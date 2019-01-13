Алексей Михнов: Зебра на вкус жестковата

Хоккей 13 января 2019 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий «Северстали» Алексей Михнов – о хоккее в Румынии, возвращении в КХЛ и африканских страстях.

Клуб из Череповца провел второй матч своей первой в этом году выездной серии. Пока в 2019-м «Северсталь» только побеждает. Дома обыграны «Слован» и рижское «Динамо», два дня назад в Новосибирске повержена «Сибирь», а сегодня – «Амур». Одним из ключевых игроков матча в Хабаровске стал нападающий Алексей Михнов – автор заброшенной шайбы и победного буллита. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард череповчан рассказал о румынском чемпионате, своей роли в команде и тяге к путешествиям.

– Алексей, как попали в череповецкий клуб?

– После того, как в «Северстали» сменилось руководство и тренерский штаб, мне позвонили и предложили помочь клубу, продолжить свою игровую карьеру в Череповце. С новым тренером Андреем Разиным уже был знаком по выступлению за Екатеринбург. С радостью принял приглашение.

– У вас довольно обширная география хоккейной карьеры. Выступление за какой из клубов запомнилось больше всего?

– Наверное, «Локомотив». Там прошла молодость, самые яркие периоды карьеры, вызовы в сборную – все это ассоциируется с игрой за Ярославль. И Екатеринбург запомнился. Новосибирск тоже могу отметить, ведь именно там мне, еще совсем зеленому, дали шанс. Везде ты оставляешь какую-то частицу себя, а место, в свою очередь, отражается в твоем сердце. Но с этими тремя городами связаны самые яркие воспоминания.

– Какие задачи поставили перед вами в Череповце? Забивать? В первой половине сезона у команды были большие проблемы с реализацией – Фурх мог тащить все подряд, но пропускал одну, и «Северсталь» проигрывала. Без шайб игру не вытянуть.

– Меня тоже ярким снайпером не назовешь. По 30 голов за сезон я не выдавал еще. В «Северстали» у нас сейчас много молодежи, поэтому нужно им служить примером, подсказывать что-то. У меня есть сильные стороны, которые я использую. Та же игра под воротами. А задачи у нас командные – побеждать и подниматься в турнирной таблице.

– Молодежь «Северстали» называет вас «батей», а когда-то у вас было прозвище Ми-8.

– Так меня раньше болельщики называли. Родители сидели на трибуне и услышали. Потом это прозвище прикрепилось. Сам не знаю откуда пошло – две буквы фамилии и номер. Созвучно было с вертолетом.

– Не пугало то, что «Северсталь» даже не в середине турнирной таблицы, да и постоянные разговоры о судьбе клуба в КХЛ?

– Нет. Я чувствую в себе силы, здоровье позволяет. Хочется поиграть в КХЛ, продлить свою карьеру и «Северсталь» – мой шанс. За деньгами я уже не гонюсь, хочется играть в хоккей. Выбор с Румынией был не случает. Это был единственный вариант, который предполагал возможность возвращения в КХЛ. В других лигах Европы и Азии по контракту нужно было бы доиграть до конца сезона, а в Румынии меня отпустили без проблем. Даже немного гордились тем, что первый игрок из их чемпионата отправился выступать в КХЛ!

«РАНЬШЕ МЫ САМИ ФОРМУ ЗАШИВАЛИ И В САМОЛЕТ БАУЛЫ ГРУЗИЛИ»

– В «Северсталь» вы приехали из Румынии...

– Месяц отыграл в чемпионате Румынии. Ребята там стараются развивать хоккей в стране. Насколько я понял, даже принята государственная программа развития этого вида спорта. Ведущие клубы играют в более сильном чемпионате Венгрии. А в румынский приглашают игроков из других стран. Вот сейчас много русских хоккеистов поехало туда. Конечно, уровень хоккея нельзя сравнивать с КХЛ, но по накалу эмоций не уступает. Проходных матчей нет, все выкладываются на сто процентов. Нужно быть предельно сконцентрированным – может мастерства у местных хоккеистов не хватает, но много борьбы и желания. Тоже определенный опыт получил.

– Сейчас очки частенько зарабатываете именно благодаря мастерству.

– Первые пару игр надо было вкатиться – скорости в чемпионате Румынии были другие. Плюс с партнерами сыграться, а состав недавно менялся буквально каждый день. Сейчас уже команда укомплектована – это сказалось и на количестве набранных мной очков. Появился результат и стабильность.

