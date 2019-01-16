Илья Сорокин: Помню, как Да Коста меня «раздевал»

Хоккей 16 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин жжет.

Засушил два подряд сухаря, не позволив поразить ворота главному снайперу чемпионатов страны Сергею Мозякину. Сегодня один из сильнейших вратарей лиги постарается остановить самую грозную в КХЛ атаку - лидера Восточной конференции «Автомобилиста». С Найджелом Доусом и Стефаном Да Костой.

- Слежу за Сорокиным, - признался в недавнем интервью лучший вратарь МЧМ в Ванкувере Петр Кочетков. – Иной раз ему бросают всего-то раз 15, не больше, но 8 из этих момнтов – голевые, как в последнем матче с «Сочи».

Вот и в игре с «Магниткой» Сорокин в решающий момент выручил, отразив вантаймер капитана гостей Мозякина. Когда я затронул эту тему на пресс-конференции, главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач тягостно вздохнул:

- Когда бросал Мозякин, я думал, что уже гол, но… Это был ключевой момент матча.

ОПАСАЛСЯ МОЗЯКИНА

- Илья, из своих 521 голов в чемпионатах страны Мозякин лично вам забил 5. Опасались капитана «Магнитки»? - поинтересовался я у Сорокина в раздевалке армейцев сразу после победы.

- Конечно, опасался. Но шайбы, которые он мне забросил, не считаю.

- Почему? Вы ведь как-то признались, когда речь шла о «сухарях», что умеете считать до десяти.

- Спасибо за комплимент.

- Когда Мозякин в большинстве бросал в пустой угол, вы отбили шайбу черенком клюшки?

- Почему черенком? Блином. Нет, не блином, а локтем, - прокомментировал свой суперсэйв Сорокин.

-Показалось, шайба чуть подпрыгнула и Мозякин не сумел как следует приложиться…

- Я не знаю. Надо повтор смотреть. Что могу сказать – повезло мне.

- Со стороны выглядело очень круто. Зал аж выдохнул от восхищения.

- Уговорили, посмотрю повтор. Не знаю, ключевой ли это момент. Были ведь еще ситуации, когда наши игроки ловили на себя шайбу. В этом же меньшинстве.

- В третьем периоде рассерженный Мозякин атаковал с ползоны, но вы успели выкатиться из ворот и поймать шайбу.

- У него там не так много времени было, дистанция приличная, да и защитники уже «съедали».

- Интересно играть против «Магнитки» с ее чешской системой?

- Очень интересно! Каждая игра против «Магнитки» - как в плей-офф. Там такие мастера – Мозякин, Кулемин…

- Остался осадок после поражения в финале плей-офф 2016 года?

- Да столько уж воды с тех пор утекло.

- Этот «Металлург» сильно отличается от того, который завоевал Кубок Гагарина?

- Да я уже забыл ту «Магниту». Неудачи и поражения стараюсь выбрасывать из головы.

- Не удивитесь, если в финале плей-офф ЦСКА встретится с «Металлургом»?

- Это очень сложный вопрос, - Сорокин помотал головой.

НОШУ КЕПКУ, КОТОРУЮ ПОДАРИЛ РОМАНОВ

- Вы сыграли на ноль и догнали по «сухарям» Юханссона, Шестеркина, Коновалова.

- Видите, какая у нас конкуренция!

- Следующий соперник ЦСКА – «Автомобилист». Вам доверят ворота в матче с лидером Восточной конференции?

- Надеюсь.

- На старте чемпионата ЦСКА уступил в Екатеринбурге 1:3. Остались реваншистские настроения?

- Новый день – новый вызов. Могу лишь сказать: мы будем очень заряжены.

- Кого надо в первую очередь опасаться у «Автомобилиста» - Доуса, Да Косту?

- Да Коста в порядке. Помню, в ЦСКА он меня на тренировках «раздевал». Бросок у него сумасшедший и поляну видит. Если давать ему пространство, будут проблемы. Все зависит от нашей игры.

- «Автомобилист» силен атакой, в обороне играет не всегда аккуратно…

- Вам виднее. Я в соперниках ведь не разбираюсь, - Сорокин улыбнулся.

- И все-таки поражение в Екатеринбурге не забыто?

- Мы вели 1:0, а в третьем периоде пропустили две шайбы и проиграли. Паре и Кучерявенко удачно попадали…

- На самом деле армейцы пропустили три шайбы, последнюю – в пустые ворота. Давайте сменим тему. Вы сейчас сидите в кепке из Ванкувера, с молодежного чемпионата мира. Даже не спрашиваю, откуда она у вас.

- Романов привез. Лучший защитник. Мне эта кепка нравится, поэтому и ношу.

- Что скажете о Романове? Он в матче с «Магниткой» попытался воткнуться в Рассмусена, да отскочил от шведа как от стенки.

- Было такое. Но парень он с характером.

- А что вы привезли из олимпийского Пхенчхана?

- Золото! Постойте, шапки ведь привез. Олимпийские. Скинулись с ребятами и купили.

- Нью-йоркское дерби «Рейнджерс» - «Айлендерс» в прошлые выходные смотрели?

- Нарезку моментов. И следующего матча «Коламбус» - «Рейнджерс», в котором играл Бобровский.

- О конфликте Бобровского знаете?

- Слышал. В общих чертах. В подробности не вдавался.

- В пятницу вы летите в Казань на Матч звезд. Что-нибудь прикольное для Мастер-шоу приготовили?

- Пока нет. Все мысли – об «Автомобилисте».

ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ ЧЕМПИОНАТА

И В П % ОБ КН И «0» Время Ларс Юханссон ЦСКА 18 15 2 95,5 0,97 8 1050.05 Игорь Шестеркин СКА 22 18 4 94,7 1,23 8 1321.41 Якуб Коварж Автомобилист 39 33 6 94,4 1,67 6 2334.46 Илья Сорокин ЦСКА 32 23 5 94,2 1,17 8 1903.16 Магнус Хелльберг СКА 26 19 5 93,7 1,30 7 1566.27

И – игры, В – выигрыши, П – поражения, % ОБ – процент отраженных бросков, КН – коэффициент надежности, И «0» – игры на ноль.