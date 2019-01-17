Ура! Кубка мира-2020 не будет. Значит, НХЛ приедет на Олимпиаду в Пекин

Хоккей 17 января 2019 15:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Сегодня ночью НХЛ объявила:

– Лига и профсоюз игроков совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года. Но диалог будет продолжен, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь.

В свою очередь профсоюз констатировал:

– Хоккеисты концентрируются на поисках подходящего времени для проведения Кубка мира в контексте международного календаря в целом. Лига и профсоюз обсуждали возможность проведения следующего Кубка мира в сентябре 2020 года, но пришли к общему мнению, что на подготовку такого события уже не хватит времени. Мы с нетерпением ждем продолжения диалога с лигой.

Из этих двух заявлений, в каждом из которых упоминается международный календарь, очевидно одно: игроки напрямую связали Кубок мира с возвращением НХЛ на Олимпиаду! И уже сейчас можно не сомневаться: через три года в Пекине хоккейный мир получит турнир мечты. Игроки точно здесь не уступят. Да и для самой НХЛ визит в Поднебесную с ее безбрежным рынком дело выгодное и перспективное. Это не малюсенькая Корея – в Пхенчхане НХЛ в общем-то ловить было нечего.

Пропустить вторую Олимпиаду подряд – для некоторых игроков убить мечту всей жизни. Прежде всего для Овечкина, у которого пока вообще нет никакой медали Игр. Через три года ему будет уже 36. Есть пример Дацюка, капитанившего в Пхенчхане в золотой российской сборной в 39 лет. Но Александру к Играм-2026 уже пятый десяток пойдет!

Нет, Пекин – последний шанс лучшего хоккеиста современности добыть награду, о которой он грезит с детства. Каковых две – золотых олимпийских – в коллекции его мамы. Настроен Овечкин предельно решительно – именно из этой темы его отказ участвовать в нынешнем матче звезд НХЛ. Вы меня кинули с Олимпиадой, обойдетесь без меня на вашем шоу-матчике!

В одной лодке с Овечкиным две другие самые яркие российские звезды НХЛ – Малкин и Радулов. Джино и Алексу через три года стукнет по 35. ОИ-2022 – тоже их последний шанс.

Что касается Кубка мира, нам в нынешнем формате он не просто не нужен – для российского хоккея от него один только вред.

Ну, сами посудите, с какого перепуга мы должны не просто бесплатно работать на чужого дядю, а рисковать травмами, ломать свой календарь, ущемлять наши клубы?! Лигу чемпионов мы ведь игнорируем. И я согласен с Чернышенко – это чужой праздник. Соревнование, конечно, интересное и полезное. Но коли КХЛ среди учредителей нет, какой нам смысл раскручивать конкурента! Который к тому же снимет и все денежные сливки от участия наших топ-клубов.

Точно такая же ситуация с Кубком миром. Конечно, там есть призовые, но их еще надо добыть. Всю же основную массу денег от спонсоров, билетов и прочего забирает себе НХЛ. Раньше она хотя бы подачки Европе кидала, проводя пульку одной из предварительных групп в Старом Свете. Но в последний раз и этого не было – весь Кубок мира-2016 прошел в Торонто. Впрочем, наша сборная, кроме выставочных матчей КМ, никогда дома не играла.

Да и вообще это раньше Кубок мира (Канады) был единственным турнирным столкновением двух школ – североамериканской и российской (советской). А теперь мало того, что все наши звезды давно прописались в НХЛ, сам турнир превратился в какой-то провинциальный цирк. Ну что это за бред – сборная молодых талантов США и Канады, сборная остальной Европы?! Это не битва от ножа, а классический расширенный звездный уик-энд. Недаром финал, куда эта странная евробригада просочилась, выдался безумно скучным, впрочем, как и весь КМ-2016.

Игрокам этот предсезонный междусобойчик тоже совершенно не нужен. Вспомните, к примеру, каким мертвым приехал в Торонто Малкин. Все правильно, нет никакого резона форсировать форму к сентябрю, когда главные события – в мае, июне. Что Евгений косвенно подтвердил: в том сезоне его «Питтсбург» второй год подряд взял Кубок Стэнли, а сам Джино стал лучшим бомбардиром плей-офф – 28 (10+18) очков в 25 играх. Для сравнения – на КМ-2016 (включая выставочные встречи) в 7 матчах Малкин набрал жалкие для него 4 (1+3) балла.

Одна морока от КМ и КХЛ. Мало того, что весь гешефт уйдет прямому конкуренту. Клубы получат молотком по голове – мама, не горюй! В разгар сезона почти на месяц придется отдать лидеров не только в российскую сборную, но и зачастую в европейские. В каком они состоянии вернутся из-за океана, никому не известно. Хорошо бы, здоровыми возвратились. А каково зрителю? Заплатить немалые деньги, прийти на игру, например, СКА, а в его составе нет ни Дацюка, ни Шипачева…

К слову, хотел на сайте КМ-2016 посмотреть, кто из легионеров представлял КХЛ в Торонто – и обомлел! Поразительно, невероятно – в ростерах команд у игроков указаны только клубы НХЛ!!! Армеец Телегин, оказывается, форвард «Виннипега», Дацюк – «Аризоны», Шипачев – «Вегаса», который тогда еще был лишь на бумаге. Если же права на игрока в НХЛ не принадлежат никому, напротив его фамилии в графе «клуб» стоит прочерк. Что за издевательство?

Хотя чему удивляться: НХЛ давно позиционирует себя в мировом хоккее как отдельную планету. Так с какой стати КХЛ и ФХР должны подыгрывать североамериканским барыгам с их ущербным Кубком мира!

А вот Олимпиада – другое дело. Ови и Ко заставят НХЛ туда приехать.