– Как чувствовали себя в Румынии в бытовом плане?

– Клуб снимал гостиницу, было трехразовое питание. Раздевалки сравнивать не стоит – дворцы там старенькие. В плане быта, конечно, начинаешь по-другому смотреть на некоторые вещи, которые раньше не замечал. Например, тут ты оставляешь свою форму и тебе все посушат, починят, зашьют, если надо. Там приходилось делать все самому – вспомнил юные годы в ярославской молодежке, когда сам зашивал нагрудник и все в подобном роде. Сказать, что это плохо? Нет. Сейчас молодые ребята приходят в новые дворцы, оборудованные раздевалки. Мое поколение застало еще времена, когда все было иначе… Когда до Хабаровска нужно добираться сутки на «Ан-24», форму самому таскать, грузить ее. Теперь все это делает персонал команды, а ты только в хоккей играй. Может так и должно быть. Но, когда видел иное, начинаешь ценить то, что многие воспринимают как должное.

«ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ ПОВКУСНЕЕ ЗЕБРЫ»

– Вы много сезонов провели в ярославском «Локомотиве». Никогда не задумывались, что эта команда могла стать для вас роковой? Вы перешли в магнитогорский «Металлург» незадолго до трагедии.

– Я никогда не думал об этом. Многие мои знакомые в Киеве знали, что я играю в Ярославле, ведь там было проведено много времени, а переход в «Магнитку» сильно не афишировался. После трагедии моим родителям стали звонить и выражать соболезнования. Да и по телевизору в некоторых передачах показали фотографии команды с прошлого сезона, а на них – я. Ярославль славится тем, что там костяк команды собирается еще в школе. С погибшими ребятами я был знаком много лет, мы выступали бок о бок на одном льду. Тоже самое могу сказать и о персонале. Очень жаль, что так случилось. Большая утрата. Но пришли молодые ребята, и «Локомотив» снова «отправился в путь».

– Вы родом из Киева. Посещаете столицу Украины? Как там обстановка?

– Каждый отпуск провожу там. Это мой дом. Никаких проблем не испытываю. Езжу по городу на московских номерах и никаких косых взглядов не наблюдаю. Атмосфера и отношение такое же, как и раньше.

– Вы говорили, что любите путешествовать. Куда посоветуете отправиться?

– Африка. Я проехал ее всю начиная от экватора, от Кении и на юг до Атлантического океана. Каждая страна там уникальна – где-то горы, где-то пустыня, где-то джунгли, буш, реки, водопады. А Сафари! Когда ты видишь львов в метре от себя без всякого заграждения – непередаваемо. Я как раньше думал – Африка и Африка! Пустыня… А там такое разнообразие жизни и природы. Я влюбился. Хотелось бы повторить, но я люблю открывать новые места.

– В Африке, наверняка, нестандартная кухня. Что необычного пробовали?

– Стейк из зебры.

– Ничего себе! Такие красивые животные! Они не попадают под какой-нибудь закон о защите природы?

– Там есть фермы, где зебры выращиваются как раз для приготовления пищи.

– И как зебра на вкус?

– Мне не очень понравилась – жестковата, да и сам вкус мяса не очень. Есть животные, мясо которых намного вкуснее и сочнее.

– Например, какое?

– Куду – это что-то вроде антилопы с большими рогами.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ МЕЧТАТЬ»

– Не за горами плей-офф. Как вы думаете, кто имеет большие шансы поднять Кубок Гагарина?

– Я редко смотрю хоккей по телевизору. Матчей тоже не так много провел. Когда я играл в «Нефтехимике» в начале сезона, то впечатление на меня произвел «Авангард». Скоро будем играть с ЦСКА и с Питером – интересно будет на них посмотреть. С «Автомобилистом» еще не встречался. С «Ак Барсом» сражались только в начале сезона, а в это время они никогда ярко не выглядят – все знают, что Казань любит «стрелять» в плей-офф.

– Напоследок, что можете пожелать болельщикам и читателям?

– Не бойтесь мечтать и стремитесь к своей цели. Если не сидеть на месте и прикладывать усилия, то все получится.

– А о чем мечтаете вы?

– Чтобы была крепкая семья и здоровье. Всего остального я и сам могу добиться.