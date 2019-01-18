Никита Трямкин: Приготовил ли что-нибудь для Матча звезд? Не скажу!

Хоккей 18 января 2019 16:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин о причинах поражения от ЦСКА, работе с Андреем Мартемьяновым и планах на «звездный» уик-энд.

- Никита, что не получилось в матче против ЦСКА? Вашей команде не удалось забросить ни одной шайбы.

- ЦСКА доминировал во втором и третьем периодах. Почти ничего не дали нам сделать. Даже не знаю в чем причина…Может, игровая дисциплина хромает, допускаем ошибки.

- Значит, проигрыш – полностью ваша вина, а не четкий разбор вашей тактики и лидеров армейцами? ЦСКА закрывал всех ваших снайперов…

- Да мы даже красную линию пройти не могли, поэтому вряд ли дело в закрывании снайперов. Мы не могли зацепиться в чужой зоне. А если ты не бросаешь по воротам соперника, то как ты можешь выиграть? С двумя-то бросками в створ! У армейцев вратари каждую игру на сухарь отыграть могут. Там нужно чтобы человека два ему мешали, чтобы забить гол, а мы не лезем…Сказать, что не старались – нет, это не так. Значит, ЦСКА просто был сильней в этом матче.

«У КОМАНДЫ ГАРМОНИЯ С ТРЕНЕРСКИМ ШТАБОМ»

- В начале сезона, когда «Автомобилист» выдал сумасшедшую серию побед, была некая эйфория?

- Нет. Играли каждый матч на победу. Впрочем, как и сейчас. У нас не было чувства непобедимости.

- В чем, на ваш взгляд, причина спада в последних матчах? Соперники хорошо вас изучили?

- Прошел уже почти весь чемпионат – соперники смотрят на нас, разбирают игру. Нам нужно что-то придумать. Хотя, уже все и так придумано тренерским штабом. Просто мы не выполняем установку, поэтому и результата нет.

- Как вам работается под руководством Андрея Мартемьянова?

- Очень хорошо. У нашей команды прекрасные отношения с тренерским штабом. Единственное, как я уже говорил, в последнее время у нас не совсем получается выполнять тренерские задание и в этом причина поражений. Будем исправляться.

- Много времени уделяется индивидуальным тренировкам? Устраивают ли вам что-то необычное – например, некоторые тренеры считают, что иногда команде стоит отвлечься и везут ребят на пейнтбол…

- У нас все в меру. Тренерам не наплевать на наше физическое и эмоциональное состояние. Когда надо потренироваться – тренируемся, когда отдохнуть – отдыхаем. Тут у нас гармония.

- А вы можете подойти к Андрею Мартемьянову с какой-то жизненной проблемой?

- Почему нет? Мы все люди. В этом плане, не только Андрей Алексеевич, но и любой из тренерского штаба поможет и подскажет.

«ДАДУТ КАМЕРУ – ПОСНИМАЮ!»

- Следующий соперник – челябинский «Трактор». Команды, которые борются за место в плей-офф, в конце регулярки играю с особой мотивацией.

- Думаю, что сейчас многие игроки думают не только про заветную восьмерку. Все выходят с желанием выиграть. Даже те, кто не попадает в зону плей-офф, борются за себя, за новые контракты – продление или подписание в другой клуб. Хоккей – это такая жизнь, где каждый хочет «съесть» друг друга. Не подсидеть, а именно переработать. И в этом нет ничего плохого. Например, кто-нибудь играл в Новокузнецке, а потом перешел в Уфу. Это же хорошее движение – здорово, что пробился. Даже если ты потерял шанс играть в плей-офф, ты бьешься за свою дальнейшую карьеру.

- Вы участвуете в Матче звезд КХЛ. Приготовили что-нибудь интересное?

- Если в этом году мне снова камеру дадут, то поснимаю кого-нибудь! А вообще, ничего я вам не расскажу! Думаю, что второй тренер Дарья Миронова чуть позже посвятит вас в наши планы.

- Сегодня крещенский вечер. Вы когда-нибудь окунались в прорубь?

- Знакомые купались. А вот я никак не могу добраться до купели. Как-то собирался, но уехал в Канаду. Потом вернулся, но были игры и предболезненное состояние – не хотелось усугублять, вдруг бы заболел. Ну, поищем в Казани речку! Может найдем, куда нырнуть!