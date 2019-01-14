Жги на родине, Коля! Почему форвард Николай Кулемин расцвел в «Металлурге»

Хоккей 14 января 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Вернувшись в родную «Магнитку» нападающий Николай Кулемин обрел второе дыхание. И показывает на льду хоккей, которого от него мало кто ждал.

Восемь побед «Металлурга» кряду. Четыре шайбы в четырех матчах после Нового года. Шесть встреч подряд форвард набирает очки. Показатель полезности – «плюс 17». Все это – сегодняшний день нападающего Николая Кулемина. Одного из лидеров своей родной «Магнитки», которая в январе недвусмысленно заявила о своем желании вмешаться в борьбу за лидерство на Востоке.

Кулемин выходит на лед в одном звене с Сергеем Мозякиным и Мэттом Эллисоном. И вместе они сейчас рвут оборону соперников в клочья. Конечно, партнеры у Николая – то, что надо. И все же о его слишком уж непростой хоккейной судьбе хочется сказать особо.

ПОЧТИ ГОД БЕЗ ХОККЕЯ

Ведь еще год назад в карьере форварда был полный швах. На последнем годе контракта с «Айлендерс» он получил тяжелую травму. Потребовалось операция и долгое восстановление. В итоге в прошлом чемпионате НХЛ Николай успел провести на льду всего 13 матчей.

После такого сезона клубы НХЛ не спешили делать 32-летнему нападающему шикарные предложения. А вот родной магнитогорский клуб среагировал на ситуацию сразу. В финансовом плане новый контракт с «Магниткой» был хорош! И Кулемин не стал тянуть с возвращением домой.

Однако с самого старта сезона в КХЛ на Николая обрушился шквал критики. Форвард получал много игрового времени, но не набирал очков. А тут еще досадная травма в середине сентября – Кулемин сломал руку в матче с ХК Сочи.

«Вложили кучу денег в «стеклянного». Опять сезон пропустит» - в открытую посмеивались скептики-злопыхатели над руководством уральского клуба. Вице-президент клуба Геннадий Величкин в ответ горячился: «Да не слушайте этих блогеров-провокаторов! Травмы никого стороной не обходят. Коля – молодой, здоровый, мастеровитый, с характером. Он нам нужен!»

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР НОЯБРЯ

Как показала практика, Величкин оказался прав. Николай вернулся в состав через месяц после травмы. А в ноябре стал лучшим снайпером КХЛ – девять заброшенный шайб. Последовал и первый хет-трик в нашей лиге, в ворота «Спартака».

Впрочем, критики Кулемина, базировали свои доводы не только на травмах, они копали глубже. Дело в том, что в последние годы за Кулеминым в НХЛ утвердилась слава форварда оборонительного плана. Он пахал на команду в меньшинстве и набирал за сезон скромное количество очков.

В «Магнитке» же не скрывали, что рассчитывают на Николая именно как на забивного атакующего форварда. Это был вызов. И приличный риск – и для клуба, и для самого форварда. Сделать полную перезагрузку. Гайм-овер. Начать все с начала.

Ведь болельщики со стажем помнят каким игроком Кулемин уезжал в НХЛ. В сезоне 2006/07 он забросил за «Магнитку» 37 шайб (с учетом плей-офф)!

Да и локаутный сезон 2012/13, первую часть которого Николай вместе с другим знаменитым магнитогорским форвардом Евгением Малкиным провел в родном клубе, освежил эти воспоминания. Шесть лет назад Кулемин набрал 38 (14+24) очков в 36 матчах. Сейчас история повторяется. Но уже в компании с Эллисоном и Мозякиным.

НХЛ НЕ ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ

И я могу согласиться с критиками Николая только в том, что 11 сезонов в НХЛ не пошли россиянину на пользу. Да, он, как и многие наши мальчишки, с детства мечтал о НХЛ. И реализовал свою мечту в полной мере. Кулемин ежегодно проводил по 80 матчей в лучшей лиге мира. Приезжал оттуда в сборную. Дважды стал чемпионом мира (2012, 2014). Но…

Не знаю, согласиться ли со мной сам Николай, но он играл за океаном не в свой хоккей. Он в НХЛ забыл, что это такое – пьянящее чувство гола, который решает судьбу матча. Да и что такое быть лидером чемпионата, претендовать на Кубок – тоже вспоминал не часто, что в «Торонто», что в «Айлендерс».

Конечно, не стоит сравнивать «Магнитку» с «Торонто». Это глупо. Я о другом. О том, что в «Металлурге» Кулемин бы всегда играл в атакующий хоккей. В тот, для которого он родился. Ради которого все свои детство и юность обучался этому нелегкому мужскому делу.

В НХЛ из него пытались сделать умелого и нужного для команды работягу-ремесленника. А на родине в Николае всегда видели лидера и творца атак. И есть тут разница. В глобальных вопросах, которые ставит перед собой любая сильная личность – кем быть? И в жизни, и в своей профессии.

Так, что жги сейчас в «Магнитке», Коля! Покажи себя опять в роли голеодора. Время у тебя, слава Богу, еще есть…

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ СЕЗОНОВ НИКОЛАЯ КУЛЕМИНА

Сезон Клуб И Ш П О 2014/15 Айлендерс 82 15 16 31 2015/16 Айлендерс 81 9 13 22 2016/17 Айлендерс 72 12 11 23 2017/18 Айлендерс 13 1 2 3 2018/19 Металлург 38 14 14 28

ДОСЛОВНО

«ТРАГЕДИЮ НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ»

Форвард «Металлурга» Николай Кулемин – о трагедии в Магнитогоске из-за взрыва газа в жилом доме.

– Хочу сказать слова соболезнования семьям, пострадавшим в магнитогорской трагедии. Тем более все случилось в канун Нового года. Было очень тяжело играть. Атмосфера в Арене совсем другая. Все понимают тяжесть этого происшествия. Трудно было найти в себе какие-то эмоции. И тут мало победу посвятить пострадавшим. Трагедию нужно пережить, нужно держаться всем вместе и помогать друг другу. Мы в команде уже разговаривали, что хотим помочь людям и в финансовом плане, и вообще всем, чем можем.