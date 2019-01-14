Евгений Медведев: Мы робко начали против «Спартака», но потом перевернули ход матча

Хоккей 14 января 2019 12:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев о победе над московским «Спартаком», Матче Звезд КХЛ и шансах омского клуба в плей-офф.

Евгений, вчерашний матч против московского «Спартака» завершился победой вашей команды. Но, глядя на первый период встречи, в это сложно было поверить – красно-белые переигрывали «Авангард» во всех компонентах. Это москвичи были так сильны в начале игры, или Омск вышел не собранным?

– Я бы не сказал, что мы были не собранными. Просто уступили первый период и по катанию, и по счету, и по силовым приемам. В перерыве провели собрание, на котором решили, что нельзя так играть, и во втором периоде мы исправили ситуацию. А в третьем – довели игру до победы.

– Установка от Боба Хартли была стандартной?

– Игра, само собой, отличалась от матча на домашней арене «Спартака». Мы знали и готовились к этому. Я бы не сказал, что мы недооценили соперника…Скорее сами как-то робко начали.

– Основному вратарю «Авангарда» Игорю Бобкову дали отдохнуть. Как вам игра Ивана Налимова?

– Здорово отыграл. Честь и хвала ему! Наша вратарская бригада очень много работает – и во время тренировок, и после. От этого и результат.

«ГОТОВ ОСТАТЬСЯ В БАЛАШИХЕ…»

– Как вам в Балашихе?

– Замечательно. Стало же известно, что клуб до 2021 года тут базироваться будет. У меня контракт заканчивается в этом году. Не знаю, как все сложится, но я готов остаться здесь.

– Через несколько дней в Казани пройдет Матч Звезд КХЛ. Раньше вы тоже участвовали в этом мероприятии, и там даже выяснилось, что Евгений Медведев обладает самым сильным броском в лиге! Скоро ваши партнеры по команде отправятся удивлять болельщиков. Не делились с ними секретами своих бросков?

– Это было уже давно. Да что их учить? Они и сами все умеют – и бросать, и обводить, и пасы хорошие отдавать.

«В ПЛЕЙ-ОФФ БУДЕТ ДРУГОЙ ХОККЕЙ…»

– Если говорить об общей ситуации «Авангарда» – начало сезона команда провела очень мощно, но сейчас победы не выглядят такими уверенными, как это было на старте чемпионата…

– Во-первых, прошло пятьдесят игр. Соперник изучает нас, подстраивается, выстраивает свою тактику против нашей команды. Конечно, не так легко мы забиваем во втором отрезке чемпионата, но это не мешает нам побеждать. Да, есть игры, которые не складываются. Но ведь есть и сильные соперники, готовящиеся к матчу к тем же рвением и желанием стать первым.

– Представим – если завтра плей-офф, то вы попадаете на магнитогорский «Металлург», от которого потерпели три поражения в этом сезоне…

– Кстати, да – это нехорошая статистика. Но, знаете, какой бы соперник не попался в плей-офф, так начинается абсолютно другая игра.

– Новогодние праздники закончились. Вы успели ощутить их атмосферу?

– Мы собирались командой, а сам Новый Год отметил с семьей. Несмотря на то, что уже 3 января был матч, я успел прочувствовать праздник. Но график плотный, поэтому пришлось быстро настроиться на работу.