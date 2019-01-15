Артем Федоров: Приехали к «Барысу» за реваншем!

Хоккей 15 января 2019 12:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий московского «Спартака» Артем Федоров о поражении от «Авангарда» и победном настрое на сегодняшний матч в Астане.

– Артем, прошлый матч закончился для красно-белых поражением от омского «Авангарда». Вы так хорошо начали, но что случилось со «Спартаком» во втором и третьем периодах?

– Первый период хорошо играли, контролировали шайбу и, наверняка, могли забить больше одной шайбы. Во втором периоде «Авангард» пересмотрел свою игру и начал действовать более активно. Мы справлялись с этим, но, тем не менее, долго выходили из зоны, много времени проводили без шайбы. Соответственно, омичи перехватили инициативу и забили голы.



– Какую установку давал тренерский штаб на тот матч? Как надо было играть против Омска?

– Так, как мы играли в первом периоде. Нужно было выдавать такой хоккей на протяжении всего матча, несмотря ни на что.

– В воротах был Александр Трушков, который не является основным вратарем красно-белых…

– Мы уверенно себя чувствуем с любым вратарем, потому что у нас вся бригада отличная.

«В «СПАРТАКЕ» МНЕ КРУТО!»

– С переходом в «Спартак» ваша личная статистика заметно улучшилась. В чем причина – комфортная команда, хорошие партнеры, подходящий стиль игры?

– Могу ответить коротко – мне здесь просто круто!

– Что подразумеваете под этим?

– Все факторы сложились – и партнеры, и тренерское доверие, и игровое время, и дом здесь.

– Как восстанавливаетесь? Игры до конца регулярки довольно плотные…

– Все как у всех – велосипед, тренажерный зал и, конечно же, хороший сон.

«В ПЛЕЙ-ОФФ ИГРА КОСТЬ В КОСТЬ…»

– На данный момент, исходя из турнирной таблицы, вашим соперником в плей-офф может стать клуб из Ярославля…

– В плей-офф без разницы с кем играть, там все соперники сильные. «Локомотив» = хорошая команда, но мы тоже не промах. В плей-офф игра кость в кость, чувствуешь большую ответственность. Эти игры тяжелее даются, ведь никто не хочет проигрывать. Каждый эпизод может иметь большую цену.

– Сегодня ваш соперник – «Барыс». В чем сила этой команды?

– У них хорошие исполнители. Когда мы встречались с ними в прошлый раз, то игра по моментам была наша. Но они реализовали свои шансы, и мы уступили. Едем за реваншем!

– Как коротаете время во время перелетов?

– Смотрю фильмы или читаю.

– Что сейчас читаете?

– «Американскую трагедию» Теодора Драйзера.