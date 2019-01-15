Ови атакует легенд, а Варламов и Проворов закрывают черные полосы

Хоккей 15 января 2019 11:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все самые крутые моменты ночи в НХЛ с участием русских – в обзоре «Советского спорта».

ОВИ – УЖЕ 13-й СНАЙПЕР В ИСТОРИИ НХЛ

Матч против «Сент-Луиса» начался для «Вашингтона» многообещающе. Полное доминирование с первых смен и классический гол Александра Овечкина в большинстве из левого круга вбрасывания после наката от Дмитрия Орлова. Ови забросил 33-ю шайбу в сезоне и стал 14-м снайпером в истории лиги, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком. Теперь у них по 640 голов. Разумеется, Александр пойдет дальше. До занимающего 13-е место в этом списке Брендана Шенахана всего 16 шайб.

Впрочем, на этом хорошие новости для Овечкина в матче против «блюзменов» закончились. Во втором периоде «Сент-Луис» перевернул матч и поспособствовал этому Иван Барбашев, который идет на лучший результат по очкам в своей нхловской карьере. Он забил очень важный гол, поборовшись за воротами с защитником «столичных», а следом одним движением вывез шайбу на ближнюю штангу и проткнул под щитком Финикса Копли.

Буквально через пару минут Владимир Тарасенко ворвался в зону, отдал пас за спину на подключившегося Винса Данна и «Сент-Луис» повел. Гости контролировали встречу до самого конца. В середине третьего периода Тарасенко продемонстрировал свой потрясный бросок, реализовав удаление Овечкина за выброс шайбы. «Вашингтон» упустил несколько отличных моментов, чтобы включиться в погоню, но кипер «блюзменов» просто украл голы у Орлова и Евгения Кузнецова, которые, казалось бы, бросали по пустым воротам. Обидно, но на позициях «столичных» это поражение никак не сказалось. «Вашингтон» по-прежнему второй на Востоке.

ВАРЛАМОВ НАКОНЕЦ-ТО ПОБЕДИЛ

«Колорадо» Семена Варламова активно валится. «Эвеланш» проиграли девять последних матчей из десяти, из них пять – с Варли в раме. Казалось, что в Торонто российскому киперу вновь нечего ловить и к середине матча сомнений в легкой победе «Мэйпл Лифс» не оставалось. Во втором периоде Игорь Ожиганов залепил от синей с кистей в девятку так, что Варламов успел только моргнуть. А затем Каспери Капанен удвоил преимущество «Торонто».

Но стоит отдать должное «Эвс». Никто не бросил весел. Игроки «Колорадо» вгрызались в борьбу и наказали «Торонто» за самоуспокоенность. Габриэль Ландерскуг, Микко Рантанен и Карл Содерберг забили три подряд трудовых гола и перевернули матч.

В третьем периоде хозяева вроде бы сравняли счет, но Содерберг вскоре опять вывел «Эвс» вперед. В итоге «Колорадо» победил, забросив еще дважды в пустые ворота. Особенно забавным получился гол Мэтта Калверта, который просто выводил шайбу из зоны, запулил ее в борт и, срикошетив, она почти через всю площадку докатилась до ворот.

У Варламова 17 сейвов по 20 бросков – не самый выдающийся матч, но в эпизодах с пропущенными голами обвинить его нельзя. Главное, что он не развалился после быстрых шайб «Торонто» на старте второго периода и подтащил команду в некоторых эпизодах.

У Ожиганова третья шайба в сезоне и лучший показатель полезности в команде в этом матче «+2». Игорь прибавляет по ходу сезона. Видно, что с ним работают индивидуально. В его действиях стало куда больше рационализма по сравнению с началом сезона.

Что касается Никиты Зайцева, то в этом сезоне тренер «Торонто» Майк Бэбкок больше ориентирует его на оборону. Россиянин стал агрессивнее действовать в своей зоне, быстрее расстается с шайбой и гораздо меньше поддерживает атаку. В матче с «Колорадо» на его счету пять хитов – лучший показатель в команде.

ПРОВОРОВ ВЫХОДИТ ИЗ ЧЕРНОЙ ПОЛОСЫ

Для Ивана Проворова нынешний сезон складывается крайне непросто. У него ужасный минус по полезности – ниже, чем температура в Екатеринбурге – и непривычно мало очков. Но тренеры не трогают Проворова. Ему безоговорочно доверял Дэйв Хэкстол, продолжает это делать и Скотт Гордон. Место Ивана в первой паре не подвергается сомнению.

У «Филадельфии» полно системных проблем в обороне, которые существуют уже давно. Но если раньше их удавалось маскировать результативностью в атаке, то сейчас с этим регулярно возникают проблемы. Смена тренера себя никак не оправдала, «Флайерс» безропотно сливают сезон, лишь пару дней назад прервав серию из восьми поражений подряд.

Казалось, что от матча с «Миннесотой», которая активно борется за плей-офф, ничего хорошего ждать «Филадельфии» не приходится. И начало матча подтвердило опасения. Хозяева начали с двух быстро пропущенных шайб. Впрочем, вернуться удалось довольно оперативно. Помогло большинство. К концу первого периода «Флайерс» сравняли счет благодаря дублю Джеймса Ван Римсдайка.

Наконец-то здорово сыграл Проворов. Именно он разогнал атаку, которая завершилась голом Нолана Патрика, и впервые за десять последних матчей остался в плюсе по полезности, заработав «+2». У него по традиции был самый большой айстайм среди защитников «Филадельфии» - больше 23-х минут. Остается надеяться, что Ивану удастся стабилизировать игру и ему начнет везти чуть больше.