сборная России получила численное преимущество. Но лишнего разыгрывала на удивление робко. Уповая на шальные броски от синей линии, которые легко блокировались.

А за 14 секунд до сирены автор первого гола Савонина отправилась в штрафной бокс. Через 44 секунды после начала овертайма Сердачни мужским кистевым броском с острого угла поразила ближний верхний угол. Канада – в финале, где встретится с американцами, которым уступила в группе.

Наши сыграют за бронзу со сборной Финляндии. Матч начнется в 7.00 по московскому времени, трансляция будет доступна на сайте FHR.ru. Сейчас не время лить слезы по упущенному шансу одолеть Канаду. Верится, победа над «Кленовыми листьями» не за горами. Мы к ней все ближе и ближе.

СТАТИСТИКА

Канада – Россия – 4:3 от (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы у наших: Савонина, Маркова, Проворова. Вратари: Кирк – Гредзен.