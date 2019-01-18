А царапнула по сердцу исповедь Мозякина… Хроника Матчей звезд КХЛ

Хоккей 18 января 2019 19:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые яркие моменты с десяти предыдущих Матчей звезд в Континентальной лиге.

2009 год. МОСКВА

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЯГР

Первый Матч звезд КХЛ состоялся 10 января 2009 года и прошел в самом сердце России – на Красной площади. Каток залили прямо напротив мавзолея. А время периодов можно было отмерять по курантам на Спасской башне. Погода случилась также в традициях настоящей русской зимы – мороз под 20 градусов!

В таких непростых условиях команда Яромира Ягра одолела дружину Алексея Яшина - 7:6.

- Холодно, ребята, холодно, - первым делом крикнул Ягр, ожидавшим его корреспондентам. Но в интервью и на морозе не отказал. - Никто не вспомнит, какой был счет, зато все будут помнить, в каком месте прошел этот Матч звезд. Сыграть на Красной площади - отличная идея!

Мы сохранили и счет, Яромир. Но в том, что мороз запомнился больше, ты прав!

2010 год. МИНСК

БЕЛОРУС ГРЕТЦКИ

В 2010 году Матч звезд КХЛ прошел в Минске, на только что сданном в эксплуатацию 15-тысячнике. Пафоса у белорусов было побольше, чем у любой из европейских столиц. На матч лично прибыл президент страны Александр Лукашенко. А среди почетных гостей мелькали звезды НХЛ. В том числе и знаменитый

Уэйн Гретцки!

Настоящая сенсация громыхнула в интервью заокеанской звезды. Ведь Гретцки встретился в Минске со… своей родней!

- Мой дедушка Терентий говорил на белорусском, - рассказал Уэйн. - А бабушка - на польском. Между собой же они общались на украинском.

В Белоруссии канадскую легенду с тех пор считают чуть ли не собственным воспитанником.

2011 год. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕДУШКА ГАШЕК

Центральной фигурой на Матче Звезд КХЛ в Питере стал, безусловно, великий «Доминатор», чешский голкипер Доминик Гашек, выступавший в ту пору за московский «Спартак». Перцу добавлял факт, что опытному вратарю на тот момент стукнуло уже 46 лет!

- Я отлично провел время, - сказал Гашек после матча. – Хотя некоторые ребята, игравшие сегодня, моложе меня на двадцать с лишним лет. По-моему, это здорово!

Пописываемся под словами «Доминатора» насчет разницы в возрасте. И можем даже уточнить. Не на «20 с лишним», Доминик, а почти на 30! Введь в том МВЗ принимал участие и 18-летний челябинец Евгений Кузнецов, который оказался моложе Гашека аж на 28 лет.

2012 год. РИГА

ОПЕРА АНИСИНА

В Латвии любителей хоккея ждал сюрприз. Форвард Михаил Анисин просто поразил публику не мастерством на льду, а… Оперной арией. И вот это было действительно новым словом в мировом хоккее!

- Организаторы шоу хотели застать меня врасплох, когда предложили спеть, рассказал потом Михаил. – Но я взял микрофон и спел один куплет. Почему именно оперу? Когда папа в конце карьеры играл в Италии, мы часто ходили в театр La Scala. Я слушал Лучано Паваротти Вот и запомнил O Sole Mio.

Говорите, про Анисина, собственными поступками сгубившего затем свою карьеру, что угодно. А я честно признаюсь, что скучаю по его неподражаемому образу. Таких разносторонних хоккеистов больше нет.

2013 год. ЧЕЛЯБИНСК

ФИГУРИСТ КОВАЛЬЧУК

На Урале у капитанам Востока и Запада Алексею Морозову и Илье Ковальчуку выпал непростой конкурс! Нападающим пришлось выступить в роли фигуристов. Да еще и в парном катании, с профессиональной партнершей.

- До этого никогда не танцевал на льду, - признался Ковальчук - Это было первый раз в жизни и, надеюсь, в последний. Да, неплохо получилось. Мне девочка все подсказала вовремя.

Очень надеемся, Илья, что в «Лос-Анджелесе» ты заниматься фигурным катанием не будешь. И сезон пойдет на лад.

2014 год. БРАТИСЛАВА

ОТКРОВЕНИЕ МОЗЯКИНА

В столице Словакии было тоже много интересного. Хотя там игрки почему-то решили соревноваться не в мастерстве, а в… изготовлении карнавальных костюмов. Запомнился мощный голкипер Константин Барулин с накладным тарзановским прессом. Однако этот Матч звезд был своеобразный. Ведь он проходил накануне Олимпийских игр в Сочи. И у меня до сих пор стоит перед глазами горькая улыбка лучшего на тот момент бомбардира КХЛ Сергея Мозякина. Даже журналисты, столпившиеся вокруг форварда в раздевалке, перестали улыбаться, слушая его откровенную исповедь…

- Вы удивляетесь, что меня в Сочи не берут? Не только вы, - сказал форвард. - Но я уже смирился, что на Олимпиаду не поеду. Даже если бы я сейчас набрал сто очков, меня в Сочи все равно не позвали бы.

