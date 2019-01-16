Он швырял в фанатов клюшкой, сорился с Биллом, а теперь снова жжет в КХЛ!

Хоккей 16 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Невероятная история молодого защитника Зията Пайгина, который после трех лет мытарств вернулся в ХК Сочи и снова стал там героем.

За последние годы этого молодого защитника-гренадера, впервые выступившего в КХЛ за «Ак Барс», публика, наверное, уже и подзабыла. Но сейчас он снова заставил заговорить о себе. Хотя еще три года назад ярким болидом взлетел на орбиту ведущих игроков обороны нашей лиге. В 2016-м пройти мимо такого самородка, как Зият Пайгин было просто невозможно…

ЗАПУЛЬНУЛ В КАНАДЦА КЛЮШКОЙ

Началось все, как водится с молодежного чемпионата мира-2015, где сборная России завоевала серебряные медали, в драматичном финале уступив канадцам 4:5. Пайгин играл в ней одну из ведущих ролей. А после окончания турнира и вовсе прогремел на весь мир.

В первую очередь, конечно, тем, что забросил победную шайбу в ворота шведов в полуфинале. Наши тогда выиграли уверено – 4:1. Но, пожалуй, именно гол Зията, реализовавшего большинство, расставил все точки над «I» в этом важнейшем матче.

Однако канадские болельщики запомнили Пайгина совсем по другому поводу! После окончания финала раздосадованный защитник запульнул на трибуну свою клюшку. И угодил в одного из фанатов, шумно праздновавшего победу своих земляков. Тот впоследствии даже обратился в полицию. Но поскольку никаких видимых повреждений у него обнаружено не было, дело замяли. Пожалуй, в этот момент впервые проявился очень непростой характер Зията.

Возвращение Пайгина из Торонто в Казань триумфальным назвать нельзя. Зият далеко не в каждом матче появлялся в основе. А его игровое время в по сравнению с ноябрем 2014-го даже сократилось.

ИЗ ЗАПАСА – НА МАТЧ ЗВЕЗД

В октябре 2015-го последовал переход защитника в ХК Сочи. «Ак Барс» получил взамен всего лишь денежную компенсацию. Но тут-то для Пайгина и наступил его настоящий звездный час!

В команде Вячеслава Буцаева, проводившей всего второй сезон в КХЛ Зият быстро оказался на ведущей роли. И раскрылся с совершенно новой стороны – проявил себя, как защитник-бомбардир, набрав за остаток сезона 27 (9+18) очков. Это мгновенно сделало молодого парня любимцем публики. И в 20 лет он отправился в Москву – представлять черноморский клуб на Матч звезд КХЛ-2016. Тогда же, из Сочи, Пайгин получил и свое первое приглашение в сборную России – для участия в Евротуре.

Все говорило за то, что защитник в следующем сезоне продолжит блестящую карьеру в ХК Сочи, но… Вмешались подковерные игры, которые до сих пор в ходу в нашей лиге.

КОНФЛИКТ С БИЛЛОМ

Дело в том, что переход Пайгина в Сочи был на деле скрытой арендой игрока. И, посмотрев на его успехи, «Ак Барс» затребовал перспективного защитника обратно. «Южане» были категорически против. Но подчинились негласному уставу КХЛ. «По понятиям» Зият действительно принадлежал Казани. А понятия у нас чтут сильнее, чем регламент.

От этого возвращения проиграли все! Продолжение карьеры Пайгина в «Ак Барсе» явно не задалось. В регулярке он провел за казанцев всего 17 матчей. Столько же отыграл в ВХЛ за «Барс». И это после того, как хлебнул славы на Матче звезд! Самым логичным решением было опять отпустить защитника на Черное море. Но в татарстанском клубе уперлись. В итоге дело дошло до того, что между Пайгиным и главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым разгорелся настоящий конфликт!

Не дожидаясь окончания сезона, Зият рванул за океан. И еще весной успел сыграть в АХЛ несколько матчей за фарм-клуб «Эдмонтона». Правда, и в Северной Америке защитник не задержался. Поняв, что в НХЛ его поднимать не спешат, он в декабре 2017-го вернулся в КХЛ.

ИЗ «ЛОКОМОТИВА» – В «ЛАДУ»

«Ак Барс» обменял защитника в «Локомотив» на Романа Манухова. И, казалось, что в ярославском клубе у Зията все пойдет на лад. Дмитрий Квартальнов поначалу ставил его и на большинство, и во вторую пару… Однако, судя по всему, в командах, делающих ставку на строгую оборону Пайгин чувствует себя некомфортно. И это, кстати, тревожный звонок для защитника который не прижился у Билялетдинова и Квартальнова. Значит, есть в чем работать над собой.

Ну а в «Локомотиве» все кончилось тем, что в октябре этого года Зият окончательно скис и был отправлен в «Ладу» (ВХЛ). Наверное, наш хоккей так бы и потерял этого талантливого парня, если бы… На помощь ему опять не пришел ХК Сочи!

ХЭППИЭНД ИЛИ НОВЫЙ КРУГ АДА?

Сейчас история 2015 года повторилась один в один. Снова обмен на денежную компенсацию. И снова резкий всплеск результативности в составе черноморцев – 9 очков в 13 матчах! Ровно столько Пайгин набрал за все время, проведенное в «Ак Барсе» и «Локомотиве». В ХК Сочи он не просто хорошо играет, он там реально жжет!

И хочется порадоваться за хэппиэнд - вот есть же для игроков счастливые клубы, где им и надо расти! Если бы не жирный червяк сомнения – а ну как летом «Локомотив» потребует Зията назад? И все его мытарства пойдут на новый уже знакомый круг…

«С «Локомотивом» случилось то, что случилось. Смысл об этом вспоминать? С Дмитрием Квартальновым конфликтов не было, у нас всё нормально».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Зият ПАЙГИН

Защитник, 23 года. Рост 197 см, вес 95 кг

Родился в Тольятти, считается воспитанником казанской школы

Серебряный призер МЧМ-2015, участник Матча звезд КХЛ-2016

Выступал за «Ак Барс», «Локомотив», ХК Сочи.

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