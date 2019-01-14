Иван Налимов: С Бобковым уже четвертый сезон вместе

Хоккей 14 января 2019 13:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов о победе над московским «Спартаком» и дружбе с Игорем Бобковым.

- Иван, вчера в матче против «Спартака» вы показали отличную игру. Как удается сохранять такой тонус, ведь вы не так часто заменяете Игоря Бобкова в воротах?

– Стараюсь не думать об этом. Просто тренируешься, а потом получаешь свой шанс – выходишь и играешь. Стараешься в полной мере оправдать доверие тренера.

– Как вам игра? Пришлось потрудиться – красно-белые нанесли град бросков по вашим воротам…

– Да, они много бросали, но ребята настолько грамотно отыграли в обороне, что я себя отлично чувствовал.

– С Игорем Бобковым дружите?

– Конечно, мы же четвертый сезон играем вместе. У нас хорошие, дружеские отношения.

– До конца регулярки осталось чуть больше месяца. Потом плей-офф. Как нужно подходить к этим супер-важным матчам?

– Самое главное – голову этим не забивать. Также пашешь на тренировках, а потом просто выполняешь свою работу.