Что было дальше – вы знаете. Наша сборная закончила турнир в четвертьфинале, уступив финнам. А ее главный тренер Зинэтула Билялетдинов после поражения бросил фразу, ставшую потом крылатой: «Да Мозякин бы тут даже до чужих ворот не доехал!»

Время рассудило по-своему. Сергей доехал до ворот, став победителем ОИ-2018, четыре года спустя. Хотя на тот момент, главным героем нашей сборной был уже не он.

2015 год. СОЧИ

МИРОНОВ В КОЛЯСКЕ

Понятно, что через год после домашней Олимпиады Матч звезд прошел в столице Игр на Черноморском побережье.

И на нем воображение больше всего поразили буллиты. Особенно запомнился защитник московского «Динамо» Андрей Миронов, который мчался к воротам на… продуктовой тележке! А катил ее голкипер бело-голубых Александр Еременко.

– Мы вместе с Еремой все придумали, - рассказал Миронов после матча. - Повезло, что нашли такой транспорт во дворце. Угонять ее из универсама не пришлось! В «Сочи» на ней белье в прачечную катают.

Было немного обидно за Никиту Гусева, который действительно мастерски исполнил свой буллит на МВЗ. Но кто об этом сейчас помнит? А вот Миронова, взгромоздившегося на тележку забыть невозможно.

Этот фортель динамовца бьет, пожалуй, только голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин, которого привозили в ворота на тележке ни на шуточном конкурсе МВЗ, а на ответственные матчи чемпионата мира-2018!

2016 год. МОСКВА

ТАФГАЙ РАДУЛОВ

В столице России игроков на МВЗ реально перло! Ну разве можно забыть, как Линус Умарк несся к воротам с пылающей клюшкой и даже брови Илье Сорокину опалил выполняя бросок? Мне потом рассказали, что люди, отвечавшие за пожарную безопасность на арене чуть не поседели. Ведь их никто предупредить о самодельном факеле не догадался!

А Анатолий Голышев стрелял в голкипера из лука. И потом очень радовался потом, что никого не поранил. Хотя целил вратарю в сердце, изображая Купидона.

А Александр Радулов выступил в роли тафгая, заломав и свалив на лед Сергея Мозякина. Затем Радулов вообще встал в ворота!

- Ну как вам понравилось? – После матча Радулов первым задал вопрос журналистам. – Значит, все было правильно!

Жаль, что Алекасндр сейчас за океаном. У него ведь и матчи регулярного чемпионата КХЛ порой превращались в настоящие представления. И на льду, и за его пределами!

2017 год. УФА

На этом Матче звезд произошла настоящая революция! КХЛ впервые решилась расстаться с порядком поднадоевшим форматом матчей, регулярно завершавшихся с двузначными счетами.

На этот раз у каждого из четырех дивизионов КХЛ была своя сборная. Сперва они попарно встречались в полуфиналах, затем победители бились в финале.

В итоге лучшей стала команда дивизиона Чернышева, которой руководил Федор Канарейкин. И счет у игры был по-настоящему боевой – 3:2. А исторический победный гол записал на свой счет юниор Андрей Алтыбармакян, пробившийся в команду, как одни из лучших игроков молодежного Кубка Вызова.

- Такой формат и для нас, и для болельщиков интереснее, - поделился своими впечатлениями от ноу-хау нападающий Кирилл Капризов. - На льду больше пространства, хоккей быстрый. Хотя стыков все равно не было. Голов мало? Так и времени было немного, всего два периода по 10 минут. Зато никто не скучал! Все были в восторге.

Через год Кирилл доказал, что в звезды КХЛ его в юном возрасте записали не зря – забил победный гол в финале ОИ-2018.

2018 год. АСТАНА

Год назад лига устроила еще один эксперимент – пригласила на роль тренера команд известных и очаровательных телеведущих – Наталью Кларк, Дарью Миронову, Марию Басс и Соню Гудим.

Ноу-хау прошло на ура, поскольку девушки на скамейках во время матча выглядели просто бесподобно. И, пожалуй, даже затмили своими декольте профессиональных тренеров!

На этот раз верх взяли игроки из дивизиона Тарасова. И вновь матч закончился с боевым счетом 5:4.

- Скажу честно, ещё накануне матча не могла представить, что это произойдет, - призналась Соня Гудим, получив на МВЗ золотую медаль. - Поднимаясь каждый раз на скамейку, не верила, что это всё происходит со мной. Что я – на Матча звёзд и я - тренер.

Видимо, увереннее надо быть! Кларк, Миронову и Басс КХЛ вновь пригласила работать тренерами на Матч звезд 2019 в Казани. А Гудим заменила Евгения Головина.

Посмотрим, что очаровательные телеведущие продемонстрируют нам на этот раз! Кроме своей уверенной тренерской хватки...