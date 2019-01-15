Артем Федоров: Приехали к «Барысу» за реваншем!

Нападающий московского «Спартака» Артем Федоров о поражении от «Авангарда» и победном настрое на сегодняшний матч в Астане.
– Артем, прошлый матч закончился для красно-белых поражением от омского «Авангарда». Вы так хорошо начали, но что случилось со «Спартаком» во втором и третьем периодах?
– Первый период хорошо играли, контролировали шайбу и, наверняка, могли забить больше одной шайбы. Во втором периоде «Авангард» пересмотрел свою игру и начал действовать более активно. Мы справлялись с этим, но, тем не менее, долго выходили из зоны, много времени проводили без шайбы. Соответственно, омичи перехватили инициативу и забили голы.
– Какую установку давал тренерский штаб на тот матч? Как надо было играть против Омска?
– Так, как мы играли в первом периоде. Нужно было выдавать такой хоккей на протяжении всего матча, несмотря ни на что.
– В воротах был Александр Трушков, который не является основным вратарем красно-белых…
– Мы уверенно себя чувствуем с любым вратарем, потому что у нас вся бригада отличная.
– С переходом в «Спартак» ваша личная статистика заметно улучшилась. В чем причина – комфортная команда, хорошие партнеры, подходящий стиль игры?
– Могу ответить коротко – мне здесь просто круто!
– Что подразумеваете под этим?
– Все факторы сложились – и партнеры, и тренерское доверие, и игровое время, и дом здесь.
– Как восстанавливаетесь? Игры до конца регулярки довольно плотные…
– Все как у всех – велосипед, тренажерный зал и, конечно же, хороший сон.
– На данный момент, исходя из турнирной таблицы, вашим соперником в плей-офф может стать клуб из Ярославля…
– В плей-офф без разницы с кем играть, там все соперники сильные. «Локомотив» = хорошая команда, но мы тоже не промах. В плей-офф игра кость в кость, чувствуешь большую ответственность. Эти игры тяжелее даются, ведь никто не хочет проигрывать. Каждый эпизод может иметь большую цену.
– Сегодня ваш соперник – «Барыс». В чем сила этой команды?
– У них хорошие исполнители. Когда мы встречались с ними в прошлый раз, то игра по моментам была наша. Но они реализовали свои шансы, и мы уступили. Едем за реваншем!
– Как коротаете время во время перелетов?
– Смотрю фильмы или читаю.
– Что сейчас читаете?
– «Американскую трагедию» Теодора Драйзера.