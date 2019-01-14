Иван Налимов: С Бобковым уже четвертый сезон вместе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей14 января 2019 13:47Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

Иван Налимов: С Бобковым уже четвертый сезон вместе

Вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов о победе над московским «Спартаком» и дружбе с Игорем Бобковым.

- Иван, вчера в матче против «Спартака» вы показали отличную игру. Как удается сохранять такой тонус, ведь вы не так часто заменяете Игоря Бобкова в воротах?
– Стараюсь не думать об этом. Просто тренируешься, а потом получаешь свой шанс – выходишь и играешь. Стараешься в полной мере оправдать доверие тренера.

– Как вам игра? Пришлось потрудиться – красно-белые нанесли град бросков по вашим воротам…
– Да, они много бросали, но ребята настолько грамотно отыграли в обороне, что я себя отлично чувствовал.

– С Игорем Бобковым дружите?
– Конечно, мы же четвертый сезон играем вместе. У нас хорошие, дружеские отношения.

– До конца регулярки осталось чуть больше месяца. Потом плей-офф. Как нужно подходить к этим супер-важным матчам?
– Самое главное – голову этим не забивать. Также пашешь на тренировках, а потом просто выполняешь свою работу.

#кхл#хк авангард#налимов иван
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта