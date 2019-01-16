Илья Сорокин: Помню, как Да Коста меня «раздевал»

Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин жжет.
Засушил два подряд сухаря, не позволив поразить ворота главному снайперу чемпионатов страны Сергею Мозякину. Сегодня один из сильнейших вратарей лиги постарается остановить самую грозную в КХЛ атаку - лидера Восточной конференции «Автомобилиста». С Найджелом Доусом и Стефаном Да Костой.
- Слежу за Сорокиным, - признался в недавнем интервью лучший вратарь МЧМ в Ванкувере Петр Кочетков. – Иной раз ему бросают всего-то раз 15, не больше, но 8 из этих момнтов – голевые, как в последнем матче с «Сочи».
Вот и в игре с «Магниткой» Сорокин в решающий момент выручил, отразив вантаймер капитана гостей Мозякина. Когда я затронул эту тему на пресс-конференции, главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач тягостно вздохнул:
- Когда бросал Мозякин, я думал, что уже гол, но… Это был ключевой момент матча.
- Илья, из своих 521 голов в чемпионатах страны Мозякин лично вам забил 5. Опасались капитана «Магнитки»? - поинтересовался я у Сорокина в раздевалке армейцев сразу после победы.
- Конечно, опасался. Но шайбы, которые он мне забросил, не считаю.
- Почему? Вы ведь как-то признались, когда речь шла о «сухарях», что умеете считать до десяти.
- Спасибо за комплимент.
- Когда Мозякин в большинстве бросал в пустой угол, вы отбили шайбу черенком клюшки?
- Почему черенком? Блином. Нет, не блином, а локтем, - прокомментировал свой суперсэйв Сорокин.
-Показалось, шайба чуть подпрыгнула и Мозякин не сумел как следует приложиться…
- Я не знаю. Надо повтор смотреть. Что могу сказать – повезло мне.
- Со стороны выглядело очень круто. Зал аж выдохнул от восхищения.
- Уговорили, посмотрю повтор. Не знаю, ключевой ли это момент. Были ведь еще ситуации, когда наши игроки ловили на себя шайбу. В этом же меньшинстве.
- В третьем периоде рассерженный Мозякин атаковал с ползоны, но вы успели выкатиться из ворот и поймать шайбу.
- У него там не так много времени было, дистанция приличная, да и защитники уже «съедали».
- Интересно играть против «Магнитки» с ее чешской системой?
- Очень интересно! Каждая игра против «Магнитки» - как в плей-офф. Там такие мастера – Мозякин, Кулемин…
- Остался осадок после поражения в финале плей-офф 2016 года?
- Да столько уж воды с тех пор утекло.
- Этот «Металлург» сильно отличается от того, который завоевал Кубок Гагарина?
- Да я уже забыл ту «Магниту». Неудачи и поражения стараюсь выбрасывать из головы.
- Не удивитесь, если в финале плей-офф ЦСКА встретится с «Металлургом»?
- Это очень сложный вопрос, - Сорокин помотал головой.
- Вы сыграли на ноль и догнали по «сухарям» Юханссона, Шестеркина, Коновалова.
- Видите, какая у нас конкуренция!
- Следующий соперник ЦСКА – «Автомобилист». Вам доверят ворота в матче с лидером Восточной конференции?
- Надеюсь.
- На старте чемпионата ЦСКА уступил в Екатеринбурге 1:3. Остались реваншистские настроения?
- Новый день – новый вызов. Могу лишь сказать: мы будем очень заряжены.
- Кого надо в первую очередь опасаться у «Автомобилиста» - Доуса, Да Косту?
- Да Коста в порядке. Помню, в ЦСКА он меня на тренировках «раздевал». Бросок у него сумасшедший и поляну видит. Если давать ему пространство, будут проблемы. Все зависит от нашей игры.
- «Автомобилист» силен атакой, в обороне играет не всегда аккуратно…
- Вам виднее. Я в соперниках ведь не разбираюсь, - Сорокин улыбнулся.
- И все-таки поражение в Екатеринбурге не забыто?
- Мы вели 1:0, а в третьем периоде пропустили две шайбы и проиграли. Паре и Кучерявенко удачно попадали…
- На самом деле армейцы пропустили три шайбы, последнюю – в пустые ворота. Давайте сменим тему. Вы сейчас сидите в кепке из Ванкувера, с молодежного чемпионата мира. Даже не спрашиваю, откуда она у вас.
- Романов привез. Лучший защитник. Мне эта кепка нравится, поэтому и ношу.
- Что скажете о Романове? Он в матче с «Магниткой» попытался воткнуться в Рассмусена, да отскочил от шведа как от стенки.
- Было такое. Но парень он с характером.
- А что вы привезли из олимпийского Пхенчхана?
- Золото! Постойте, шапки ведь привез. Олимпийские. Скинулись с ребятами и купили.
- Нью-йоркское дерби «Рейнджерс» - «Айлендерс» в прошлые выходные смотрели?
- Нарезку моментов. И следующего матча «Коламбус» - «Рейнджерс», в котором играл Бобровский.
- О конфликте Бобровского знаете?
- Слышал. В общих чертах. В подробности не вдавался.
- В пятницу вы летите в Казань на Матч звезд. Что-нибудь прикольное для Мастер-шоу приготовили?
- Пока нет. Все мысли – об «Автомобилисте».
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ ЧЕМПИОНАТА
И
В
П
% ОБ
КН
И «0»
Время
Ларс Юханссон
ЦСКА
18
15
2
95,5
0,97
8
1050.05
Игорь Шестеркин
СКА
22
18
4
94,7
1,23
8
1321.41
Якуб Коварж
Автомобилист
39
33
6
94,4
1,67
6
2334.46
Илья Сорокин
ЦСКА
32
23
5
94,2
1,17
8
1903.16
Магнус Хелльберг
СКА
26
19
5
93,7
1,30
7
1566.27
И – игры, В – выигрыши, П – поражения, % ОБ – процент отраженных бросков, КН – коэффициент надежности, И «0» – игры на ноль.