Антон Слепышев: Не думаю, что мы вышли на пик формы

Хоккей 18 января 2019 13:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

После победы над «Автомобилистом» (3:0) на вопросы обозревателя «Советского спорта» ответил форвард ЦСКА Антон Слепышев, сделавший дубль.

Разумеется, именно Слепышев примерил в раздевалке полковничий китель и фуражку, которые вручают лучшему игроку матча.

- Где китель? – вопрос Слепышеву.

- Спрятал уже. Хватит праздновать. Надо готовиться к следующим матчам.

- Но ближайшие матчи только на следующей неделе. А сейчас – пауза, в КХЛ – Звездный уикенд. У тех, кто не едет в Казань, есть возможность дух перевести…

- Да нам всего два дня выходных дали. Наберемся сил, эмоций и вперед…

- Эмиратов в планах нет, как у «Ак Барса»?

- Нет, какие Эмираты!

- Сравните матчи против элитных клубов Востока – «Магнитки» и «Автомобилиста». Который сложнее?

- Оба матча тяжелые. Соперники сильные и разные. «Магнитка» более терпеливо играет в обороне, «Автомобилист» - атакующая команда. У обоих соперников немало хороших игроков. Хорошая была для нас проверка. Мы ее прошли и получили удовольствие.

- В третьем периоде матча с «Металлургом» защитник Яков Рылов силовым приемом опрокинул вас на лед. Вы с трудом поднялись. Обошлось без последствий?

- Да. Это был хороший силовой прием. Я сам не углядел. Спасибо ему за то, что сыграл чисто, не в прыжке. Со здоровьем порядок.

- Показалось, что после Кубка Первого канала вы несколько сникли…

- Да, накрыла какая-то голевая засуха. Надеюсь, таких периодов у меня больше не будет.

- Вратарь Якуб Коварж долго держал «Автомобилист» в игре, его пробил лишь Константин Окулов…

- Хороший вратарь. Ему трудно забить. Нам удалось благодаря удаче и, конечно, работе всей пятерки.

- Как удалось нейтрализовать лидеров «Автомобилиста» - Доуса, Да Косту, Секстона?

- Разбирали их большинство, пожалуй, лучшее в лиге. Это главное их оружие. А в равных составах мы концентрировались на своей игре, своих наработках. Не важно, кто у них выходил – лидеры или не лидеры.

- Можно сказать, что вы достигли совершенства в обороне? ЦСКА одержал четыре сухих победы подряд!

- Какое совершенство! У «Автомобилиста» возникали выходы «2 в 1», «3 в 2». Ларс (Юханссон – прим. ред.). Сэйвы, которые он исполняет, придают уверенности команде.

- Не рановато ЦСКА вышел на пик формы?

- Я не думаю, что это пик формы. Есть моменты, которые можем улучшить.