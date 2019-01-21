У «Вашингтона» большие проблемы. Поражения и ужасная безголевая серия Кузнецова

Хоккей 21 января 2019 11:45 Источник: «Советский спорт»

Неудачи команды Александра Овечкина, крутой матч Ильи Любушкина и прорыв Андрея Свечникова – в традиционном обзоре НХЛ.

«ВАШИНГТОН» ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ

У одного из самых русских клубов НХЛ проблемы. И дело даже не в пяти поражения подряд, а в том, что показал «Вашингтон» в этих матчах. «Кэпс» без шансов уступили не самому сильному «Сент-Луису» - 1:4, были растоптаны «Нэшвиллом» - 2:7, на ноль проиграли «Айлендерс» своего бывшего тренера, а потом их разнес сливающий сезон «Чикаго» - 8:5.

В принципе, «Вашингтон» в этом сезоне играет сериями. Сначала пять матчей подряд выиграют, потом три подряд проиграют. Особенно ярко это проявлялось на старте сезона, когда игроки еще толком не отошли от кубкового похмелья. В этих матчах «Кэпс» напоминали цирк на гастролях, а не хоккейную команду.

Но потом Тодду Рирдену удалось настроить систему и «Вашингтон» пошел вверх. Но сейчас все как-то очень резко развалилось. У «столичных» огромные разрывы между обороной и нападением, из-за чего страдает выход из зоны и непосредственно защита. Сейчас ее просто нет.

«Чикаго» в этом сезоне откровенно сливается. Они уволили Джоэля Кенневиля, с которым взяли три Кубка Стэнли и назначили Джереми Коллитона, которому недавно исполнилось 34 года. Он пытается сохранить комбинационный стиль и к атаке «Блэк Хоукс» вопросов по сезону минимум, но в обороне – лютый мрак, да еще и вратарей нормальных нет, ведь Кори Кроуфорд опять получил тяжелую травму.

Этому «Чикаго» минувшей ночью «Вашингтон» забил пять. Но умудрился при этом пропустить восемь! Льюис Холтби поехал отдыхать после четвертой пропущенной шайбы. Потом «Кэпс» дважды были близки к возвращению, сумев превратить 1:4 в 3:4, а затем 3:6 в 5:6, но всякий раз пропускали очень легкие голы. Достаточно взять момент с седьмым голом, в котором Джотана Тэйвс обыграл Дмитрия Орлова, как тренировочную стойку.

Но даже при этом нельзя сказать, что российский защитник полностью провалил матч. С учетом того, что его команда пропустила восемь, а сам он случайно забросил шайбу рукой в свои ворота, Орлов все равно умудрился остаться в плюсе по полезности («+1») и набрал два очка (1+1).

А вот у Евгения Кузнецова действительно большие проблемы. Тренерский штаб перевел его в третье звено, а матч против «Чикаго» россиянин закончил с показателем полезности «-3», отметившись лишь двумя бросками в створ. Безголевая серия Кузи достигла 22 матчей. Надо что-то с этим делать.

Александр Овечкин притормозил с голами. Он не забил в третьем матче подряд, но самая большая проблема в том, что и моментов у него почти не было. В матче с «Чикаго» Александр много хитовал (6), но всего дважды бросил в створ при норме 3-4 броска за игру минимум.

ЛЮБУШКИН – КОРОЛЬ ОБОРОНЫ

Продолжает радовать защитник «Аризоны» Илья Любушкин. Он не так давно закрепился в составе, но с каждым матчем действует все увереннее и ошибается гораздо меньше. Сейчас Илья упростил свою игру и сосредоточился на разрушении. Поэтому сейчас практически в каждой игре он становится одним из лидеров команды по количеству силовых приемов.

Ночью в игре против «Торонто» он выдал отличный оборонительный перформанс, отвесив шесть хитов и заблокировав шесть бросков соперника. По обоим показателям он стал лучшим в составе «Аризоны». И это при том, что из линии обороны сыграл меньше всех – чуть больше 15 минут.

Пока что Рик Токкет совсем не доверяет Любушкину игру в неравных составах. Но если россиянин продолжит прогрессировать, то совсем скоро начнет стабильно выходить на меньшинство. С позиционной игрой у Ильи в целом все неплохо, есть проблемы со скоростью реакции на изменение игровой обстановки. Иногда Любушкин откровенно не успевает – площадки уже, а переводы шайбы гораздо быстрее, чем в КХЛ.

Кстати, «Аризона» ночью обыграла мощный «Торонто», который несколько задохнулся в тяжелом графике. «Мэйпл Лифс» проводили третий матч за четыре дня, поэтому с «койтами» справиться не смогли.

Игорь Ожиганов сыграл совсем мало – чуть меньше 12 минут, но в его смену «Аризона» забила один из своих голов, а Никита Зайцев провел очень качественный матч, отметившись четырьмя хитами, тремя блоками и положительным показателем полезности «+1».

СВЕЧНИКОВ ПОКАЗАЛ, ЧТО УМЕЕТ ДОМИНИРОВАТЬ

От второго номера драфта ждали большего, чем 19 (11+8) очков в 47 матчах сезона. Андрей Свечников не забивал девять матчей подряд, но беспокоило совсем другое. А именно, его дисциплина. Он вышел в топ лиги по количеству малых штрафов, а «Каролина» регулярно пропускала после его глупых удалений.

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор относился к этому с пониманием и особо не наказывал молодого игрока.

- Чем больше мы говорим о его штрафах, тем хуже становится. Андрею сейчас нужно знать, что в него верят, - сказал он после одного из матчей.

Как мы видим, гибкий подход к Свечникову дает плоды. Минувшей ночью он впервые в карьере набрал три (1+2) очка за матч и стал первой звездой игры против «Эдмонтона», в которой «Харрикейнс» выиграли 7:4. Вот, что значит доверие тренера и умение работать с проспектами.

Потенциал Свечникова позволяет доминировать в НХЛ и показатели в дебютном сезоне далеко не всегда отражают реальную картину. Андрею всего 18 лет и ему еще многому предстоит научиться. Ему повезло с организацией. В «Каролине» бережно относятся к перспективным игрокам и не требуют мгновенного результата.