Наши киперы дико тащили ночью в НХЛ. Смотрите на сейвы Варламова и Василевского

Хоккей 20 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Крутые вратарские перфомансы, голы Артемия Панарина и Владимира Тарасенко, очередной фэйл Евгения Малкина, все это – в традиционном обзоре НХЛ.

ВАСИЛЕВСКИЙ ТАЩИТ, КУЧЕРОВ РАЗДАЕТ

Самым жгучим матчем минувшей ночи в НХЛ стало противостояние «Тампы-Бэй» и «Сан-Хосе». У «акул» на днях прервалась серия из семи побед подряд, «Лайтнинг» в целом тоже хороши – лишь два поражения в последних семи играх. У обеих команд нападение в полном порядке, поэтому итоговый результат никого удивлять не должен.

«Тампа» выиграла 6:3, но это было бы невозможно без блестящей игры Андрея Василевского, который отразил 36 бросков и одержал 20-ю победу в сезоне, войдя в топ-5 вратарей сезона по этому показателю. У лидера списка Марка-Андре Флери из «Вегаса» – 26 выигранных матчей.

В матче против «Сан-Хосе» Андрей сделал несколько ключевых сейвов. «Тампа» довольно быстро повела со счетом 2:0, но «акулы» вернулись и в начале второго периода сравняли счет – двушку отгрузил Эвандер Кейн. И вот тут в дело пришлось вступить Василевскому. Он остановил прорыв Кевина Лабанка и отразил несколько опасных бросков Йонаса Донского, после чего «Тампа» вновь вышла вперед и больше не упускала своего преимущества.

На счету Никиты Кучерова две передачи – сначала он отлично накатил Виктору Хедману под щелчок в большинстве, а потом накрутил игроков «Шаркс» возле борта и отдал на подключившегося Стивена Стэмкоса. Теперь у Кучерова 78 очков (22+56) в 49 матчах и он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

ВАРЛАМОВ ПРЕРЫВАЕТ НЕПРИЯТНУЮ СЕРИЮ

Еще один отличный вратарский перформанс ночью выдал Семен Варламов. Его «Колорадо» играл дома с «Лос-Анджелесом», у которого Илья Ковальчук вновь появился в первом звене. Кови смотрелся очень бодро с первых смен, но был больше нацелен на передачу, а не на ворота. Странный расклад для российского форварда.

Игра Ильи под руководством Уилли Дежардена сильно поменялась. Тренер зачастую не дает российскому форварду большинство и не использует его сильнейшее оружие – бросок. Собственно, минувшей ночью Ковальчук в очередной раз доказал, что Дежарден неправ. «Кингз» сгорели 1:7, но единственную шайбу забросил как раз Илья – в большинстве – породистым щелчком от синей линии. Это был его девятый гол в сезоне.

Варламов в трафике не увидел момент броска, поэтому не имел никаких шансов его отразить. Впрочем, это не должно сильно расстраивать Семена. Да, не сухарь, но и не четыре пропущенных шайбы, которые в этом сезоне довольно часто оказываются в сетке его ворот.

В игре с «Лос-Анджелесом» на счету Варли 30 сейвов. Впервые за 12 последних матчей российский кипер пропустил меньше двух шайб. Победа над «Кингз» стала для него 13-й в сезоне и очень важной для «Колорадо». «Эвс» борются за плей-офф, но из 13 последних матчей проиграли 10. Команду Джареда Беднара спасает только ударное начало сезона.

Отличный матч против «Кингз» провел и Никита Задоров. У него «+3» – лучший показатель полезности в команде наряду с Тайсоном Бэрри, три хита, один блок-шот и почти 25 минут, проведенных на площадке.

ПАНАРИН ЗАБИЛ, НО «КОЛАМБУС» ПРОИГРАЛ

Накануне «Блю Джекетс» отлетели от «Монреаля» – 1:4 и там очень жестко провалился голкипер Йонас Корписало, которого после демарша Сергея Бобровского начинают постепенно выводить на первые роли. Ничего хорошего это «Коламбусу» не принесет и Ярмо Кекяляйнен должен понимать ситуацию. Боб – ответственный парень, он добросовестно доиграет контракт и будет выкладываться по полной.

Как в ночном матче против «Миннесоты», в котором он отразил 29 бросков. Однако «Блю Джекетс» не помогла не только уверенная игра голкипера, но и гол в большинстве от Артемия Панарина, ставший для него 19-м в сезоне. «Хлебушку» удался потрясный бросок с кистей, который оценили болельщики и комментаторы. Вот только полноценно вернуться в игру «Коламбус» после этого не смог. Так и проиграл – 1:2.

Для других россиян ночь получилась не совсем удачной. Александр Радулов хоть и набрал одно очко в матче против «Виннипега», но закончил игру с отрицательным показателем полезности «-1». И это при том, что его «Даллас» выиграл 4:2.

Продолжается черная серия Евгения Малкина. «Питтсбург» был разгромлен «Вегасом» – 7:3, а россиянин схватил «-3». Это произошло с ним с третий раз за последние четыре матча. Джино в курсе своих проблем. Он понимает, что когда один из лидеров команды идет по сезону с показателем полезности ниже, чем температура в Екатеринбурге, это, мягко говоря, не очень здорово. Сейчас у Малкина «-19». Сам россиянин в интервью говорит, что активно работает с тренерами над исправлением ситуации.

В очередной раз себя никак себя не проявили россияне из «Нью-Йорк Рейнджерс». Да, их команда выиграла у «Бостона», но от Владислава Наместникова и Павла Бучневича хотелось бы видеть больше влияния на результат. А пока Павел играет все хуже и хуже с каждым матчем. В игре против «Брюинз» у него ни одного броска по воротам, меньше 10 минут айстайма и «-1». Наместников дважды угрожал киперу «Бостона», но в целом ничем не запомнился.

И только Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» в этой компании выглядит молодцом. Его команда обыграла «Оттаву», а сам он круто положил с кистей в «девять», сравняв счет в большинстве.